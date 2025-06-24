Серьги-спирали, кольца-одуванчики и кулоны-подсолнухи: хайлайты флорентийских ювелиров FerriFirenze

Суперсила FerriFirenze (только в ювелирных бутиках Mercury!) — микс антикварного ремесленничества и передовой jewellery-этики: спиралевидные браслеты и кулоны-вихри дополнены бесконфликтными бриллиантами круглой огранки, добываемыми по канонам Кимберлийского процесса (никаких «кровавых алмазов»!). Вместе с диамантами на украшениях из желтого, белого и розового золота соседствуют оранжевые сапфиры aka падпараджа, а также изумруды и корунды.

Оттачиваем ювелирный максимализм и составляем сложносочиненные сеты из коллекций FerriFirenze: миксуем браслеты-скелеты Crescendo со сверкающими колье Vito в виде ДНК-спиралей и тосканоцентричными серьгами-подсолнухами Solegria, сочиненными из желтого золота по мотивам итальянских полевых цветов.