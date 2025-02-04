Ювелирный гид Собака.ru по русским драгоценностям: сапфиры­-близнецы, великие параибы и самоцветы анлимитед!

Mercury — феномен, уникальный для наших широт. В отличие от других брендов, он не проходил путь массового производства или камерных и таинственных ателье. С самого начала Mercury заявил о себе как о воплощении ослепительной роскоши, доступной в одно мгновение онлайн. В 2025 году этот новаторский бренд отметит десятилетие своего триумфа. Его концепция и географический размах остаются неизменными: изумруды — колумбийские, рубины — бирманские редчайшего оттенка «голубиная кровь», камни с сертификатами GIA, а дизайн от итальянских маэстро. Цена — отражение исключительного качества. Mercury может позволить себе не спешить, вдумчиво отбирая лучшие экземпляры драгоценных камней, год за годом собирая и ранжируя бриллианты ради создания единственного в своем роде украшения. Примером служит коллекция Color, где два сапфира­близнеца, каждый весом в девять карат, воссоединились в паре элегантных серег. Еще одной подобной идеальной пары, скорее всего, придется подождать до новых тридцатых.