18+
  • Мода
  • Ювелирное искусство
Ювелирное искусство

Поделиться:

Ювелирный гид Собака.ru по русским драгоценностям: сапфиры­-близнецы, великие параибы и самоцветы анлимитед!

Драгоценное русское поле заколосилось в 2025-ом особенно густо: ювелиры высадили локальные сорта — фольклорные чудо-травы, православные мотивы, этническую филигрань и якутские бриллианты с внутренним светом — на почву глобальных трендов (королевский синий, цветочный арт, огранки в стиле мидсенчури и немного доминирования!). Богатый урожай Собака.ru собрала в ежегодном ювелирном гиде.

Luminous Diamonds

Один процент уникального свечения и 99 точного расчета!
Mercury

Pret-a-porter с редчайшими камнями!
MIUZ Diamonds

Бриллианты из собственных рудников!
Parure Atelier

Великие параибы, махенге и мусо в неожиданных огранках!
Feliksov Diamonds

Бриллиантовый орнамент, сапфировый пломбир и вспышки страсти!
Sasonko

Коктейльные кольца для балетных премьер в Большом и Мариинском!
«Владимир Михайлов»

Символизм тонкой работы на «церковном» золоте!
Russkaya Skazka

Исторические пасхалки, жемчуга-агаты и серебряный олд-мани!
Roman Nikonov

Заклинания на удачу в высокопробном золоте и драгоценные пчелы!
Maya Gemstones

Космический кутюр на каждый день!
Cluev

Возрождение итальянское, московское и смоленское!
Yana

Ар-деко и блестящие ролевые игры!
«Русские самоцветы»

Самоцветы плюс бриллианты анлимитед!
Ilgiz F

Ботанический музей с золотом и витражной эмалью!

Фиксируем! Святой Валентин щедро раздает праздничные мэтчи: десяти­каратное «сердце» MIUZ Diamonds бьется в такт с сапфирами­-близнецами Mercury и турмалинами параиба Parure Atelier, а «Ракета Союз» Maya Gemstones летит на свет лунного камня «Русских самоцветов»

Luminous Diamonds

ALROSA Diamonds

ALROSA Diamonds

ALROSA Diamonds

ALROSA Diamonds

ALROSA Diamonds

ALROSA Diamonds

Один процент уникального свечения и 99 точного расчета

Крупнейшая в мире (с прошлого года это не фигура речи, а честные 30 % мировой добычи!) алмазная компания почиванию на горе сверкающих камней предпочитает выпуск концепт-линий. Редкие люминесцентные бриллианты из якутских месторождений — таких всего один в мире на сотню прозрачных — гранд-концерн передал компании ALROSA Diamonds специально для коллекции Luminous. У чистых камней, которые за счет микровкраплений минерального бора нежно светят синим в УФ-лучах, до сих пор не было (во всех отношениях!) достойной огранки. Но российские ювелиры наконец дали им главные партии, закрепив на колье два люминора общим весом почти в полкарата в неправильных шестиугольниках с вереницей из 415 белых собратьев. Чтобы оценить их замысел по достоинству, осталось дождаться яркого солнца или хотя бы стробоскопов на главных музыкальных фестивалях лета.

Mercury

Mercury

Mercury

Mercury

Mercury

Mercury

Mercury

Pret-a-porter с редчайшими камнями

Mercury — феномен, уникальный для наших широт. В отличие от других брендов, он не проходил путь массового производства или камерных и таинственных ателье. С самого начала Mercury заявил о себе как о воплощении ослепительной роскоши, доступной в одно мгновение онлайн. В 2025 году этот новаторский бренд отметит десятилетие своего триумфа. Его концепция и географический размах остаются неизменными: изумруды — колумбийские, рубины — бирманские редчайшего оттенка «голубиная кровь», камни с сертификатами GIA, а дизайн от итальянских маэстро. Цена — отражение исключительного качества. Mercury может позволить себе не спешить, вдумчиво отбирая лучшие экземпляры драгоценных камней, год за годом собирая и ранжируя бриллианты ради создания единственного в своем роде украшения. Примером служит коллекция Color, где два сапфира­близнеца, каждый весом в девять карат, воссоединились в паре элегантных серег. Еще одной подобной идеальной пары, скорее всего, придется подождать до новых тридцатых.

MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds

Бриллианты из собственных рудников

Ювелирный гигант (16 тысяч украшений в онлайн-каталоге!) не успел как следует отметить мега юбилей из-за пандемии, поэтому все фанфары достанутся его 105-летию. Чествовать предстоит и долгую историю — от московской артели сканщиков до наших дней, — и блистательную современность. Главными героями праздника должны стать инвестиционные бриллианты из принадлежащих концерну месторождений и уже собранные ювелирами украшения с исключительными камнями. Несмотря на могучий бэкграунд, компания не увлекается историческими цитатами и самоповторами: в фэнси-линиях MIUZ Diamonds идет по самым горячим дорожкам, не отвлекаясь на стоимость минералов (может себе позволить!). Так московские ювелиры огранили медовый десятикаратник «сердцем», поместив его одновременно в компанию 118 белых бриллиантов и во все тренды 2025-го.

Parure Atelier

Parure Atelier

Parure Atelier

Parure Atelier

Parure Atelier

Великие параибы, махенге и мусо в неожиданных огранках

«Синий» тренд в украшениях эпичнее всего поддержало петербургское ателье (справедливости ради, atelier для компании почти в сотню человек — теперь, спустя десять лет, просто часть нейминга). Штатные геммологи отыскали шриланкийский сапфир весом в 22,5 карата и передали ювелирам без почтительного шепота и строгих ЦУ. А те огранили его самым дерзким способом — похожим на Сахарную Голову в Рио-де-Жанейро кабошоном. Подножье синей горы вместо белых микрорайонов Прайя Вермелья подпирают разномастные бриллианты огранок «круг» и «сердце» общим весом в 11,13 карата. И это самый славный пример того, почему бренд Parure Atelier настолько окреп, что пустил корни в Казахстане и Дубае. Пять тысяч выдающихся камней плюс карт-бланш для ювелиров — мы просто похлопаем!

Feliksov Diamonds

Feliksov Diamonds

Feliksov Diamonds

Бриллиантовый орнамент, сапфировый пломбир и вспышки страсти

За три года именной бренд основателя сети ювелирных магазинов «585*Золотой» Алексея Феликсова и его жены Алины разросся драгоценным деревом с довольно узнаваемыми цветными листьями — кольцами, серьгами, подвесками! — в кайме белых бриллиантов. Точку роста мастера компании прочувствовали и превратили в тонкие бриллиантовые веточки на новых серьгах с танзанитами. А еще добавили Feliksov Diamonds крепких зеленых почек: в конце прошлого года марка омолодилась детской линейкой с пусетами-коронами и нашими любимцами — сахарными трубочками с черничным (за счет сапфиров) пломбиром. Неожиданным стало появление в этом драгоценном Эдеме сплошь инкрустированного бриллиантами трубчатого чокера с большой бриллиантовой «грушей». Экспрессии в семейных коллекциях Феликсовых предначертано быть!

Sasonko

Sasonko

Sasonko

Коктейльные кольца для балетных премьер в Большом и Мариинском

Марка Sasonko с рождения на пуантах. Первой коллекцией бренда, выросшего в 2012 году из дизайн-бюро светских ювелирных художников, стали «Образы русского балета». Сегодня их перевели на язык контемпа и разделили на три акта — Ballet.Cocktail, Ballet.Concept и Ballet.Premiere. Почти каждый год в главных партиях, надев артистично изломанные золотые «пачки» с золотой вязью или горячей эмалью, выходят новые примы — разноцветные турмалины, танзаниты, спессартины. Со сценой у Sasonko отношения не только метафорические: девять лет назад у марки случился коллаб с великим Михаилом Шемякиным. Результатом стали кулоны и серьги с героями того самого карнавального «Щелкунчика» в Мариинском. Наш дарлинг — большой (44 миллиметра высотой) подвес «Счастливый башмак». Именно на нем герои в сценографии художника релоцировались в Конфитюренбург.

