Кольца-лягушки, пусеты-солнце и змеи-шоустопперы: ювелирный вишлист января

Будет сладко! Январские походы по гостям — только с мешком монпансье и с Mercury Bonbons. Разноцветные полудрагоценные камни ювелиры Mercury равномерно рассыпали по всей новой коллекции — серьгам-пусетам, кольцам и кулонам. И не забыли утеплить каждый из них слоем прозрачных бриллиантов. Пару веков назад украшения с такими камнями работали как шифр: ювелир Жан-Батист Меллерио придумал для Наполеона и его жен браслеты, в которых первые буквы названий камней складывались в поэму о любви или секретные паспортные данные. Нанизывая кольца Mercury на палец или наслаивая кулоны на цепочки разной длины, у нас получится призвать весну кодом «Март!» или протрубить «пам-парам» по любому подходящему поводу: геммологи использовали в работе перидоты, аквамарины, рубеллиты, морганиты, турмалины, танзаниты и цитрины.