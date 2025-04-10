Серьги-ягоды, кольца-ветви и золотые виноградные лозы: ювелирные хиты апреля

Фиксируем весеннее оживление: драгоценные жирафы Mercury вытягивают шеи и виляют хвостами, кольца-купидоны Feliksov Diamonds распахивают крылья, а смородиновые серьги Russkaya Skazka искрятся топазовыми листьями.
Mercury
Овальный желтый бриллиант — это современная Classic! В такую коллекцию определили кольцо с его участием ювелиры Mercury
Огранка «овал» скрывает свой возраст, но, по нашим невежливым подсчетам, ей от 57 до 68 лет. А вот что точно является публичными данными из ее биографии, так это место появления на свет и имя родителя: придать бриллианту эргономичную вытянутую форму (меньше потерь драгоценного материала, больше блеска в тех же 57 гранях!) удалось потомственному огранщику Лазарю Каплану, осевшему в Нью-Йорке эмигранту из Российской империи. С тех пор звездами стали и Каплан, и овал — один первым вошел в зал славы американских ювелиров, второй встроился в самые заметные помолвочные кольца: от Виндзоров до Биберов.
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
Фауна и флора в драгоценной природе встречаются так: бриллиантовое крыло на кольце Feliksov Diamonds жадно тянется к аметистовой «груше».
Mercury
Кольцо Mercury
Встречаем питомца из бестиария Mercury — инкрустированный бриллиантами и сапфирами (изысканный!) жираф из желтого золота с ониксовыми глазами.
«Владимир Михайлов»
Пасхальное яйцо-складень из зеленого золота 585 пробы Владимир Михайлов украсил молодыми виноградными лозами, символом причастия.
Russkaya Skazka
Красную смородину благодаря ювелирам Russkaya Skazka можно собрать за три месяца до урожая — спелую, коралловую, в золоченом серебре и с росой топазов по листве.
John Richmond
Незамкнутое кольцо John Richmond с набухшими побегами покрыто тончайшим иогенным напылением из бронзы.
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