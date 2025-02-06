Как бриллианты стали главной мировой инвестицией? Бесценный гид по драгоценному капиталу от «АЛРОСА»!

Главная ювелирная премьера сезона (теперь не только в Петербурге и Москве, но и в Екатеринбурге, Тюмени и других городах страны!) — редкие инвестиционные бриллианты от «АЛРОСА». На индивидуальных творческих встречах можно поаплодировать этим звездам — или подписать бессрочный контракт на то, чтобы они навсегда остались в вашем театре.
Инвестиционный бриллиант «АЛРОСА»
Сияющие перспективы
Подвинься, биткоин! Драгоценные камни сегодня называют самым надежным вложением капитала чаще, чем во времена Короля-Солнце. И для этого есть веские причины. Прежде всего, бриллиантов становится меньше: новых месторождений не открывают, и мировая добыча алмазов упала со 160–170 млн карат в 2004–2008 годах до 112 млн карат в позапрошлом году. А значит, цены на редкие камни растут прямо на глазах. Один из бриллиантовых могулов, компания De Beers (рудники в Южной Африке и слоган Diamond is Forever!) недавно заказала исследование рынка, которое продемонстрировало, что крупные ограненные алмазы исключительной чистоты стабильно дорожают на 3-5% в год. Особенно сверкающим в этом плане должен стать конец нынешних «двадцатых».
Инвестиционный бриллиант «АЛРОСА»
В розовом свете
Но взять и купить обычные бриллианты на все деньги — по-прежнему рисковая затея. Потому что в этой сделке будут не только драгоценные, но и подводные камни. Во-первых, инвестицией могут стать только бриллианты выдающихся характеристик — либо очень крупные, от двух, а лучше пяти карат, либо фантазийного оттенка. Дороже всех будут розовые драгоценности. Австралийский рудник с алмазами такого цвета закрылся в 2020-м, и теперь всполохи розового случаются исключительно в Якутии. Почти 15-каратный бриллиант «Призрак Розы» от «АЛРОСА», который пять лет назад был продан за 26,6 миллионов долларов, несколько месяцев назад оказался на аукционе с ценником уже в 70 миллионов. Информация неофициальная, но полностью соответствует реальному положению вещей. Ведь даже классические белые драгоценные камни «инвестиционного» веса показали 30% рост доходности с момента запуска бриллиантовых индексов Мосбиржи — то есть всего за два года. Даже ключевой ставке ЦБ не угнаться за такими показателями!
Инвестиционный бриллиант «АЛРОСА»
Техника безопасности
Во-вторых, инвестицией покупка бриллианта становится только при прозрачности всех финансовых операций. Совершить такую сделку не на аукционе, а напрямую предлагает только крупнейший мировой алмазодобытчик (это не фигура речи, а факт!) «АЛРОСА». Редчайшие камни по специальной программе ADE, Alrosa Diamond Exclusive можно приобрести через банки-партнеры и без бренд-наценки, и без 20%-ного НДС. А еще в любой момент отыграть назад с помощью обратного выкупа, который АЛРОСА гарантирует по цене, привязанной к индексам цен за минусом спреда. Собственно, бриллианты из коллекции ADE и прибыли поражать наше воображение – например, очень яркий желтый бриллиант в 11,49 карат огранки «кушон» и круглый весом 15,29 карат. Классическая круглая огранка дороже всего в производстве, потому что рожденные октаэдрами алмазы больше склоняются к тому, чтобы стать «грушами» и «маркизами». А на 15+ каратах расход минерала для придания ему огранки «круг» заставит облиться кровью сердце любого геммолога. Кстати, комментарии этих специалистов (а также консультантов по инвестициям) тоже в программе встреч Alrosa Diamond Exclusive.
Текст: Алла Шарандина
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