Собрали драгоценные мастхэвы июля

Знание — сила! Учим ботанику, геммологию и теорию струн с брошью Mercury. Чтобы собрать осенью убедительный гербарий, начинать нужно заранее — и желательно с редких, в пару побегов на всю страну, эндемиков. Например, со сплетенных черенками листьев из белого золота. Новая брошь из коллекции Miss Russia унаследовала далеко не весь геном короны, созданной в 2018 году ювелирами Mercury для главного конкурса красоты. Вместо куполов и триколорных фейерверков (у нас был лайв-просмотр 12 июня!) здесь разросся драгоценный монохром с волнистой каймой и инопланетными прожилками-струнами. Чистейшие бриллианты, которые зависли на них круглыми каплями, отобрали лучшие геммологи.