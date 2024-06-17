Пусеты-пачки, кольцо-стрекоза и плачущие серьги: главные ювелирные герои июня

Несколько прозрачных бриллиантовых «трапеций» на коктейльном кольце претендовали бы по своей чистоте на партию солиста в любом другом украшении. Но были вынуждены согласиться на то, чтобы носить по сцене «подушку» с великолепным селебрити-премьером — желтым бриллиантом весом почти в семь карат. Настолько убедительному касту не можем не крикнуть «Верю!» — спецприз ММКФ как раз с таким названием тоже делают ювелиры Mercury.