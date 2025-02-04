Ювелирный гид Собака.ru по русским драгоценностям: сапфиры­-близнецы, великие параибы и самоцветы анлимитед!

Драгоценное русское поле заколосилось в 2025-ом особенно густо: ювелиры высадили локальные сорта — фольклорные чудо-травы, православные мотивы, этническую филигрань и якутские бриллианты с внутренним светом — на почву глобальных трендов (королевский синий, цветочный арт, огранки в стиле мидсенчури и немного доминирования!). Богатый урожай Собака.ru собрала в ежегодном ювелирном гиде.
Luminous Diamonds
Один процент уникального свечения и 99 точного расчета!
Mercury
Pret-a-porter с редчайшими камнями!
MIUZ Diamonds
Бриллианты из собственных рудников!
Parure Atelier
Великие параибы, махенге и мусо в неожиданных огранках!
Feliksov Diamonds
Бриллиантовый орнамент, сапфировый пломбир и вспышки страсти!
Sasonko
Коктейльные кольца для балетных премьер в Большом и Мариинском!
«Владимир Михайлов»
Символизм тонкой работы на «церковном» золоте!
Russkaya Skazka
Исторические пасхалки, жемчуга-агаты и серебряный олд-мани!
Roman Nikonov
Заклинания на удачу в высокопробном золоте и драгоценные пчелы!
Maya Gemstones
Космический кутюр на каждый день!
Cluev
Возрождение итальянское, московское и смоленское!
Yana
Ар-деко и блестящие ролевые игры!
«Русские самоцветы»
Самоцветы плюс бриллианты анлимитед!
Ilgiz F
Ботанический музей с золотом и витражной эмалью!
Фиксируем! Святой Валентин щедро раздает праздничные мэтчи: десятикаратное «сердце» MIUZ Diamonds бьется в такт с сапфирами-близнецами Mercury и турмалинами параиба Parure Atelier, а «Ракета Союз» Maya Gemstones летит на свет лунного камня «Русских самоцветов»
Один процент уникального свечения и 99 точного расчета
Крупнейшая в мире (с прошлого года это не фигура речи, а честные 30 % мировой добычи!) алмазная компания почиванию на горе сверкающих камней предпочитает выпуск концепт-линий. Редкие люминесцентные бриллианты из якутских месторождений — таких всего один в мире на сотню прозрачных — гранд-концерн передал компании ALROSA Diamonds специально для коллекции Luminous. У чистых камней, которые за счет микровкраплений минерального бора нежно светят синим в УФ-лучах, до сих пор не было (во всех отношениях!) достойной огранки. Но российские ювелиры наконец дали им главные партии, закрепив на колье два люминора общим весом почти в полкарата в неправильных шестиугольниках с вереницей из 415 белых собратьев. Чтобы оценить их замысел по достоинству, осталось дождаться яркого солнца или хотя бы стробоскопов на главных музыкальных фестивалях лета.
Pret-a-porter с редчайшими камнями
Mercury — феномен, уникальный для наших широт. В отличие от других брендов, он не проходил путь массового производства или камерных и таинственных ателье. С самого начала Mercury заявил о себе как о воплощении ослепительной роскоши, доступной в одно мгновение онлайн. В 2025 году этот новаторский бренд отметит десятилетие своего триумфа. Его концепция и географический размах остаются неизменными: изумруды — колумбийские, рубины — бирманские редчайшего оттенка «голубиная кровь», камни с сертификатами GIA, а дизайн от итальянских маэстро. Цена — отражение исключительного качества. Mercury может позволить себе не спешить, вдумчиво отбирая лучшие экземпляры драгоценных камней, год за годом собирая и ранжируя бриллианты ради создания единственного в своем роде украшения. Примером служит коллекция Color, где два сапфираблизнеца, каждый весом в девять карат, воссоединились в паре элегантных серег. Еще одной подобной идеальной пары, скорее всего, придется подождать до новых тридцатых.
Бриллианты из собственных рудников
Ювелирный гигант (16 тысяч украшений в онлайн-каталоге!) не успел как следует отметить мега юбилей из-за пандемии, поэтому все фанфары достанутся его 105-летию. Чествовать предстоит и долгую историю — от московской артели сканщиков до наших дней, — и блистательную современность. Главными героями праздника должны стать инвестиционные бриллианты из принадлежащих концерну месторождений и уже собранные ювелирами украшения с исключительными камнями. Несмотря на могучий бэкграунд, компания не увлекается историческими цитатами и самоповторами: в фэнси-линиях MIUZ Diamonds идет по самым горячим дорожкам, не отвлекаясь на стоимость минералов (может себе позволить!). Так московские ювелиры огранили медовый десятикаратник «сердцем», поместив его одновременно в компанию 118 белых бриллиантов и во все тренды 2025-го.
