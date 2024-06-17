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Ювелирное искусство

Пусеты-пачки, кольцо-стрекоза и плачущие серьги: главные ювелирные герои июня

Броши-ромашки ALROSA Diamonds, ювелирные сады MIUZ Diamonds и кольца-стрекозы UNOde59: летняя флора и фауна в нашем топе июньских маст-хэвов.

ALROSA Diamonds

Брошь из белого золота ALROSA, 1 290 500 руб. Брошь из желтого золота ALROSA, 1 562 500 руб.

Брошь из белого золота ALROSA, 1 290 500 руб. Брошь из желтого золота ALROSA, 1 562 500 руб. 

Пока укрупненные корсажные булавки драпируют подиумные луки и влетают аксессуарами в ретейл, мы придумали примерно тысячу способов закрепить на одежде брошь из белого золота с бриллиантовой сердцевиной огранки «маркиз» и ее кармического близнеца — брошь из желтого золота с сапфировой «грушей» лимонного цвета. Наивный цветик-восьмицветик из коллекции Petals может, присборив футболку или рубашку, прорасти на талии, на манжетах, на шелковом платке и даже на ленте канотье!

Mercury

Mercury, 3 850 000 руб.

Mercury, 3 850 000 руб.

Отпускной вайб генерируют серьги Mercury из белого золота с бриллиантами и лазурно-голубыми аквамаринами общим весом больше девяти карат.

MUIZ Diamonds

MIUZ Diamonds, от 141 960 руб.

MIUZ Diamonds, от 141 960 руб.

Убедительный якутский солитер круглой огранки ювелиры MIUZ Diamonds выбрали для этого кольца по верхней планке «четырех С» (carat weight, color, clarity, cut).

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka

Russkaya Skazka

Роза ветров, Вифлеемская звезда или Руб аль-хизб — восьмиконечная фигура с бесцветными топазами Russkaya Skazka хороша, как ни крути.

Feliksov Diamonds

Feliksov Diamonds

Feliksov Diamonds

Большой топаз небесного цвета на коктейльном кольце Feliksov Diamonds подхлестнули с двух сторон вожжи из белых бриллиантов.

Maxim Demidov

Maxim Demidov, от 1 056 400 руб.

Maxim Demidov, от 1 056 400 руб.

Сирень отцветет через пару недель, а бразильский кунцит в невообразимые 46 карат на кольце Maxim Demidov — никогда.

UNOde50

UNOde50, 11 190 руб.

UNOde50, 11 190 руб.

Цельнолитая стрекоза с золотым покрытием UNOde50 вылетела из осенней (уже!) коллекции испанцев под названием Ser Rebelde — «Мятежник».

Sasonko

Sasonko

Sasonko

Серьги Ballet Cocktail Sasonko в пачке из горячей витражной эмали стоят на пуантах из двух оранжевых гранатов — спессартинов.

Владимир Михайлов

Владимир Михайлов, 429 000 руб.

Владимир Михайлов, 429 000 руб.

Фамильный браслет от Владимира Михайлова можно собрать из набора православных «шармов» — трех десятков ликов небесных покровителей и любимых икон в зеленом золоте под гладкими экранами цитринов, топазов, аметистов или кварцев.

Nadja Azenet

Nadja Azenet

Nadja Azenet

Чтобы получились серьги Nadja Azenet, ювелир Надежда Бойко подвесила на воздушные крюки и вышила сапфировым «крестиком» янтарные самородки каплевидной формы.

Ekaterina Tolstaya Jewelry

Кольцо серебрянное Ekaterina Tolstaya Jewelry, 4 600 руб. Кольцо позолоченное Ekaterina Tolstaya Jewelry, 5 900 руб.

Кольцо серебрянное Ekaterina Tolstaya Jewelry, 4 600 руб. Кольцо позолоченное Ekaterina Tolstaya Jewelry, 5 900 руб.

Разъемное (а значит, безразмерное!) кольцо «Карамель» основательница Ekaterina Tolstaya Jewelry вручную сделала из серебра с золотым покрытием.

