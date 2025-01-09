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Ювелирное искусство

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Кольца-лягушки, пусеты-солнце и змеи-шоустопперы: ювелирный вишлист января

Начинаем год в гостях у сказки: в изумрудных серьгах хозяйки Медной горы от Владимира Михайлова гадаем на кольце Feliksov Diamonds. А Анжелу Перл слушаем в колье Yana Jewellery — чтобы звезды сошлись.

Mercury

Серьги Mercury Bonbons, 1 133 000 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Mercury Bonbons, 1 133 000 руб.

Будет сладко! Январские походы по гостям — только с мешком монпансье и с Mercury Bonbons. Разноцветные полудрагоценные камни ювелиры Mercury равномерно рассыпали по всей новой коллекции — серьгам-пусетам, кольцам и кулонам. И не забыли утеплить каждый из них слоем прозрачных бриллиантов. Пару веков назад украшения с такими камнями работали как шифр: ювелир Жан-Батист Меллерио придумал для Наполеона и его жен браслеты, в которых первые буквы названий камней складывались в поэму о любви или секретные паспортные данные. Нанизывая кольца Mercury на палец или наслаивая кулоны на цепочки разной длины, у нас получится призвать весну кодом «Март!» или протрубить «пам-парам» по любому подходящему поводу: геммологи использовали в работе перидоты, аквамарины, рубеллиты, морганиты, турмалины, танзаниты и цитрины.

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, 817 100 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Maxim Demidov, 817 100 руб.

Вместо стрелы Ивана-дурака самые везучие лягушки получили в цаворитовые лапки 46-каратную жемчужину от Maxim Demidov.

Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds, 786 720 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Feliksov Diamonds, 786 720 руб.

Гадаем на Святки по кольцу Feliksov Diamonds: изумруд огранки «груша», надетый острием вверх, — к вечеринке, вниз — к свиданию.

Yana Jewelry

Колье Yana Jewellery, 18 900 000 руб.
Архивы пресс-служб

Колье Yana Jewellery, 18 900 000 руб.

Оммаж царице года змее делаем 29 января (и далее всегда!) колье-шоустоппером Yana Jewellery. Пригреть на груди такую рептилию почтет за честь любая заводчица редких ювелирных видов. Чтобы разбавить старую метафору новыми смыслами, Яна Расковалова и дизайнеры Yana Jewellery предлагают носить колье в вырезе сзади, как поступали с сотуарами главные фэшиониста прошлых двадцатых. Гарантируем, что спина не замерзнет: чешуйки желтого золота на теле змеи сплошь укрыты бриллиантовой мантией общим весом в 4,11 карата, а на голове посажены два зеленых глаза и родственный им треугольный изумруд, который тяжелее всех остальных камней, вместе взятых.

Владимир Михайлов

Архивы пресс-служб

В лесу родилась елочка, а на Урале — особенной красоты изумруды, которые ювелир Владимир Михайлов вписал в узоры Северной Руси на зеленом золоте.

Russkaya Skazka

Брошь Russkaya Skazka, 150 000 руб.
Архивы пресс-служб

Брошь Russkaya Skazka, 150 000 руб.

Поцелуи под веткой омелы обещают любовь, а если, как в серебряной броши Russkaya Skazka, у омелы листья-агаты и ягоды-кораллы, — то это чувство навсегда.

RS Imperial Jewellery House

Пусеты RS Imperial Jewellery House, 2 500 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пусеты RS Imperial Jewellery House, 2 500 000 руб.

Яркое солнце в январе — не миф, а многокаратники RS Imperial Jewellery House! Звезда по имени Солнце — со свойственной ему скромностью мог бы отрекомендоваться король Людовик XIV, в честь которого названа коллекция Le Roi Soleil. Креативный директор RS Imperial Jewellery House Даниил Берг, сделав поклон прогрессивным вкусам и эстетству коронованной особы, живописно разложил черные агаты, синие сапфиры и прозрачные бриллианты по лучам соляра. И мы уверены, что за основу он не взял древний символ, а изобрел свой — от самой близкой по духу Вергинской звезды его отличают семь дополнительных «стрел», разрыв кольца и ободок черной эмали.

Maya Gemstones

Моносерьга Maya Gemstones, 99 000 руб.
Архивы пресс-служб

Моносерьга Maya Gemstones, 99 000 руб.

Простроченная шестнадцатью рубинами моносерьга-скрепка Maya Gemstones своим названием Out of Office сообщает планы страны до 9 января (а то и дольше).

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Материал из номера:
Январь

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