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Ювелирное искусство

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Серьги-спирали, кольца-одуванчики и кулоны-подсолнухи: хайлайты флорентийских ювелиров FerriFirenze

Драгоценный мастхэв июля — сложносочиненные украшения FerriFirenze (вам flowercore-пуссеты или браслеты-скелеты из металлического плетения?), отлитые из 18-каратного золота основателями бренда Иларией Фурлотти и Джулио Феррари на флорентийской вилле Corsi Salviati.

Коллекция Crescendo FerriFirenze
Архив пресс-службы Mercury

Коллекция Crescendo FerriFirenze

Коллекция Soffio FerriFirenze
Архив пресс-службы Mercury

Коллекция Soffio FerriFirenze

Коллекция Vito FerriFirenze
Архив пресс-службы Mercury

Коллекция Vito FerriFirenze

Суперсила FerriFirenze (только в ювелирных бутиках Mercury!) — микс антикварного ремесленничества и передовой jewellery-этики: спиралевидные браслеты и кулоны-вихри дополнены бесконфликтными бриллиантами круглой огранки, добываемыми по канонам Кимберлийского процесса (никаких «кровавых алмазов»!). Вместе с диамантами на украшениях из желтого, белого и розового золота соседствуют оранжевые сапфиры aka падпараджа, а также изумруды и корунды. 

Оттачиваем ювелирный максимализм и составляем сложносочиненные сеты из коллекций FerriFirenze: миксуем браслеты-скелеты Crescendo со сверкающими колье Vito в виде ДНК-спиралей и тосканоцентричными серьгами-подсолнухами Solegria, сочиненными из желтого золота по мотивам итальянских полевых цветов. 

Серьги FerriFirenze, 1 235 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Серьги FerriFirenze, 1 235 000 руб.

Кольцо FerriFirenze, 1 485 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Кольцо FerriFirenze, 1 485 000 руб.

Кольцо FerriFirenze, 1 450 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Кольцо FerriFirenze, 1 450 000 руб.

Колье FerriFirenze, 613 500 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Колье FerriFirenze, 613 500 руб.

Кольцо FerriFirenze, 1 060 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Кольцо FerriFirenze, 1 060 000 руб.

Колье FerriFirenze, 4 095 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Колье FerriFirenze, 4 095 000 руб.

Серьги FerriFirenze, 2 065 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Серьги FerriFirenze, 2 065 000 руб.

Браслет FerriFirenze, 3 505 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Браслет FerriFirenze, 3 505 000 руб.

Колье FerriFirenze, 4 240 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Колье FerriFirenze, 4 240 000 руб.

Серьги FerriFirenze, 996 500 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Серьги FerriFirenze, 996 500 руб.

Браслет FerriFirenze, 2 895 000 руб.
Архив пресс-службы Mercury

Браслет FerriFirenze, 2 895 000 руб.

Забираем в ювелирный вишлист кольца-одуванчики Soffio, гравированные элементы которых отсылают к вытянутым дофаминовым лепесткам растения. Плюс пополняем бесценную flowercore-коллекцию за счет кулонов и взъерошенных браслетов-венков Spettinato (наш ювелирный мастхэв на Ивана Купала!), где микро-листья из белого золота окружают кругло-бриллиантовые соцветия. Ну а в вихрях Mini-me будем кружиться и на благочинном white-tie ивенте, и на благотворительном приеме в Эрмитаже! 

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