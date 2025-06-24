Серьги-спирали, кольца-одуванчики и кулоны-подсолнухи: хайлайты флорентийских ювелиров FerriFirenze

Драгоценный мастхэв июля — сложносочиненные украшения FerriFirenze (вам flowercore-пуссеты или браслеты-скелеты из металлического плетения?), отлитые из 18-каратного золота основателями бренда Иларией Фурлотти и Джулио Феррари на флорентийской вилле Corsi Salviati.
Суперсила FerriFirenze (только в ювелирных бутиках Mercury!) — микс антикварного ремесленничества и передовой jewellery-этики: спиралевидные браслеты и кулоны-вихри дополнены бесконфликтными бриллиантами круглой огранки, добываемыми по канонам Кимберлийского процесса (никаких «кровавых алмазов»!). Вместе с диамантами на украшениях из желтого, белого и розового золота соседствуют оранжевые сапфиры aka падпараджа, а также изумруды и корунды.
Оттачиваем ювелирный максимализм и составляем сложносочиненные сеты из коллекций FerriFirenze: миксуем браслеты-скелеты Crescendo со сверкающими колье Vito в виде ДНК-спиралей и тосканоцентричными серьгами-подсолнухами Solegria, сочиненными из желтого золота по мотивам итальянских полевых цветов.
Забираем в ювелирный вишлист кольца-одуванчики Soffio, гравированные элементы которых отсылают к вытянутым дофаминовым лепесткам растения. Плюс пополняем бесценную flowercore-коллекцию за счет кулонов и взъерошенных браслетов-венков Spettinato (наш ювелирный мастхэв на Ивана Купала!), где микро-листья из белого золота окружают кругло-бриллиантовые соцветия. Ну а в вихрях Mini-me будем кружиться и на благочинном white-tie ивенте, и на благотворительном приеме в Эрмитаже!
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