Mercury

Mercury

Mercury

Несколько прозрачных бриллиантовых «трапеций» на коктейльном кольце претендовали бы по своей чистоте на партию солиста в любом другом украшении. Но были вынуждены согласиться на то, чтобы носить по сцене «подушку» с великолепным селебрити-премьером — желтым бриллиантом весом почти в семь карат. Настолько убедительному касту не можем не крикнуть «Верю!» — спецприз ММКФ как раз с таким названием тоже делают ювелиры Mercury.

MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds с бриллиантами и турмалинами, от 212 940 руб. Серьги MIUZ Diamonds c с аметистами и бриллиантами, от 146 940 руб. Серьги MIUZ

Серьги MIUZ Diamonds с бриллиантами и турмалинами, от 212 940 руб. Серьги MIUZ Diamonds c с аметистами и бриллиантами, от 146 940 руб. Серьги MIUZ Diamonds с бриллиантами и перидотами, от 146 940 руб.

В коллекции Primavera ювелиры отлили сразу два мотива с картин художников Ренессанса, которые изображали богиню весны. Первый – разнотравье на теле богини Флоры, второй – ромбовидный паттерн с ее расшитых золотой нитью нарукавников. Внутри каждой серьги точным мазком помещен каратный солитер в одной из четырех огранок («овал», «кушон», «груша» и самый большой, весом в 1,6 карата, «круг»). Аметист, розовый турмалин, голубой топаз и перидот — пусть цветут все цветы!

Parure Atelier

Parure Atelier

Parure Atelier

Размашистым гран жете полукарата бриллиантов с оторочкой из черной эмали и белого золота управляют светлые головы турмалинов параиба. Целому карату выдающейся добычи из Мозамбика гранильщики петербургского ателье максимально сохранили неоновый отсвет и плавную форму. Опыт! С одними из самых дорогих (и совсем недавно открытых) камней в мире наши мастера начали работать еще в 2015 году.

СASATO

CASATO

CASATO

Сверкающие ручейки под глазами — микротренд этого лета (кланяемся за него великой визажистке Пэт Макграт, собравшей Doja Cat на бал Института костюма). А у итальянского ювелира и бонвивана Федерико Гауттиери есть идея, как вписать этот тренд в вечность. Собственно, достаточно заменить материалы — и вместо глиттера взять горсть круглых бриллиантов, две перевернутые «груши» и два овальных, как глаза леопарда, изумруда. Готово!

MIUZ Diamonds

Браслет MIUZ Diamonds, от 218 940 руб. Кольцо MIUZ Diamonds, от 128 940 руб.

Браслет MIUZ Diamonds, от 218 940 руб. Кольцо MIUZ Diamonds, от 128 940 руб.

Колье MIUZ Diamonds, от 137 940 руб. Серьги MIUZ Diamonds, от 119 940 руб.

Колье MIUZ Diamonds, от 137 940 руб. Серьги MIUZ Diamonds, от 119 940 руб.

Серьги MIUZ Diamonds, от 167 940 руб.

Серьги MIUZ Diamonds, от 167 940 руб. 

В коллекции Festa (ит. праздник) у ювелиров MIUZ Diamonds было только одно правило — more is more! Чем больше сапфиров удастся поместить на кольца, колье, браслеты и сережки, тем лучше. Кроме классических пронзительно-синих, там сверкают пастельно-розовые и оттенка фуксии, нежно-голубые и серо-зеленые, красно-оранжевые и ярко-желтые камни. В отличие от любого торжества, которое всегда заканчивается, этот праздник MIUZ Diamonds останется с вами надолго (читай: навсегда). 

 

SØLV

Петербургские авангардисты SØLV осваивают фэшн-космос: в их геометричных браслетах, серьгах-трансформерах  и монолитных колье из новой коллекции «Меркурий» уже ходят главные по стилю – художница Юлдус Бахтиозина и кураторы Евгения Сероус и Катя Попова.

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Материал из номера:
Июнь

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