Великие параибы, махенге и мусо в неожиданных огранках
«Синий» тренд в украшениях эпичнее всего поддержало петербургское ателье (справедливости ради, atelier для компании почти в сотню человек — теперь, спустя десять лет, просто часть нейминга). Штатные геммологи отыскали шриланкийский сапфир весом в 22,5 карата и передали ювелирам без почтительного шепота и строгих ЦУ. А те огранили его самым дерзким способом — похожим на Сахарную Голову в Рио-де-Жанейро кабошоном. Подножье синей горы вместо белых микрорайонов Прайя Вермелья подпирают разномастные бриллианты огранок «круг» и «сердце» общим весом в 11,13 карата. И это самый славный пример того, почему бренд Parure Atelier настолько окреп, что пустил корни в Казахстане и Дубае. Пять тысяч выдающихся камней плюс карт-бланш для ювелиров — мы просто похлопаем!
Feliksov Diamonds
Бриллиантовый орнамент, сапфировый пломбир и вспышки страсти
За три года именной бренд основателя сети ювелирных магазинов «585*Золотой» Алексея Феликсова и его жены Алины разросся драгоценным деревом с довольно узнаваемыми цветными листьями — кольцами, серьгами, подвесками! — в кайме белых бриллиантов. Точку роста мастера компании прочувствовали и превратили в тонкие бриллиантовые веточки на новых серьгах с танзанитами. А еще добавили Feliksov Diamonds крепких зеленых почек: в конце прошлого года марка омолодилась детской линейкой с пусетами-коронами и нашими любимцами — сахарными трубочками с черничным (за счет сапфиров) пломбиром. Неожиданным стало появление в этом драгоценном Эдеме сплошь инкрустированного бриллиантами трубчатого чокера с большой бриллиантовой «грушей». Экспрессии в семейных коллекциях Феликсовых предначертано быть!
Sasonko
Коктейльные кольца для балетных премьер в Большом и Мариинском
Марка Sasonko с рождения на пуантах. Первой коллекцией бренда, выросшего в 2012 году из дизайн-бюро светских ювелирных художников, стали «Образы русского балета». Сегодня их перевели на язык контемпа и разделили на три акта — Ballet.Cocktail, Ballet.Concept и Ballet.Premiere. Почти каждый год в главных партиях, надев артистично изломанные золотые «пачки» с золотой вязью или горячей эмалью, выходят новые примы — разноцветные турмалины, танзаниты, спессартины. Со сценой у Sasonko отношения не только метафорические: девять лет назад у марки случился коллаб с великим Михаилом Шемякиным. Результатом стали кулоны и серьги с героями того самого карнавального «Щелкунчика» в Мариинском. Наш дарлинг — большой (44 миллиметра высотой) подвес «Счастливый башмак». Именно на нем герои в сценографии художника релоцировались в Конфитюренбург.
Символизм тонкой работы на «церковном» золоте
Укоренившись за двадцать лет на петербургских почвах, «новгородский умелец», как называли (и продолжают называть) Михайлова медиа, вырастил целый метафизический лес из зеленого золота — охранные кольца, нательные иконы, пасхальные яйца и простые мирские браслеты и серьги. Бизнесмен Михаил Сасонко, ставший ювелирным продюсером мастера и бренда «Владимир Михайлов», первые годы сотрудничества не мог угнаться за его продуктивностью: «Володя делал одну модель в неделю, и мы просто не успевали изготавливать ее в золоте. Теперь он приезжает в Петербург раз–два в месяц с новыми образцами, и каждый из них — шедевр». В последнее время Михайлов увлекся ботаническими завитками и завязями. Браслеты из коллекции «Клевер» чередуют лепестки лугового клевера и тройчатые листья медоноса.
Исторические пасхалки, жемчуга-агаты и серебряный олд-мани
Идеолог Russkaya Skazka Петр Аксенов — гений хедхантинга! Собрав единомышленников (православие и тяга к благотворительности — важные строчки в резюме), он расцветил обновленный бренд десятками (бесплатных!) ивентов в государственных музеях и тысячами новых украшений с паве, камеями и эмалью ручной росписи. Инспирируют команду героини одних и тех же широт и верований, но совсем разных эпох — от Рогнеды и Софьи Палеолог до Ахматовой и Лары из «Доктора Живаго», так что ювелирным стилям в каталоге бренда несть числа. Следуя лозунгу «Make серебро great again» (короны Анны Иоанновны, Екатерины I и Большая императорская отлиты именно в нем!), мастера в костромской артели марки создают большинство украшений из этого металла, инкрустируя его бесцветными топазами, жемчугом, бирюзой, агатами и гранатами.
Roman Nikonov
Заклинания на удачу в высокопробном золоте и драгоценные пчелы
Создатель сети часовых и ювелирных бутиков Spblux третий год вспахивает поляну русского фольклора и лесные опушки средней полосы. Драгоценными изваяниями в коллекциях Roman Nikonov уже застыли ежи, пчелы, ежевика и мухоморы (нам остро нужны эти пусеты с красной эмалью!). Но в свой гербарий и бестиарий Роман пропускает только по строгому смысл-контролю. Цветики-семицветики да щука — добро пожаловать, а вот из хладнокровных вместо Горыныча стоит ждать скорее кольцо с голубой змейкой. Увидеть ее, по Бажову, «прямое счастье», а у ювелирной марки понятная фиксация на оберегах и добрых знаках. В коллекции ювелиры трактуют печать Екатерины II для личной корреспонденции в том же плюс-вайбе. То, что у императрицы было знаком «тройного неделимого» (адаптированный знак бесконечности от математика Валлиса), у Roman Nikonov получило имя «Узел любви».
