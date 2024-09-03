Серьги-капли, кольца-бассейны и набоковские броши-бабочки: выдающиеся украшения сентября

К открытию театрального сезона готовы: колье ALROSA Diamonds с рубинами актуального оттенка красного для новейшего спектакля «Мать» Константина Богомолова в Александринском театре, брошь-бабочка с Mercury для балетных премьер и драматические серьги MIUZ Diamonds с сотней бриллиантов, чтобы красиво отражать свет люстр в Большом зале Филармонии.
ALROSA Diamonds
Подбиваем отчеты за третий квартал 2024 года: ALROSA Diamonds совершенно точно остаются на балансе. Коллекция-бестселлер Balance продолжает расти, и как раз к осени в ней впервые созрели цветные драгоценные камни — синие сапфиры, красные рубины и турмалины. На колье из белого золота под бриллиантами огранки «круг» и «груша» мерно (Р — равновесие) бьется сердце весом в 0,35 карата. Этой ювелирной форме уже больше века, но для ее воплощения в жизнь по-прежнему требуются дополнительные человекочасы и сверхталанты гранильщика. Однозначный профит!
Mercury
На излете сезона бабочек поступаем по-набоковски — прикалываем на память редкие виды. Экземпляр от Mercury в первую очередь! Похоже, ювелиры Mercury увековечили в броши коллекции Classic не фантазийную супербабочку, а нашу скромную соотечественницу. Снежные крылья с едва обозначенными прожилками, которые формируют ряды паве, и их размах в 28 миллиметров очень напоминают по ТТХ белянку — степную, южносибирскую или курильскую. Правда, ни одна из этих бабочек пока не накопила на овальный бриллиант у себя на груди и на почти три сотни камней круглой огранки под усиками из белого золота. Другие броши коллекции Classic — стрекоза из белого золота с бриллиантами и пушкинская рыбка из желтого.
MIUZ Diamonds
Лучшая пара на открытие театрального сезона нашлась не в дейтинг-приложении, а на сайте MIUZ Diamonds! Серьги из коллекции Flaming Ice — масштабная ювелирная опера сами по себе (примерно как «Хованщина», которой стартует сентябрь в Мариинском!). Сложная многофигурная композиция на изогнутой сцене из белого золота четко делится на солистов и хор: 32 бриллианта багетной огранки поддерживают 162 круглых камня меньшего размера. Так что разбитый на почти двести фракций карат полыхает в свете театральных люстр ярче пожара из финального действия оперы.
Parure Atelier
День независимости Бразилии 7 сентября празднуем с экспатом — турмалином параиба от Parure Atelier. Месторождение лазурных турмалинов у реки Параиба открыли 37 лет назад, а закрыли — 36. Все искрящие неоновой лазурью камни были добыты буквально за несколько месяцев, и сейчас каждый из них — геммологическая редкость и ювелирная селебрити. При этом «истинных параиба» (это термин!) тяжелее карата не найти даже на аукционах. Но петербуржцам Parure Atelier удалось невозможное, и в коктейльное кольцо из белого золота встроился камень весом в 2,04 карата. Получилась драгоценная миниатюра фотографий Слима Ааронса, где блистательная публика (1,24 карата белых бриллиантов!) тусуется вокруг овального бассейна с водой невиданной чистоты и яркости.
Montegrappa
Ручка Montegrappa
От пляжных смол-токов в рабочий режим переводит заряженная на подбор самых точных слов ручка Montegrappa! Инструмент из стали с палладиевой отделкой выпустили к 60-летию игры Scarabeo. Писатель и военный репортер Альдо Пазетти адаптировал тогда под короткий алфавит из 21 буквы американский скрэббл. И одержал в итоге чистую победу по очкам — эта настолка до сих пор итальянский бестселлер. Мастера из Венето добавили к ней сейчас новую опцию: слова (на вес золота!) можно выкладывать прямо в корпусе ручки. Для этого в наборе есть сменные мини-фишки из древесной смолы с эмалью.
Mercury
Десяток бриллиантов прижались на кольце Mercury к теплому овальному рубеллиту весом больше одиннадцати карат.
Feliksov Diamonds
Серьги Feliksov Diamonds
Круги от дождевых капель бывают идеальными только на ровном асфальте, а как по-настоящему выглядит дождь, напоминают пусеты из белого золота с бриллиантами Feliksov Diamonds.
Russkaya Skazka
Брошь Russkaya Skazka
Голова и сердце анuела загорелись на камее ручной резки из кахолонга — и от этого жара на серебряной броши Angel’s Flame от Russkaya Skazka выступила жемчужная кромка.
Maxim Demidov
Морганит в дюжину карат на перстне Maxim Demidov рдеет от толкотни бриллиантов в фан-зоне.
Sasonko
Сорванные осенним ветром жалюзи из белого золота Sasonko Ballet.Premiere пропустили в дом пару аквамариновых капель — но мы, конечно, не против.
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