Пусеты-пчелы, кольца-подушки и колье-стежки: лучшие украшения ноября

Пока в Эрмитаже готовят новую выставку гравюр эпохи итальянского Ренессанса, ювелиры тоже не отстают — ар-деко сапфиры Mercury, турмалины в духе модерн MIUZ Diamonds и минималистичные кунциты Maxim Demidov. Рассказываем о самых высокохудожественных украшениях месяца.
Mercury
Большому сапфиру насыщенного цвета электрик блю (в коллекции Color собраны украшения только с суперъяркими драгоценными камнями!) дизайнеры Mercury придали форму «кушона», то есть подушки. В прямоугольном исполнении эта огранка встречается исключительно редко и сразу отсылает к будуарному текстилю и подлокотникам монарших банкеток. Ювелирный соулмейт мебели из синей гостиной Юсуповского дворца (белое золото вместо беленого орехового дерева) вполне вписался бы и в шкатулку его хозяйки. Удача, что прогрессивный тогда ар-деко сделал вековой твист и вернулся к нам в 2024-й во всем блеске!
MIUZ Diamonds
Колье MIUZ Diamonds
Ювелиры MIUZ Diamonds плотно, как на аранском свитере, вплели турмалин параиба в стежки белого золота с бриллиантовой нитью на колье из коллекции Royal.
Parure Atelier
Шпинель необычного цвета весом в 8,22 карата улеглась на перину из десятков белых бриллиантов Parure Atelier. Сто процентов понимания!
Roman Nikonov
Зимний сон пасечника: пчелы с цитриновыми брюшками примерзли к ледяным сотам на пусетах Roman Nikonov из белого золота.
Maxim Demidov
Ограненная октагоном глыба лавандового кунцита (46 карат!) на коктейльном кольце Maxim Demidov дождалась своего часа: этот минерал бледнеет в солнечных лучах — а значит, обожает ноябрь.
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
Желтый бриллиант формы «ашер» пришвартовался на зимовку в двойной обвязке бриллиантовых канатов Feliksov Diamonds.
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