Серьги-капли, кольца-бассейны и набоковские броши-бабочки: выдающиеся украшения сентября

На излете сезона бабочек поступаем по-набоковски — прикалываем на память редкие виды. Экземпляр от Mercury в первую очередь! Похоже, ювелиры Mercury увековечили в броши коллекции Classic не фантазийную супербабочку, а нашу скромную соотечественницу. Снежные крылья с едва обозначенными прожилками, которые формируют ряды паве, и их размах в 28 миллиметров очень напоминают по ТТХ белянку — степную, южносибирскую или курильскую. Правда, ни одна из этих бабочек пока не накопила на овальный бриллиант у себя на груди и на почти три сотни камней круглой огранки под усиками из белого золота. Другие броши коллекции Classic — стрекоза из белого золота с бриллиантами и пушкинская рыбка из желтого.