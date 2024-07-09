Собрали драгоценные мастхэвы июля

К сезону дворцовых фестивалей (неистово ждем Pianissimo!) уже готовы ювелирные пасхалки. Вам версальскую бегонию, тот самый портбукет или всевидящее око?
ALROSA Diamonds
Вечное сияние! По изгибам серег Lethe от ALROSA Diamonds стекают два бриллианта огранки «груша» в 0,3 карата, сливаясь в символ «бесконечность».
Mercury
Если кто-то ждал знака, то браслет Mercury из белого золота с бриллиантами дает сразу три (под любое решение!): всевидящее око, семечко и букву М с бриллиантовой слезой.
MIUZ Diamonds
Кольцо с параибой из коллекции Royal, Miuz Diamonds
Хотя турмалины параиба обнаружили уже в наш просвещенный век, коктейльное кольцо MIUZ Diamonds с небесного цвета камнем входит в легендарную коллекцию Royal.
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
Разноуровневые лепестки бегонии тянутся друг к другу на разомкнутом кольце Feliksov Diamonds как разные сорта этого цветка в садах Версаля.
Russkaya Skazka
Брошь с топазами Russkaya Skazka
Брошь с топазами Russkaya Skazka ни на что не намекает, хоть и сложена точь-в-точь таким же бантом, как самый знаменитый экспонат Алмазного фонда — бриллиантовый портбукет.
Parure Atelier
Изумруд огранки «сахарная голова» в 14,44 карата ювелиры Parure Atelier уложили на взбитые царские перины из бриллиантовых «груш», «маркизов» и «кругов» общим весом еще почти в 5 карат.
Mercury
Знание — сила! Учим ботанику, геммологию и теорию струн с брошью Mercury. Чтобы собрать осенью убедительный гербарий, начинать нужно заранее — и желательно с редких, в пару побегов на всю страну, эндемиков. Например, со сплетенных черенками листьев из белого золота. Новая брошь из коллекции Miss Russia унаследовала далеко не весь геном короны, созданной в 2018 году ювелирами Mercury для главного конкурса красоты. Вместо куполов и триколорных фейерверков (у нас был лайв-просмотр 12 июня!) здесь разросся драгоценный монохром с волнистой каймой и инопланетными прожилками-струнами. Чистейшие бриллианты, которые зависли на них круглыми каплями, отобрали лучшие геммологи.
Maxim Demidov
Огромный морганит (12 карат!) улегся в кольце Maxim Demidov на перину из прозрачных перьев-сапфиров.
UNOde50
Так пойдем же и попляшем! Муд на июль поддерживает чокер-стрекоза UNOde50. Украшение из сплава Zamak с серебряным покрытием входит в сезонную коллекцию Ser Rebelde («Мятежник»). Испанцы в самом деле жгут и подрывают ювелирную базу: кулон встроен прямо в короткое колье так, что прозрачные крылья стрекозы почти неотличимы от боковых звеньев якорной цепочки с карабином.
Текст: Алла Шарандина
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