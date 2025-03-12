Кольца-озера, колье-стебли и серьги Марии-Антуанетты: ювелирный вишлист марта

Пока за окном совсем не весенний минус, согреваем душу (и ловим солнечных зайчиков с драгоценных граней!) с искрящимися морганитами Feliksov Diamonds, переливающимися турмалинами параиба (прямиком из Мозамбика!) Parure Atelier и сияющими бриллиантами ALROSA Diamonds.
ALROSA Diamonds
Кольцо ALROSA Diamonds
Новая коллекция бриллиантового гиганта называется Tectonics, отсылая сразу и к архитектуре (точнее, к архитектонике башен, арок и мостов), и к движениям земной коры (где и рождаются алмазы). Для воплощения такого сложного концепта ювелиры взяли огранку «багет» и перевели ее в 3D, отрисованное золотыми линиями с бриллиантовым паве. Наконец можно в самом деле заглянуть внутрь фацетированного камня, рассмотрев его строение — изломанное и парадоксальное, как в «Мосте» Бэнкса и в фильмах Линча.
MIUZ Diamonds
Колье MIUZ Diamonds
Украшение из коллекции Millennium попадает в редкий жанр колье-фестона: на сочных листовидных звеньях из белого золота закручен завиток из пятнадцати лабораторно выращенных бриллиантов огранок «груша» и «круг». Родословная у этого типа драгоценностей богатая — от обвязанных лентами праздничных гирлянд из живых цветов, веток и лоз в Древнем Риме до эдвардианских колье на актрисах немого кино.
Parure Atelier
Кольцо Parure Atelier
Еще несколько месяцев назад мы устраивали стоячую овацию добытому геммологами Parure Atelier 22-каратному кабошону турмалина параиба. Но пора готовить ладони к более интенсивным нагрузкам: в сокровищнице петербургского бренда появился такой камень весом в 33,37 карата! У этого турмалина тоже плавные формы — его огранили «кушоном», сделав гигант похожим на самое большое африканское озеро Виктория в Танзании, как раз по соседству с месторождением мозамбикского турмалина.
Feliksov Diamonds
Багряная капля морганита весом почти в шесть карат упала на катушку ниток из белого золота с бриллиантами ровно так, как это должно было случиться в кульминации «Спящей красавицы» Шарля Перро. Кейсу с уколом веретеном, кроме выдающегося коктейльного кольца, посвящена и гранд-премьера в Опере Бастилии 8 марта. Если соединить балет на музыку Чайковского в хореографии Нуреева с драгоценностями Феликсова, получатся Дни русской культуры, не меньше!
RS1912 Русские самоцветы
Капель круглых жемчужин на колье Pea «RS1912 Русские самоцветы» наложена на меняющийся ритм разных звеньев и бусин из белого золота.
Pasquale Bruni
Эуджения Бруни перекрасила округлые цветы Petit Joli Pasquale Bruni в цвета мокрого асфальта (оникс), прошлогоднего льда и облачного неба (лунный камень двух оттенков).
Maxim Demidov
Культивированную барочную жемчужину весом 38,15 карата схватило на коктейльном кольце Maxim Demidov изморозью полусотни бриллиантов.
Cluev
Серьги Cluev
Серьги Cluev из коллекции «Возрождение» блестяще косплеят украшения Марии-Антуанетты (проданы на Sotheby's) и «Перегрину» короля Филиппа II Испанского (подарены Элизабет Тейлор!).
Maya Gemstones
Интерстеллар есть у нас дома! Внутри круглой сферы кольца Maya Gemstones с белой эмалью — сингулярность родированного золота и треугольный портал шпинели.
D1 Milano
Часы D1 Milano
Сверхлегкий полированный корпус из технологичной керамики темно-зеленого цвета срисован с новых кварталов столицы Ломбардии тех лет, сплошь укрытых парками и бульварами. А на гладком матовом диске циферблата коренной миланец Челентано мог бы записать рвавший чарты альбом Soli. Завершают образ узкие 37 миллиметров диаметра и пара отложных, как воротник диско-рубашки, медных стрелок.
Слава х AllTime х Союзмультфильм
Задуваем 50 свечек вместе с Ёжиком (тот самый, что в тумане!) — в честь юбилея часовщики «Слава» объединились с сетью украшений AllTime и Союзмультфильмом и сочинили ностальгическую модель с главным героем в центре циферблата, а по его окружности — вместо стрелок — ползет, отсчитывая часы, улитка и кружится, отвечая за показания минут, дубовый листок. Часы с корпусом из нержавеющей стали и ремешком из натуральной кожи (пряжка украшена барельефом лошадки!) обладают водозащитой до 50 метров. А мануфактурный механизм «Слава» 2409 с ежедневным заводом надежно защищен прозрачной стеклянной сендвич-линзой из сапфирового стекла. Бонус для коллекционеров: тираж часов — всего 1000 экземпляров, каждый из которых придет в эксклюзивной подарочной упаковке, созданной специально для модели.
Hublot
Часы Hublot
Hublot переосмыслили культовую модель Big Bang Meca-10 (наделала шума в часовом мире в 2016 году за счет оригинальной конструкции!) и снабдили ее более компактным — 42-миллиметровым — корпусом из золота, титана и матового карбона. Авангардные часы-скелетоны с ручным заводом — настоящее чудо микромеханики с уникальным 10-дневным запасом хода и цифровым дисплеем с реечным приводом. Модель Big Bang MECA-10 42 мм оснащена оригинальной системой Hublot «One Click», которая позволяет заменить ремешок за считанные секунды.
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