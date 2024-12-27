Ювелирный дом Posié представил новое колье из коллекции «Опера»

«Опера» POSIÉ — это новейшее прочтение модной в ювелирном искусстве музыкальной темы, где динамичная последовательность бриллиантов огранки «круг» и «маркиз» выстраивается в многослойную композицию и напоминает мелодичное звучание оркестра. В отличие от традиционного метода, в котором центральные бриллианты поддерживаются партиями «сопровождающих», здесь доминируют крупные драгоценные камни разных форм, демонстрирующие многообразие огранок и мастерство ювелиров АЛРОСА.

Колье выполнено из белого золота и 296 бриллиантов (общим весом в 23,75 карата!) в разных огранках — от «кругов» до «маркизов» и «изумрудов» .