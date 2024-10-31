Пусеты-пчелы, кольца-подушки и колье-стежки: лучшие украшения ноября

Большому сапфиру насыщенного цвета электрик блю (в коллекции Color собраны украшения только с суперъяркими драгоценными камнями!) дизайнеры Mercury придали форму «кушона», то есть подушки. В прямоугольном исполнении эта огранка встречается исключительно редко и сразу отсылает к будуарному текстилю и подлокотникам монарших банкеток. Ювелирный соулмейт мебели из синей гостиной Юсуповского дворца (белое золото вместо беленого орехового дерева) вполне вписался бы и в шкатулку его хозяйки. Удача, что прогрессивный тогда ар-деко сделал вековой твист и вернулся к нам в 2024-й во всем блеске!