Большая императорская корона эксклюзивно в бутике POSIÉ

В 2012 году по заказу Гохрана России Большая императорская корона была воссоздана мастерами АЛРОСА в честь ее 250-летия. Как и оригинал, произведение АЛРОСА появилось на свет всего за несколько месяцев, а для работы над ним потребовалось объединение сложных новаторских и артизанских подходов, например, 3D-моделирования и ручной сборки декоративных элементов. Ювелирный шедевр из белого золота 585 пробы украсили 11352 бриллианта общим весом в 1180 карат и 74 белых с нежно-розовым оттенком морских жемчужин из Австралии, а в качестве центрального камня был выбран насыщенный красно-вишневый рубеллит весом 384,71 карата.

Большая императорская корона вдохновила POSIÉ на коллекцию «Коронация». В основе — подсмотренное у Иеремии Позье использование бриллиантов разной огранки для создания особенных линий и узоров. Серьги, браслеты, колье и кольца «Коронация» складываются из фантазийных рядов круглых бриллиантов, «маркизов» и «кушонов», а в качестве акцентов используются цветные драгоценные камни: ярко-красные шпинели, рифмующиеся с камнем на вершине короны, изумруды и сапфиры.

Увидеть воссозданую Большую императорскую корону можно увидеть, предварительно записавшись, в бутике POSIÉ в гостинице «Метрополь» по адресу Театральный проезд, 2.