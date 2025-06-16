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Ювелирное искусство

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Серьги-пламя, офискор-кулоны и бриллиантовые мячики для гольфа: ювелирные хайлайты месяца

Живем лучшее лето в тяжеловесном колье Parure Atelier (общий вес бриллиантов — 34 карата!), mermaidcore-серьгах с гранд-жемужинами Maxim Demidov (тренд в духе показа-кораблекрушения Jean Paul Gaultier!) и драгоценном кольце-инвестиции (финансовая подушка — хорошо, а бриллиант огранки «подушка» — лучше!) MIUZ Diamods.

MIUZ Diamods

Мы нашли лучший (блестящий!) пример к термину «финансовая подушка»: лучистое кольцо той самой формы MIUZ Diamods

Кольцо MIUZ Diamods

Кольцо MIUZ Diamods

Инвестиционного уровня желтый бриллиант в огранке «кушон» (она же «подушка») — настоящая геммологическая редкость. Алмазов фантазийного цвета, то есть насыщенного желтого или розового, в земных недрах всего один карат на десять тысяч. Нам повезло, что сразу несколько сотен из них — и карат, и бриллиантов — осели в коллекции Royal MIUZ Diamonds. На коктейльном кольце из белого золота камень медового оттенка торжественно несут на крапанах восемь прозрачных «багетов».

Parure Atelier

Девяностые in! Но есть нюанс: в ювелирном деле это 1890-е. Доказано сверхтрендовым колье Parure Atelier с эрмитажным вайбом

Колье Parure Atelier, цена по запросу

Колье Parure Atelier, цена по запросу 

Бант из лент белого золота и почти десятикаратный изумруд хвойного цвета в старинной огранке «сахарная голова» могли бы отправить колье «Наследие» в вишлист Матильды Кшесинской — украшения от Фаберже с такими же мотивами уже были в шкатулке фам фаталь русского балета. А общая каратность (34 весят все «груши» и «круги» бриллиантов!) определяет новое ожерелье как objet d’art уровня Эрмитажа. Как раз участие Parure Atelier в реставрации альбома Карла Фаберже для главного петербургского музея позволило ювелирам первыми рассмотреть все 1280 эскизов на его листах и поймать драгоценные инсайты.

Cluev 

Все мы вышли из шпинели! Коллекция Cluev «Золотой век» коннектит драгоценные камни с русской классикой — а связной выступает Светлана Ходченкова 

Кольцо Cluev

Кольцо Cluev

Светлана Ходченкова для Cluev

Светлана Ходченкова для Cluev

Муза и амбассадор ювелирного дома снималась в фильмах и сериалах по Куприну и Толстому, а недавно осенила собой мюзикл «Пророк. Александр Пушкин». Так что весенний кампейн Cluev с ней в главной роли не мог не получиться по-актерски точным. Кроме Светланы, на 10 из 10 отыгрывают изумруды, сапфиры, турмалины и морганиты — дают прозрачного, как утренняя печаль, Чехова, утонувшего в дымке Тургенева и пылающего огнем Достоевского. Краш Собака.ru — кольцо «Маскарад» со шпинелью, где, как в драме Лермонтова, соединились (но так и не прикоснулись друг к другу) несколько персонажей со своими страстями.

Yana

Выпускной по-взрослому — это когда кисть влево можно перебросить не на магистерской шапочке, а на новом кольце Yana из белого золота с эмалью 

Кольцо Yana, 389 000 руб.

Кольцо Yana, 389 000 руб.

Хит хитов ювелирных коллекций модного дома Яны Расковаловой снова переоделся к лету. Знаменитое «сетчатое» кольцо с бриллиантовыми бриолетами на длинных цепочках трансформировалось в ободок с лазурной эмалью и орнаментом в виде буквы Y. А присоединенная к нему кисточка теперь завершается 28 шариками белого золота. Гаудеамус игитур!

Maxim Demidov

Серьги Maxim Demidov, 533 100 руб.

Серьги Maxim Demidov, 533 100 руб.

Барочные жемчужины общим весом 62,44 карата ювелиры Maxim Demidov окружили лопнувшими пузырьками морской пены из восьми десятков бриллиантов.

Maya Gemstones

Подвеска Maya Gemstones, 595 000 руб.

Подвеска Maya Gemstones, 595 000 руб.

POV летних суббот: подвеска-скрепка Poison Maya Gemstones c дорожкой бриллиантов в 0,7 карата из коллекции Out of Office.

Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds

По восточному календарю 2025-й — год зеленой деревянной змеи, а по расчетам дизайнеров Feliksov Diamonds главной будет змея золотая с рубиновым взглядом.

BAGIRYAN Jewelry

Кольцо BAGIRYAN Jewelry, 300 000 руб.

Кольцо BAGIRYAN Jewelry, 300 000 руб.

Бриллиантовая змейка вместе с дублершей без камней по спинке обвивают палец с обеих сторон на концепт-кольце BAGIRYAN Jewelry из белого золота.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

До прыжков через костер на Ивана Купалу еще есть время приручить огонь — хотя бы на серьгах Russkaya Skazka с черной шпинелью и отлетающими рубиновыми искрами.

Cluev

Кольцо Cluev

Кольцо Cluev

Кольцо Cluev

Кольцо Cluev

Гольф — хорошо, а Golf — лучше! Ювелиры Cluev дали фору тихороскошному спорту и запустили коллекцию Golf с мячиками из белого золота и с инкрустацией бриллиантами. На правах фэшн-кедди советуем присмотреться к акцентным кольцам — незамкнутому с шариками-наконечниками или широкому с подвесками — и носить в качестве jewelry-солиста (как сделали на показах Khaite, Acne Studios, Fendi!).

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