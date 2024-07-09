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Ювелирное искусство

Собрали драгоценные мастхэвы июля

К сезону дворцовых фестивалей (неистово ждем Pianissimo!) уже готовы ювелирные пасхалки. Вам версальскую бегонию, тот самый портбукет или всевидящее око?

ALROSA Diamonds

Серьги Lethe, Alrosa Diamonds, 430 000 руб.
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Серьги Lethe, Alrosa Diamonds, 430 000 руб.

Вечное сияние! По изгибам серег Lethe от ALROSA Diamonds стекают два бриллианта огранки «груша» в 0,3 карата, сливаясь в символ «бесконечность».

Mercury

Браслет Lucky Eye, Messika, 364 000 руб.
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Браслет Lucky Eye, Messika, 364 000 руб.

Если кто-то ждал знака, то браслет Mercury из белого золота с бриллиантами дает сразу три (под любое решение!): всевидящее око, семечко и букву М с бриллиантовой слезой.

MIUZ Diamonds

Кольцо с параибой из коллекции Royal, Miuz Diamonds
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Кольцо с параибой из коллекции Royal, Miuz Diamonds

Хотя турмалины параиба обнаружили уже в наш просвещенный век, коктейльное кольцо MIUZ Diamonds с небесного цвета камнем входит в легендарную коллекцию Royal.

Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds
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Кольцо Feliksov Diamonds

Разноуровневые лепестки бегонии тянутся друг к другу на разомкнутом кольце Feliksov Diamonds как разные сорта этого цветка в садах Версаля.

Russkaya Skazka

Брошь с топазами Russkaya Skazka
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Брошь с топазами Russkaya Skazka

Брошь с топазами Russkaya Skazka ни на что не намекает, хоть и сложена точь-в-точь таким же бантом, как самый знаменитый экспонат Алмазного фонда — бриллиантовый портбукет.

Parure Atelier

Кольцо Château d'Émeraude, Parure Atelier, 7 915 000
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Кольцо Château d'Émeraude, Parure Atelier, 7 915 000

Изумруд огранки «сахарная голова» в 14,44 карата ювелиры Parure Atelier уложили на взбитые царские перины из бриллиантовых «груш», «маркизов» и «кругов» общим весом еще почти в 5 карат.

Mercury

Брошь Miss Russia, Mercury, 1 040 000 руб.
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Брошь Miss Russia, Mercury, 1 040 000 руб.

Знание — сила! Учим ботанику, геммологию и теорию струн с брошью Mercury. Чтобы собрать осенью убедительный гербарий, начинать нужно заранее — и желательно с редких, в пару побегов на всю страну, эндемиков. Например, со сплетенных черенками листьев из белого золота. Новая брошь из коллекции Miss Russia унаследовала далеко не весь геном короны, созданной в 2018 году ювелирами Mercury для главного конкурса красоты. Вместо куполов и триколорных фейерверков (у нас был лайв-просмотр 12 июня!) здесь разросся драгоценный монохром с волнистой каймой и инопланетными прожилками-струнами. Чистейшие бриллианты, которые зависли на них круглыми каплями, отобрали лучшие геммологи.

Maxim Demidov

Кольцо «Нежной зари наряд», Maxim Demidov, 859 600 руб.
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Кольцо «Нежной зари наряд», Maxim Demidov, 859 600 руб.

Огромный морганит (12 карат!) улегся в кольце Maxim Demidov на перину из прозрачных перьев-сапфиров.

UNOde50

Ожерелье Ser Rebelde с серебром, UNOde50, 16 790 руб.
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Ожерелье Ser Rebelde с серебром, UNOde50, 16 790 руб.

Так пойдем же и попляшем! Муд на июль поддерживает чокер-стрекоза UNOde50. Украшение из сплава Zamak с серебряным покрытием входит в сезонную коллекцию Ser Rebelde («Мятежник»). Испанцы в самом деле жгут и подрывают ювелирную базу: кулон встроен прямо в короткое колье так, что прозрачные крылья стрекозы почти неотличимы от боковых звеньев якорной цепочки с карабином.

Текст: Алла Шарандина

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Материал из номера:
Июль

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