Государственный Эрмитаж отреставрирует пять ювелирных шедевров Иеремии Позье при поддержке бренда POSIÉ

Восстановлением объектов занимаются специалисты Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов — они удаляют загрязнения и окислы, а также устраняют трещины и разрывы, чтобы изделия засияли великолепием и вновь увидели свет. О ходе работ рассказал Игорь Карлович Малкиель, заведующий лабораторией: «В процессе исследования и реставрации работ Иеремии Позье удалось обнаружить много интересного. Например, под зеркалом в одной мушечнице нашли фрагмент игральной карты — крести. А еще выяснилось, что ювелир использовал серебряную подкрашенную фольгу для того, чтобы подсветить и улучшить игру бриллиантов и сапфиров. Уверен, что будут и другие открытия и находки». Полюбоваться творениями Позье можно будет в постоянной экспозиции Галереи драгоценностей Эрмитажа — реставрация завершится в октябре 2024 года.