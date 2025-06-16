Серьги-пламя, офискор-кулоны и бриллиантовые мячики для гольфа: ювелирные хайлайты месяца

Муза и амбассадор ювелирного дома снималась в фильмах и сериалах по Куприну и Толстому, а недавно осенила собой мюзикл «Пророк. Александр Пушкин». Так что весенний кампейн Cluev с ней в главной роли не мог не получиться по-актерски точным. Кроме Светланы, на 10 из 10 отыгрывают изумруды, сапфиры, турмалины и морганиты — дают прозрачного, как утренняя печаль, Чехова, утонувшего в дымке Тургенева и пылающего огнем Достоевского. Краш Собака.ru — кольцо «Маскарад» со шпинелью, где, как в драме Лермонтова, соединились (но так и не прикоснулись друг к другу) несколько персонажей со своими страстями.