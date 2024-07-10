Ткань, пуговицы и балет: из чего состоит новая коллекция «Пике» Posié?

В основе сложносочиненного бриллиантового узора — одноименная декоративная ткань с множеством микроскопических узелков. В то же время плавные линии из драгоценных камней создают динамичный рисунок, своей точностью и изяществом похожий на балетное piqué. В ювелирном меню — лаконичные серьги, брошь и подвеска в форме мягкого квадрата, напоминающие обшитую тканью пуговицу с драгоценным мозаичным узором.