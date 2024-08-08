Государственный Эрмитаж отреставрирует пять ювелирных шедевров Иеремии Позье при поддержке бренда POSIÉ

Этой весной ювелирный дом POSIÉ запустил масштабную культурно-просветительскую программу #вСветеPOSIÉ, направленную на изучение, сохранение и развитие российских ювелирных традиций, поддержку инициатив в области искусства и образования. Первым этапом стала реставрация пяти бесценных исторических артефактов из собрания Эрмитажа. Проект приурочен к 20-летнему юбилею партнерства АЛРОСА с музеем.
Михаил Пиотровский
генеральный директор Государственного Эрмитажа
«В контексте музейной истории Позье стал чем-то вроде эрмитажного бренда. Мы рады возможности еще раз вспомнить о нем вместе с нашим партнером, другим знаменитым алмазно-бриллиантовым брендом — АЛРОСА».
Ирина Морозовская
генеральный директор ювелирной группы АЛРОСА
«Сотрудничество с Государственным Эрмитажем является одним из направлений проекта #вСветеPOSIÉ, миссия которого — сохранение ювелирного наследия России. И мы особенно рады заручиться поддержкой Эрмитажа в долгосрочной перспективе, тем более что это далеко не первый совместный проект АЛРОСА с музеем за двадцать лет крепкой дружбы. Реставрация пяти ювелирных шедевров великого мастера, положившая начало проекту, продолжится исследовательской работой, направленной на изучение музейных архивов. Помимо этого, POSIÉ примет участие в организации экспозиций и культурных мероприятий совместно с Государственным Эрмитажем, а также поддержит издательские программы музея».
Название POSIÉ созвучно имени Иеремии Позье, придворного ювелира трех российских императриц — ему делали заказы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина ІІ. Авторству ювелира принадлежали главные атрибуты августейших особ (например, та самая Большая императорская корона), а также множество брошей, эгретов и других украшений. Как отмечает Игорь Карлович Малкиель, заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных и археологических металлов Государственного Эрмитажа: «Эталонные работы Позье — букетики из драгоценных камней в вазочках, подарочные табакерки, регалии — были ориентиром для многих известных ювелиров, в том числе его идеи использовал Карл Фаберже». В музейных собраниях изделия встречаются не так часто, однако в Эрмитаже хранятся три знаменитых ювелирных букета, несколько табакерок и мушечниц — в их числе пять предметов 1740-1760-х годов, которые проходят реставрацию в рамках проекта #вСветеPOSIÉ.
Восстановлением объектов занимаются специалисты Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов — они удаляют загрязнения и окислы, а также устраняют трещины и разрывы, чтобы изделия засияли великолепием и вновь увидели свет. О ходе работ рассказал Игорь Карлович Малкиель, заведующий лабораторией: «В процессе исследования и реставрации работ Иеремии Позье удалось обнаружить много интересного. Например, под зеркалом в одной мушечнице нашли фрагмент игральной карты — крести. А еще выяснилось, что ювелир использовал серебряную подкрашенную фольгу для того, чтобы подсветить и улучшить игру бриллиантов и сапфиров. Уверен, что будут и другие открытия и находки». Полюбоваться творениями Позье можно будет в постоянной экспозиции Галереи драгоценностей Эрмитажа — реставрация завершится в октябре 2024 года.
Сотрудничество с Государственным Эрмитажем — первое в череде проектов в рамках программы #вСветеPOSIÉ. Инициатива возникла из желания возрождать традиции национальной ювелирной и гранильной школ, рассказывая о них не только профессионалам, но и просвещая людей, не связанных с миром высокого ювелирного искусства. Под эгидой программы будет множество проектов: часть из них будет направлена на поддержку крупных институций в области культуры, а другие — на сотрудничество с молодыми талантами в сфере творчества.
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