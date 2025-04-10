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Ювелирное искусство

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Серьги-ягоды, кольца-ветви и золотые виноградные лозы: ювелирные хиты апреля

Фиксируем весеннее оживление: драгоценные жирафы Mercury вытягивают шеи и виляют хвостами, кольца-купидоны Feliksov Diamonds распахивают крылья, а смородиновые серьги Russkaya Skazka искрятся топазовыми листьями.  

Mercury

Овальный желтый бриллиант — это современная Classic! В такую коллекцию определили кольцо с его участием ювелиры Mercury

Кольцо Mercury, цена по запросу

Кольцо Mercury, цена по запросу

Огранка «овал» скрывает свой возраст, но, по нашим невежливым подсчетам, ей от 57 до 68 лет. А вот что точно является публичными данными из ее биографии, так это место появления на свет и имя родителя: придать бриллианту эргономичную вытянутую форму (меньше потерь драгоценного материала, больше блеска в тех же 57 гранях!) удалось потомственному огранщику Лазарю Каплану, осевшему в Нью-Йорке эмигранту из Российской империи. С тех пор звездами стали и Каплан, и овал — один первым вошел в зал славы американских ювелиров, второй встроился в самые заметные помолвочные кольца: от Виндзоров до Биберов.

Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds

Фауна и флора в драгоценной природе встречаются так: бриллиантовое крыло на кольце Feliksov Diamonds жадно тянется к аметистовой «груше».

Mercury

Кольцо Mercury

Кольцо Mercury

Встречаем питомца из бестиария Mercury — инкрустированный бриллиантами и сапфирами (изысканный!) жираф из желтого золота с ониксовыми глазами.

«Владимир Михайлов»

Пасхальное яйцо «Владимир Михайлов», 1 080 000 руб.

Пасхальное яйцо «Владимир Михайлов», 1 080 000 руб.

Пасхальное яйцо-складень из зеленого золота 585 пробы Владимир Михайлов украсил молодыми виноградными лозами, символом причастия.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka, 135 000 руб.

Серьги Russkaya Skazka, 135 000 руб.

Красную смородину благодаря ювелирам Russkaya Skazka можно собрать за три месяца до урожая — спелую, коралловую, в золоченом серебре и с росой топазов по листве.

John Richmond

Кольцо John Richmond, AllTime, 10 390 руб.

Кольцо John Richmond, AllTime, 10 390 руб.

Незамкнутое кольцо John Richmond с набухшими побегами покрыто тончайшим иогенным напылением из бронзы.

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