Серьги-лепестки, лебеди-броши и львы-камеи: ювелирные хиты октября

Пока HBO генерирует третий сезон "Дома дракона", ювелиры издают свою песнь льда и пламени: Илья Клюев сложил из бриллиантов и золота брошь Царевну-Лебедь, мастера Roman Nikonov вырастили цветик-семицветик из родолита, а в Russkaya Skazka приручили сердитых львов на черных камеях.
ALROSA Diamonds
Кольцо ALROSA Diamonds
С октябрьскими гастровайбами синхронизируются даже многокаратники — как это кольцо ALROSA Diamonds в жанре «Съешь меня»! Вокруг засахаренной клубники (в сапфировом эквиваленте) застыло тесто с посыпкой из бриллиантов разных огранок — круглых, «маркизов» и «груш». Пусть среди топ-десертов премии «Что где есть в Петербурге — 2024» нет курабье, но печенье нашего детства уже метит в ресторанные тренды следующего года. Предлагаем шеф-кондитерам взять референсом кольцо ALROSA Diamonds с овальным сапфиром в 3,5 карата — и ни в коем случае не жалеть варенья!
Mercury
Урок от Mercury в разгаре первой четверти: у теннисных браслетов богатое прошлое, но будущее - еще богаче! Сорок лет назад убористый eternity-браслет 1920-х получил минуту славы (причем в прайм-тайм!). С таким украшением на запястье теннисистка Крис Эверт уже выиграла 34 гранд-слэм финала, а во время Уимблдона-'84 потеряла его в прямом эфире при подаче. Матч прервали, белл-бои ринулись на поиски, и зрители навсегда зафиксировали в памяти бриллиантовый браслет Эверт как теннисный. Mercury возвращают этой драгоценности права вековой давности: камни могут быть разного цвета, провенанса и огранки. Главное — никаких разрывов!
MIUZ Diamonds
Подвеска MIUZ Diamonds
Обвес из сердец (лучшие - у MIUZ Diamonds!) готовим к премьере «Аноры» 17 октября! У победившего в Каннах романтического драмеди с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и Юрой Борисовым генетический паспорт ничем не отличается от 14-каратного камня из коллекции Royal: срежиссировано в Америке, отыграно русскими! Персиково-розовый самоцвет в 1908-м назвали в честь российского геолога воробьевитом, а мировой промоушн он получил спустя три года как морганит — по фамилии нью-йоркского коллекционера минералов. Но владение ремеслом важнее происхождения не только в кино: огранка «сердце» уже пятьсот лет остается одной из самых сложных в ювелирном деле. Так что колье MIUZ Diamonds заслуживает не меньше, чем семиминутную овацию для «Аноры» во Дворце фестивалей!
Parure Atelier
Коктейльное кольцо Parure Atelier со звездчатым сапфиром весом в 23 карата в веренице бриллиантовых облаков дублирует вид из иллюминатора на ночном рейсе.
Feliksov Diamonds
Серьги Feliksov Diamonds
Темперамент сапфиров в огранке «сердце» (и обвязке из ажурных золотых сердечек!) ювелиры Feliksov Diamonds сдерживают бриллиантовой изгородью.
Cluev
Ювелир Илья Клюев сложил из прошитого бриллиантами белого золота и черненых перьев Царевну-Лебедь: брошь Cluev в технике оригами составляет парюру с пусетами.
Sasonko
Внеземной яркости аквамарин Santa Maria метеором упал на кольцо Sasonko Ballet.Premiere и разломал ободок из белого золота на фракции с бриллиантовой каймой.
MIUZ Diamonds
Семикаратная ракета-рубеллит прорезает себе звездный путь сквозь круглые бриллианты и золотые звенья на колье MIUZ Diamonds из коллекции Royal.
Maxim Demidov
Кто пропустил извержение камчатского Шивелуча, смотрит в жерло вулкана на перстне Maxim Demidov — 22 карата гладкой рубеллитовой мощи в расщелинах крапанов из белого золота и 84 бриллиантов.
Roman Nikonov
Серьги Roman Nikonov количеством родолитовых лепестков вокруг бриллиантовой сердцевины напоминают о волшебных лайфхаках русских сказок (цветик-семицветик!) и исполняют желания, конечно же!
Peruffo
Марта Мартино из итальянского Peruffo занавесила сердце из желтого золота шторкой драгоценных бусин.
Russkaya Skazka
Сердитых львов на черных камеях ювелиры Russkaya Skazka застегнули ошейниками из бесцветных топазов на стерлинговом серебре.
UNOde50
Это было не просто смело! Колье UNOde50 из коллекции Ser Valiente выдает 10 из 10 по шкале крутости! Под лозунгом «Быть смелым» UNOde50 встречают десятилетие в России. Так совпало, что именно эта линейка украшений выходит в начале фэшн-сезона юбилейного года — сразу после Ser Rebelde и Ser Indomable («Быть бунтарем» и «Быть неукротимым»). Хотя и без эпитетов на русском и испанском понятно, что уложить на толстенькую тортилью с серебряным покрытием графичный кристалл в багетной огранке и изящной рамке могли только ювелиры с многокаратной уверенностью в своем стиле.
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