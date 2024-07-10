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Ювелирное искусство

Ткань, пуговицы и балет: из чего состоит новая коллекция «Пике» Posié?

Ювелирный бренд Posié компании АЛРОСА представил коллекцию «Пике», вдохновленную тканным узором и балетом (а еще пуговицами!). 

В основе сложносочиненного бриллиантового узора — одноименная декоративная ткань с множеством микроскопических узелков. В то же время плавные линии из драгоценных камней создают динамичный рисунок, своей точностью и изяществом похожий на балетное piqué. В ювелирном меню — лаконичные серьги, брошь и подвеска в форме мягкого квадрата, напоминающие обшитую тканью пуговицу с драгоценным мозаичным узором. 

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