«Владимир Михайлов»

«Владимир Михайлов»

«Владимир Михайлов»

«Владимир Михайлов»

«Владимир Михайлов»

Символизм тонкой работы на «церковном» золоте

Укоренившись за двадцать лет на петербургских почвах, «новгородский умелец», как называли (и продолжают называть) Михайлова медиа, вырастил целый метафизический лес из зеленого золота — охранные кольца, нательные иконы, пасхальные яйца и простые мирские браслеты и серьги. Бизнесмен Михаил Сасонко, ставший ювелирным продюсером мастера и бренда «Владимир Михайлов», первые годы сотрудничества не мог угнаться за его продуктивностью: «Володя делал одну модель в неделю, и мы просто не успевали изготавливать ее в золоте. Теперь он приезжает в Петербург раз–два в месяц с новыми образцами, и каждый из них — шедевр». В последнее время Михайлов увлекся ботаническими завитками и завязями. Браслеты из коллекции «Клевер» чередуют лепестки лугового клевера и тройчатые листья медоноса.

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka

Исторические пасхалки, жемчуга-агаты и серебряный олд-мани

Идеолог Russkaya Skazka Петр Аксенов — гений хедхантинга! Собрав единомышленников (православие и тяга к благотворительности — важные строчки в резюме), он расцветил обновленный бренд десятками (бесплатных!) ивентов в государственных музеях и тысячами новых украшений с паве, камеями и эмалью ручной росписи. Инспирируют команду героини одних и тех же широт и верований, но совсем разных эпох — от Рогнеды и Софьи Палеолог до Ахматовой и Лары из «Доктора Живаго», так что ювелирным стилям в каталоге бренда несть числа. Следуя лозунгу «Make серебро great again» (короны Анны Иоанновны, Екатерины I и Большая императорская отлиты именно в нем!), мастера в костромской артели марки создают большинство украшений из этого металла, инкрустируя его бесцветными топазами, жемчугом, бирюзой, агатами и гранатами.

Roman Nikonov

Roman Nikonov

Roman Nikonov

Заклинания на удачу в высокопробном золоте и драгоценные пчелы

Создатель сети часовых и ювелирных бутиков Spblux третий год вспахивает поляну русского фольклора и лесные опушки средней полосы. Драгоценными изваяниями в коллекциях Roman Nikonov уже застыли ежи, пчелы, ежевика и мухоморы (нам остро нужны эти пусеты с красной эмалью!). Но в свой гербарий и бестиарий Роман пропускает только по строгому смысл-контролю. Цветики-семицветики да щука — добро пожаловать, а вот из хладнокровных вместо Горыныча стоит ждать скорее кольцо с голубой змейкой. Увидеть ее, по Бажову, «прямое счастье», а у ювелирной марки понятная фиксация на оберегах и добрых знаках. В коллекции ювелиры трактуют печать Екатерины II для личной корреспонденции в том же плюс-вайбе. То, что у императрицы было знаком «тройного неделимого» (адаптированный знак бесконечности от математика Валлиса), у Roman Nikonov получило имя «Узел любви».

Maya Gemstones

Maya Gemstones

Maya Gemstones

Maya Gemstones

Maya Gemstones

Космический кутюр на каждый день

По самым ходовым коллекциям Maya Gemstones, бренда Ольги Пекаревской (соучредителя Ginza Prime и Ginza Sky), может показаться, что обладательница MBA скучает без опенспейсов и зум-созвонов. На это указывают серьги-скрепки и инкрустированный черными бриллиантами карандаш Out of Office, который невозможно выпустить из рук (потому что он — кольцо!). Но вообще-то старт своему лондонскому детищу Ольга дала в 2018-м запуском коллекции Cosmic. И самые разрывные драгоценности поддерживают именно тему освоения Солнечной системы. Кулон «Ракета Союз» с открывающимся шлюзом отделяет от полированной Земли инверсионный след золотой цепочки. А кольцо «Сатурн» из желтого и белого золота держит на орбите бриллиантовый спутник патентованной треугольной огранки Maya — гораздо более четкой и решительной формы, чем привычный «триллиант». Как раз за инновационный дизайн космических драгоценностей Maya Gemstones были номинированы пять лет назад на ювелирном Couture Show в Лас-Вегасе.

