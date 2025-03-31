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Ювелирное искусство

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Искусствовед Галина Габриэль расскажет про ювелирное искусство в моде XX века в Музее Фаберже

Цикл из трех встреч обещает раскрыть истории успеха ведущих европейских и американских ювелирных фирм, а также знаковых художников прошлого столетия, показывая, как история влияет на современные тенденции.

Фото: Надежда Дискант для Собака.ru

Галина Габриэль, икона петербургского стиля и коллекционер авторских украшений, представит цикл лекций «От эпохи модерн к постмодернизму: стили и мастера в ювелирном искусстве и моде XX века» с 8 по 21 апреля в Музее Фаберже. 

  • 8 апреля — лекция «Эпоха модерн: женщина, мода, ювелирное искусство» расскажет о формировании эстетики рубежа веков, о роли Альфонса Мухи и Лукаса Кранаха, а также об иконах стиля того времени: Саре Бернар и Эмме Кальве.
  • 15 апреля — «"Сумасшедшие двадцатые": стиль ар-деко в европейской моде и ювелирном искусстве» объединит роскошь и авангард в работах Cartier, Boucheron, Chaumet, Van Cleef & Arpels и произведениях Жана Фуке, Раймона Тамплие и Жерара Сандоза.
  • 22 апреля — в хайлайтах лекции «Женщины-художники в ювелирном искусстве XX века»: творчество Габриэль Шанель и Эльзы Скиапарелли, а также Маргарет Де Патта, Вивианны Торун Бюлов-Хюбе и Венди Рамшоу.

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