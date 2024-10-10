Обвес из сердец (лучшие - у MIUZ Diamonds!) готовим к премьере «Аноры» 17 октября! У победившего в Каннах романтического драмеди с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и Юрой Борисовым генетический паспорт ничем не отличается от 14-каратного камня из коллекции Royal: срежиссировано в Америке, отыграно русскими! Персиково-розовый самоцвет в 1908-м назвали в честь российского геолога воробьевитом, а мировой промоушн он получил спустя три года как морганит — по фамилии нью-йоркского коллекционера минералов. Но владение ремеслом важнее происхождения не только в кино: огранка «сердце» уже пятьсот лет остается одной из самых сложных в ювелирном деле. Так что колье MIUZ Diamonds заслуживает не меньше, чем семиминутную овацию для «Аноры» во Дворце фестивалей!