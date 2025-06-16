Серьги-пламя, офискор-кулоны и бриллиантовые мячики для гольфа: ювелирные хайлайты месяца

Живем лучшее лето в тяжеловесном колье Parure Atelier (общий вес бриллиантов — 34 карата!), mermaidcore-серьгах с гранд-жемужинами Maxim Demidov (тренд в духе показа-кораблекрушения Jean Paul Gaultier!) и драгоценном кольце-инвестиции (финансовая подушка — хорошо, а бриллиант огранки «подушка» — лучше!) MIUZ Diamods.
MIUZ Diamods
Мы нашли лучший (блестящий!) пример к термину «финансовая подушка»: лучистое кольцо той самой формы MIUZ Diamods
Кольцо MIUZ Diamods
Инвестиционного уровня желтый бриллиант в огранке «кушон» (она же «подушка») — настоящая геммологическая редкость. Алмазов фантазийного цвета, то есть насыщенного желтого или розового, в земных недрах всего один карат на десять тысяч. Нам повезло, что сразу несколько сотен из них — и карат, и бриллиантов — осели в коллекции Royal MIUZ Diamonds. На коктейльном кольце из белого золота камень медового оттенка торжественно несут на крапанах восемь прозрачных «багетов».
Parure Atelier
Девяностые in! Но есть нюанс: в ювелирном деле это 1890-е. Доказано сверхтрендовым колье Parure Atelier с эрмитажным вайбом
Бант из лент белого золота и почти десятикаратный изумруд хвойного цвета в старинной огранке «сахарная голова» могли бы отправить колье «Наследие» в вишлист Матильды Кшесинской — украшения от Фаберже с такими же мотивами уже были в шкатулке фам фаталь русского балета. А общая каратность (34 весят все «груши» и «круги» бриллиантов!) определяет новое ожерелье как objet d’art уровня Эрмитажа. Как раз участие Parure Atelier в реставрации альбома Карла Фаберже для главного петербургского музея позволило ювелирам первыми рассмотреть все 1280 эскизов на его листах и поймать драгоценные инсайты.
Cluev
Все мы вышли из шпинели! Коллекция Cluev «Золотой век» коннектит драгоценные камни с русской классикой — а связной выступает Светлана Ходченкова
Муза и амбассадор ювелирного дома снималась в фильмах и сериалах по Куприну и Толстому, а недавно осенила собой мюзикл «Пророк. Александр Пушкин». Так что весенний кампейн Cluev с ней в главной роли не мог не получиться по-актерски точным. Кроме Светланы, на 10 из 10 отыгрывают изумруды, сапфиры, турмалины и морганиты — дают прозрачного, как утренняя печаль, Чехова, утонувшего в дымке Тургенева и пылающего огнем Достоевского. Краш Собака.ru — кольцо «Маскарад» со шпинелью, где, как в драме Лермонтова, соединились (но так и не прикоснулись друг к другу) несколько персонажей со своими страстями.
Yana
Выпускной по-взрослому — это когда кисть влево можно перебросить не на магистерской шапочке, а на новом кольце Yana из белого золота с эмалью
Хит хитов ювелирных коллекций модного дома Яны Расковаловой снова переоделся к лету. Знаменитое «сетчатое» кольцо с бриллиантовыми бриолетами на длинных цепочках трансформировалось в ободок с лазурной эмалью и орнаментом в виде буквы Y. А присоединенная к нему кисточка теперь завершается 28 шариками белого золота. Гаудеамус игитур!
Maxim Demidov
Барочные жемчужины общим весом 62,44 карата ювелиры Maxim Demidov окружили лопнувшими пузырьками морской пены из восьми десятков бриллиантов.
Maya Gemstones
POV летних суббот: подвеска-скрепка Poison Maya Gemstones c дорожкой бриллиантов в 0,7 карата из коллекции Out of Office.
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
По восточному календарю 2025-й — год зеленой деревянной змеи, а по расчетам дизайнеров Feliksov Diamonds главной будет змея золотая с рубиновым взглядом.
BAGIRYAN Jewelry
Бриллиантовая змейка вместе с дублершей без камней по спинке обвивают палец с обеих сторон на концепт-кольце BAGIRYAN Jewelry из белого золота.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
До прыжков через костер на Ивана Купалу еще есть время приручить огонь — хотя бы на серьгах Russkaya Skazka с черной шпинелью и отлетающими рубиновыми искрами.
Cluev
Гольф — хорошо, а Golf — лучше! Ювелиры Cluev дали фору тихороскошному спорту и запустили коллекцию Golf с мячиками из белого золота и с инкрустацией бриллиантами. На правах фэшн-кедди советуем присмотреться к акцентным кольцам — незамкнутому с шариками-наконечниками или широкому с подвесками — и носить в качестве jewelry-солиста (как сделали на показах Khaite, Acne Studios, Fendi!).
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