18+
  • Мода
  • Ювелирное искусство
  • News
Ювелирное искусство

Поделиться:

Ювелирный дом Posié представил новое колье из коллекции «Опера»

Fine jewelry премьера сезона — театральное колье POSIÉ из коллекции «Опера», выполненное из 296 бриллиантов во главе с трехкаратной «грушей».

Колье POSIÉ, цена по запросу

Колье POSIÉ, цена по запросу

«Опера» POSIÉ — это новейшее прочтение модной в ювелирном искусстве музыкальной темы, где динамичная последовательность бриллиантов огранки «круг» и «маркиз» выстраивается в многослойную композицию и напоминает мелодичное звучание оркестра. В отличие от традиционного метода, в котором центральные бриллианты поддерживаются партиями «сопровождающих», здесь доминируют крупные драгоценные камни разных форм, демонстрирующие многообразие огранок и мастерство ювелиров АЛРОСА. 

Колье выполнено из белого золота и 296 бриллиантов (общим весом в 23,75 карата!) в разных огранках — от «кругов» до «маркизов» и «изумрудов» .

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: