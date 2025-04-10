Серьги-ягоды, кольца-ветви и золотые виноградные лозы: ювелирные хиты апреля

Огранка «овал» скрывает свой возраст, но, по нашим невежливым подсчетам, ей от 57 до 68 лет. А вот что точно является публичными данными из ее биографии, так это место появления на свет и имя родителя: придать бриллианту эргономичную вытянутую форму (меньше потерь драгоценного материала, больше блеска в тех же 57 гранях!) удалось потомственному огранщику Лазарю Каплану, осевшему в Нью-Йорке эмигранту из Российской империи. С тех пор звездами стали и Каплан, и овал — один первым вошел в зал славы американских ювелиров, второй встроился в самые заметные помолвочные кольца: от Виндзоров до Биберов.