Кольца-дельфины, браслеты-незабудки и колье-звонницы: 10 выдающихся украшений сезона

Наступит лето: раскаленный кабошон рубеллита вспыхивает на кольце от Maxim Demidov, золото Casato накрывает средиземноморским зноем, а MIUZ Diamonds демонстрирует алмазно-бриллиантовое «ню» (безупречное, искрящееся) кольца из коллекции Royal.
MIUZ Diamonds
Алле-оп! Эквилибристы на четырех бриллиантовых трапециях исполняют номер вокруг солитера MIUZ Diamonds
Ювелиры MIUZ Diamonds собрали на драгоценное шоу пять алмазов и огранили их самым рисковым способом: крупный камень в 0,82 карата стал «изумрудом», а четверка бриллиантов меньшего размера превратилась в зауженные «багеты» всего с 25 фацетами. Такая cleancore-огранка требует от минералов выдающихся характеристик — ослепительными искрами, как у обычного круглого бриллианта с 57 гранями, засветить недостатки тут не удастся. Но безупречные камни на кольце из коллекции Royal настолько в себе уверены, что позируют в полный рост и практически «ню».
ВАЖНО! Всё по науке: хрупкость удлиненных бриллиантов оберегают канальная закрепка и большие угловые крапаны.
Mercury
Кольцо Mercury
Тотем, причем инвестиционно привлекательный: кольцо-дельфин Mercury с бриллиантами и из новейшей энималкор-коллекции! Присмотрели себе еще Царевну-лягушку с изумрудными глазами и жирафа с сапфирами (вероятно, того самого, которого видел Гумилев у озера Чад!).
Parure Atelier
Серьги Parure Atelier
На серьгах Parure Atelier из белого золота покачиваются две бирманские шпинели цвета «красный джедай», чуть тяжелее полутора карат каждая.
Russkaya Skazka
Шесть пасхальных яиц из цитринов и зеленых агатов в инкрустированных топазами кокотницах расположились на серебряном колье Russkaya Skazka в порядке колоколов Большой звонницы.
«RS 1912 Русские самоцветы»
Браслет Forget Me Not от «RS 1912 Русские самоцветы» сплетён из незабудок, как первый майский венок: лепестки — бирюза, сердцевина — бриллиант.
Maxim Demidov
Пошла жара: раскаленный двадцатидвухкаратный кабошон рубеллита на кольце Maxim Demidov едва сдерживают 84 бриллианта.
Maya Gemstones
Фаундер Maya Gemstones Ольга Пекаревская действительно знает, что нужно девушкам: золотая моносерьга Nirvana с 16 рубинами из уже культовой коллекции Out of Office — ноль процентов выгорания, сто процентов понимания.
MIUZ Diamonds
Кольцо MIUZ Diamonds
Как сказать «люблю» без слов? Вот кольцо MIUZ Diamonds: оно нежно шепчет вихрем из 146 бриллиантов — и двумя весомыми бриллиантами огранки «груша» добавляет всего пару слов «Скажи да!».
Glipterra
Кольцо Glipterra может повернуться к лесу и к нам передом — нефритом (напрямую с сибирского производства на Оспинском месторождении!), а может — позолоченным серебром и цирконом.
Hublot
Hublot Big Bang Unico Water Blue Sapphire
Небесно-голубые сапфиры — лучшие друзья швейцарских часовщиков Hublot, создавших из лабораторного корунда полупрозрачный хронограф Big Bang Unico Water Blue Sapphire. Помимо маринистской палитры, сверхновая модель снабжена двунаправленной системой подзавода, скелетонизированным циферблатом и фирменным каучуковым ремешком.
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