Кольца-озера, колье-стебли и серьги Марии-Антуанетты: ювелирный вишлист марта

Задуваем 50 свечек вместе с Ёжиком (тот самый, что в тумане!) — в честь юбилея часовщики «Слава» объединились с сетью украшений AllTime и Союзмультфильмом и сочинили ностальгическую модель с главным героем в центре циферблата, а по его окружности — вместо стрелок — ползет, отсчитывая часы, улитка и кружится, отвечая за показания минут, дубовый листок. Часы с корпусом из нержавеющей стали и ремешком из натуральной кожи (пряжка украшена барельефом лошадки!) обладают водозащитой до 50 метров. А мануфактурный механизм «Слава» 2409 с ежедневным заводом надежно защищен прозрачной стеклянной сендвич-линзой из сапфирового стекла. Бонус для коллекционеров: тираж часов — всего 1000 экземпляров, каждый из которых придет в эксклюзивной подарочной упаковке, созданной специально для модели.