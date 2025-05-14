Кольца-дельфины, браслеты-незабудки и колье-звонницы: 10 выдающихся украшений сезона

Ювелиры MIUZ Diamonds собрали на драгоценное шоу пять алмазов и огранили их самым рисковым способом: крупный камень в 0,82 карата стал «изумрудом», а четверка бриллиантов меньшего размера превратилась в зауженные «багеты» всего с 25 фацетами. Такая cleancore-огранка требует от минералов выдающихся характеристик — ослепительными искрами, как у обычного круглого бриллианта с 57 гранями, засветить недостатки тут не удастся. Но безупречные камни на кольце из коллекции Royal настолько в себе уверены, что позируют в полный рост и практически «ню».

ВАЖНО! Всё по науке: хрупкость удлиненных бриллиантов оберегают канальная закрепка и большие угловые крапаны.