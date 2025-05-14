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Ювелирное искусство

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Гранд-ювелир Casato Федерико Гауттиери: «Через пару десятилетий профессия эмальера исчезнет полностью»

Глава ювелирного дома Casato Федерико Гауттиери выпускает резорт-коллекции круглый год: волны средиземного, золотые сокровища и всевидящее око!

Глава ювелирного дома Casato Федерико Гауттиери
Архивы пресс-служб

Глава ювелирного дома Casato Федерико Гауттиери

Сasato — это же римский принцип наследования от отца к сыну. А ваши украшения точно пойдут по линии дочки-матери. Иронизируете?

В названии есть понемногу всего. И эта шутка в том числе. А еще Casato означает «благородное семейство» на итальянском. Я из сверхстарого дворянского рода (погуглите имя Gautier Sans Avoir!), но не хотел давать компании ни прозвище предков-рыцарей, ни свою фамилию. Вместо них искал слово, которое легко произнести всем от Японии до Америки.

При таком могучем бэкграунде вы не ювелир и не сын ювелира — очень нетипичный старт карьеры в золотом бизнесе старой Европы.

Да, но кто-то же должен начинать эту ветку в родословной! Ювелирным делом я занялся за пятнадцать лет до того, как в 2004-м возник Casato. Всегда знал, что это мой пункт назначения. Максимально увлечен брендом до сих пор: придумываю идеи всех коллекций, разрабатываю первые эскизы, выбираю цвета и материалы для каждого украшения как креативный директор.

Casato
Архивы пресс-служб

Casato

Кстати о материалах: сложно сейчас найти эмальеров?

В Италии пока реально, но прогнозирую, что через пару десятилетий профессия исчезнет полностью. В нашей отрасли жесточайший дефицит мастеров любой узкой специальности.

Драгоценности Casato подмигивают визуальными кодами столицы Италии, а производство у вас в Милане. Определитесь с местом силы, пожалуйста!

Ну это очень просто. Я из Рима, компания появилась в Риме, римские корни в Casato повсюду. Как римлянин, я убежден, что мое место рождения уникально своей историей и вообще мать всех городов. В 2017 году мы перенесли оперштаб в Милан и с точки зрения бизнеса ни о чем не жалеем. Но каждую пятницу я прыгаю на подножку фреччароссы до дома.

Серьги Casato, Mercury, 585 000 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Casato, Mercury, 585 000 руб.

Коллекция Mikou с ее лазурной плиткой — она же не про Вечный город?

Она про греческий Миконос. В школе мы с друзьями часто ходили под парусом, и мой первый выезд за пределы Италии случился на остров Корфу. Импринтинг сработал: теперь у меня есть вилла на полпути между Миконосом и Санторини. Сколько же отличных идей подарили мне синие волны, которые видно из окна!

Текст: Алла Шарандина

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Материал из номера:
Май

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