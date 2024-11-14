Большая императорская корона эксклюзивно в бутике POSIÉ

Ювелирная группа АЛРОСА впервые покажет воссозданную мастерами Большую императорскую корону. Уникальное произведение по мотивам главной династической регалии авторства придворного ювелира Иеремии Позье будет представлено в в бутике ювелирного дома POSIÉ до 29 ноября.
Воссозданная Большая императорская корона
Большая императорская корона, которой венчались на царство все российские монархи до XX века, была создана всего за два месяца специально для коронации Екатерины Великой в 1762 году. Для ее изготовления будущая императрица позволила ювелиру Иеремии Позье использовать любые драгоценные камни из украшений своей сокровищницы. В результате были отобраны 5000 бриллиантов и шпинель весом 389 карат, расположившаяся на вершине короне.
В 2012 году по заказу Гохрана России Большая императорская корона была воссоздана мастерами АЛРОСА в честь ее 250-летия. Как и оригинал, произведение АЛРОСА появилось на свет всего за несколько месяцев, а для работы над ним потребовалось объединение сложных новаторских и артизанских подходов, например, 3D-моделирования и ручной сборки декоративных элементов. Ювелирный шедевр из белого золота 585 пробы украсили 11352 бриллианта общим весом в 1180 карат и 74 белых с нежно-розовым оттенком морских жемчужин из Австралии, а в качестве центрального камня был выбран насыщенный красно-вишневый рубеллит весом 384,71 карата.
Большая императорская корона вдохновила POSIÉ на коллекцию «Коронация». В основе — подсмотренное у Иеремии Позье использование бриллиантов разной огранки для создания особенных линий и узоров. Серьги, браслеты, колье и кольца «Коронация» складываются из фантазийных рядов круглых бриллиантов, «маркизов» и «кушонов», а в качестве акцентов используются цветные драгоценные камни: ярко-красные шпинели, рифмующиеся с камнем на вершине короны, изумруды и сапфиры.
Увидеть воссозданую Большую императорскую корону можно увидеть, предварительно записавшись, в бутике POSIÉ в гостинице «Метрополь» по адресу Театральный проезд, 2.
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