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Ювелирное искусство

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Кольца-дельфины, браслеты-незабудки и колье-звонницы: 10 выдающихся украшений сезона

Наступит лето: раскаленный кабошон рубеллита вспыхивает на кольце от Maxim Demidov, золото Casato накрывает средиземноморским зноем, а MIUZ Diamonds демонстрирует алмазно-бриллиантовое «ню» (безупречное, искрящееся) кольца из коллекции Royal.

MIUZ Diamonds

Алле-оп! Эквилибристы на четырех бриллиантовых трапециях исполняют номер вокруг солитера MIUZ Diamonds

Кольцо MIUZ Diamonds, 1 621 950 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо MIUZ Diamonds, 1 621 950 руб.

Ювелиры MIUZ Diamonds собрали на драгоценное шоу пять алмазов и огранили их самым рисковым способом: крупный камень в 0,82 карата стал «изумрудом», а четверка бриллиантов меньшего размера превратилась в зауженные «багеты» всего с 25 фацетами. Такая cleancore-огранка требует от минералов выдающихся характеристик — ослепительными искрами, как у обычного круглого бриллианта с 57 гранями, засветить недостатки тут не удастся. Но безупречные камни на кольце из коллекции Royal настолько в себе уверены, что позируют в полный рост и практически «ню».

ВАЖНО! Всё по науке: хрупкость удлиненных бриллиантов оберегают канальная закрепка и большие угловые крапаны.

Mercury

Кольцо Mercury
Архивы пресс-служб

Кольцо Mercury

Тотем, причем инвестиционно привлекательный: кольцо-дельфин Mercury с бриллиантами и из новейшей энималкор-коллекции! Присмотрели себе еще Царевну-лягушку с изумрудными глазами и жирафа с сапфирами (вероятно, того самого, которого видел Гумилев у озера Чад!).

Parure Atelier

Серьги Parure Atelier
Архивы пресс-служб

Серьги Parure Atelier

На серьгах Parure Atelier из белого золота покачиваются две бирманские шпинели цвета «красный джедай», чуть тяжелее полутора карат каждая.

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka, 240 000 руб.
Архивы пресс-служб

Russkaya Skazka, 240 000 руб.

Шесть пасхальных яиц из цитринов и зеленых агатов в инкрустированных топазами кокотницах расположились на серебряном колье Russkaya Skazka в порядке колоколов Большой звонницы.

«RS 1912 Русские самоцветы»

Браслет RS 1912 Русские самоцветы, от 334 000 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет RS 1912 Русские самоцветы, от 334 000 руб.

Браслет Forget Me Not от «RS 1912 Русские самоцветы» сплетён из незабудок, как первый майский венок: лепестки — бирюза, сердцевина — бриллиант.

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, 2 090 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Maxim Demidov, 2 090 000 руб.

Пошла жара: раскаленный двадцатидвухкаратный кабошон рубеллита на кольце Maxim Demidov едва сдерживают 84 бриллианта.

Maya Gemstones

Моносерьга Maya Gemstones, 99 000 руб.
Архивы пресс-служб

Моносерьга Maya Gemstones, 99 000 руб.

Фаундер Maya Gemstones Ольга Пекаревская действительно знает, что нужно девушкам: золотая моносерьга Nirvana с 16 рубинами из уже культовой коллекции Out of Office — ноль процентов выгорания, сто процентов понимания.

MIUZ Diamonds

Кольцо MIUZ Diamonds
Архивы пресс-служб

Кольцо MIUZ Diamonds

Как сказать «люблю» без слов? Вот кольцо MIUZ Diamonds: оно нежно шепчет вихрем из 146 бриллиантов — и двумя весомыми бриллиантами огранки «груша» добавляет всего пару слов «Скажи да!».

Glipterra

Кольцо Glipterra, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Glipterra, 27 000 руб.

Кольцо Glipterra может повернуться к лесу и к нам передом — нефритом (напрямую с сибирского производства на Оспинском месторождении!), а может — позолоченным серебром и цирконом.

Hublot

Hublot Big Bang Unico Water Blue Sapphire
Архивы пресс-служб

Hublot Big Bang Unico Water Blue Sapphire

Небесно-голубые сапфиры — лучшие друзья швейцарских часовщиков Hublot, создавших из лабораторного корунда полупрозрачный хронограф Big Bang Unico Water Blue Sapphire. Помимо маринистской палитры, сверхновая модель снабжена двунаправленной системой подзавода, скелетонизированным циферблатом и фирменным каучуковым ремешком. 

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Материал из номера:
Май

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