Cluev

Cluev

Cluev

Возрождение итальянское, московское и смоленское

Арагорн, сын Араторна, — то есть геммолог, сын геолога, Илья Клюев в камнях разбирается по дефолту. На сибирских месторождениях в поисках полезных ископаемых и родилась 50+ лет назад семья Клюевых. А Илья ведет охоту за редкими минералами 27 из них. Сначала создавал кастом-драгоценности на базе ювелирных мастерских итальянского «золотого города» Валенцы, в 2014-м перевез производство в Россию, а шесть лет назад основал мастерскую огранщиков в другом «золотом городе» — Смоленске. Там придумали (и оберегают) технику обработки серебра, которая позволяет придать перьям и шерсти из драгметалла самый взъерошенный и жовиальный вид. Но ренессансный след тянется за украшениями Cluev даже после смены ПМЖ: многорядный чокер «Праздник венков из роз» делает поклон Альбрехту Дюреру, а сапфировый перстень врезается октагоном в темное небо, словно свод баптистерия Сан-Джованни.

Yana

Yana

Yana

Ар-деко и блестящие ролевые игры

Говорим Yana — подразумеваем кисточку из нанизанных на белое золото бриллиантов. Декор с сотуаров Габриэль Шанель, Дейзи Бьюкенен и других реальных и вымышленных див 1920-х Яна Расковалова взяла и перенесла на кольца для инфлюенсеров новейшего времени. Оказалась права — вот уже 15 лет кисточки остаются максимально узнаваемыми. Другими хайлайтами среди семи тысяч украшений марки назовем две противоположности: нежные камеи с античными женскими профилями ручной резки и драгоценный БДСМ — слейв-браслеты и тесные чокеры, как эта якорная цепь с бриллиантовым паважем по всей поверхности звеньев и (бес)сердечно красивым турмалином параиба.

«Русские самоцветы»

«Русские самоцветы»

«Русские самоцветы»

Самоцветы плюс бриллианты анлимитед

«Русские самоцветы» за век своего существования — и еще два в уме под вывеской Петергофской гранильной фабрики — выдали горы украшений, мозаик и даже каменную вязь над киотами Спаса на Крови в начале 1880-х. А четыре года назад «Русские самоцветы» заново засверкали после того, как новый креативный директор Даниил Берг огранил их до эргономичной и сияющей формы RS1912 «Русские самоцветы» — с ювелирными букетами и изящными колечками в (ну конечно!) разных самоцветах. Сейчас в каждой столице открыто по несколько бутиков, и моносерьгу Star из белого золота с лунным камнем и бриллиантами можно найти как раз там: лунный камень в 1,27 карата и под сотню бриллиантов весом еще на 3,66.

Ilgiz F

Ilgiz F

Ilgiz F

Ботанический музей с золотом и витражной эмалью

Звание короля эмали, которым наградил Ильгиза Фазулзянова французский глянец, следует из его пассионарных цитат: «Если бы не существовало эмали, я бы все это забросил!» Но оно лишь отчасти определяет самого титулованного российского ювелира (гран-при Jewellery Design Excellence Award — дважды, выставки в Алмазном фонде России и Музеях Московского Кремля, именные циферблаты на швейцарских часах Bovet — целая дюжина!). Потому что, кроме горячей эмали, Ильгиз предается страсти с французским ар-нуво, филигранью поволжских татар, японской клуазоне и другими полузабытыми техниками разных эпох. И без страха и упрека их модернизирует. Например, делает обжиг при температуре в 950 градусов против принятых в ювелирном деле 750-800. А на позицию музы принимает луковицу, одуванчик и репейник. Оказывается, так было можно!

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии Петербурга (и не только!)

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Февраль

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: