Гранд-ювелир Casato Федерико Гауттиери: «Через пару десятилетий профессия эмальера исчезнет полностью»

Сasato — это же римский принцип наследования от отца к сыну. А ваши украшения точно пойдут по линии дочки-матери. Иронизируете?

В названии есть понемногу всего. И эта шутка в том числе. А еще Casato означает «благородное семейство» на итальянском. Я из сверхстарого дворянского рода (погуглите имя Gautier Sans Avoir!), но не хотел давать компании ни прозвище предков-рыцарей, ни свою фамилию. Вместо них искал слово, которое легко произнести всем от Японии до Америки.

При таком могучем бэкграунде вы не ювелир и не сын ювелира — очень нетипичный старт карьеры в золотом бизнесе старой Европы.

Да, но кто-то же должен начинать эту ветку в родословной! Ювелирным делом я занялся за пятнадцать лет до того, как в 2004-м возник Casato. Всегда знал, что это мой пункт назначения. Максимально увлечен брендом до сих пор: придумываю идеи всех коллекций, разрабатываю первые эскизы, выбираю цвета и материалы для каждого украшения как креативный директор.