Космический кутюр на каждый день
По самым ходовым коллекциям Maya Gemstones, бренда Ольги Пекаревской (соучредителя Ginza Prime и Ginza Sky), может показаться, что обладательница MBA скучает без опенспейсов и зум-созвонов. На это указывают серьги-скрепки и инкрустированный черными бриллиантами карандаш Out of Office, который невозможно выпустить из рук (потому что он — кольцо!). Но вообще-то старт своему лондонскому детищу Ольга дала в 2018-м запуском коллекции Cosmic. И самые разрывные драгоценности поддерживают именно тему освоения Солнечной системы. Кулон «Ракета Союз» с открывающимся шлюзом отделяет от полированной Земли инверсионный след золотой цепочки. А кольцо «Сатурн» из желтого и белого золота держит на орбите бриллиантовый спутник патентованной треугольной огранки Maya — гораздо более четкой и решительной формы, чем привычный «триллиант». Как раз за инновационный дизайн космических драгоценностей Maya Gemstones были номинированы пять лет назад на ювелирном Couture Show в Лас-Вегасе.
Cluev
Возрождение итальянское, московское и смоленское
Арагорн, сын Араторна, — то есть геммолог, сын геолога, Илья Клюев в камнях разбирается по дефолту. На сибирских месторождениях в поисках полезных ископаемых и родилась 50+ лет назад семья Клюевых. А Илья ведет охоту за редкими минералами 27 из них. Сначала создавал кастом-драгоценности на базе ювелирных мастерских итальянского «золотого города» Валенцы, в 2014-м перевез производство в Россию, а шесть лет назад основал мастерскую огранщиков в другом «золотом городе» — Смоленске. Там придумали (и оберегают) технику обработки серебра, которая позволяет придать перьям и шерсти из драгметалла самый взъерошенный и жовиальный вид. Но ренессансный след тянется за украшениями Cluev даже после смены ПМЖ: многорядный чокер «Праздник венков из роз» делает поклон Альбрехту Дюреру, а сапфировый перстень врезается октагоном в темное небо, словно свод баптистерия Сан-Джованни.
Yana
Ар-деко и блестящие ролевые игры
Говорим Yana — подразумеваем кисточку из нанизанных на белое золото бриллиантов. Декор с сотуаров Габриэль Шанель, Дейзи Бьюкенен и других реальных и вымышленных див 1920-х Яна Расковалова взяла и перенесла на кольца для инфлюенсеров новейшего времени. Оказалась права — вот уже 15 лет кисточки остаются максимально узнаваемыми. Другими хайлайтами среди семи тысяч украшений марки назовем две противоположности: нежные камеи с античными женскими профилями ручной резки и драгоценный БДСМ — слейв-браслеты и тесные чокеры, как эта якорная цепь с бриллиантовым паважем по всей поверхности звеньев и (бес)сердечно красивым турмалином параиба.
«Русские самоцветы»
Самоцветы плюс бриллианты анлимитед
«Русские самоцветы» за век своего существования — и еще два в уме под вывеской Петергофской гранильной фабрики — выдали горы украшений, мозаик и даже каменную вязь над киотами Спаса на Крови в начале 1880-х. А четыре года назад «Русские самоцветы» заново засверкали после того, как новый креативный директор Даниил Берг огранил их до эргономичной и сияющей формы RS1912 «Русские самоцветы» — с ювелирными букетами и изящными колечками в (ну конечно!) разных самоцветах. Сейчас в каждой столице открыто по несколько бутиков, и моносерьгу Star из белого золота с лунным камнем и бриллиантами можно найти как раз там: лунный камень в 1,27 карата и под сотню бриллиантов весом еще на 3,66.
Ilgiz F
Ботанический музей с золотом и витражной эмалью
Звание короля эмали, которым наградил Ильгиза Фазулзянова французский глянец, следует из его пассионарных цитат: «Если бы не существовало эмали, я бы все это забросил!» Но оно лишь отчасти определяет самого титулованного российского ювелира (гран-при Jewellery Design Excellence Award — дважды, выставки в Алмазном фонде России и Музеях Московского Кремля, именные циферблаты на швейцарских часах Bovet — целая дюжина!). Потому что, кроме горячей эмали, Ильгиз предается страсти с французским ар-нуво, филигранью поволжских татар, японской клуазоне и другими полузабытыми техниками разных эпох. И без страха и упрека их модернизирует. Например, делает обжиг при температуре в 950 градусов против принятых в ювелирном деле 750-800. А на позицию музы принимает луковицу, одуванчик и репейник. Оказывается, так было можно!
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