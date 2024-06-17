Пусеты-пачки, кольцо-стрекоза и плачущие серьги: главные ювелирные герои июня

Броши-ромашки ALROSA Diamonds, ювелирные сады MIUZ Diamonds и кольца-стрекозы UNOde59: летняя флора и фауна в нашем топе июньских маст-хэвов.
ALROSA Diamonds
Пока укрупненные корсажные булавки драпируют подиумные луки и влетают аксессуарами в ретейл, мы придумали примерно тысячу способов закрепить на одежде брошь из белого золота с бриллиантовой сердцевиной огранки «маркиз» и ее кармического близнеца — брошь из желтого золота с сапфировой «грушей» лимонного цвета. Наивный цветик-восьмицветик из коллекции Petals может, присборив футболку или рубашку, прорасти на талии, на манжетах, на шелковом платке и даже на ленте канотье!
Mercury
Отпускной вайб генерируют серьги Mercury из белого золота с бриллиантами и лазурно-голубыми аквамаринами общим весом больше девяти карат.
MUIZ Diamonds
Убедительный якутский солитер круглой огранки ювелиры MIUZ Diamonds выбрали для этого кольца по верхней планке «четырех С» (carat weight, color, clarity, cut).
Russkaya Skazka
Russkaya Skazka
Роза ветров, Вифлеемская звезда или Руб аль-хизб — восьмиконечная фигура с бесцветными топазами Russkaya Skazka хороша, как ни крути.
Feliksov Diamonds
Feliksov Diamonds
Большой топаз небесного цвета на коктейльном кольце Feliksov Diamonds подхлестнули с двух сторон вожжи из белых бриллиантов.
Maxim Demidov
Сирень отцветет через пару недель, а бразильский кунцит в невообразимые 46 карат на кольце Maxim Demidov — никогда.
UNOde50
Цельнолитая стрекоза с золотым покрытием UNOde50 вылетела из осенней (уже!) коллекции испанцев под названием Ser Rebelde — «Мятежник».
Sasonko
Серьги Ballet Cocktail Sasonko в пачке из горячей витражной эмали стоят на пуантах из двух оранжевых гранатов — спессартинов.
Владимир Михайлов
Фамильный браслет от Владимира Михайлова можно собрать из набора православных «шармов» — трех десятков ликов небесных покровителей и любимых икон в зеленом золоте под гладкими экранами цитринов, топазов, аметистов или кварцев.
Nadja Azenet
Nadja Azenet
Чтобы получились серьги Nadja Azenet, ювелир Надежда Бойко подвесила на воздушные крюки и вышила сапфировым «крестиком» янтарные самородки каплевидной формы.
Ekaterina Tolstaya Jewelry
Разъемное (а значит, безразмерное!) кольцо «Карамель» основательница Ekaterina Tolstaya Jewelry вручную сделала из серебра с золотым покрытием.
Mercury
Несколько прозрачных бриллиантовых «трапеций» на коктейльном кольце претендовали бы по своей чистоте на партию солиста в любом другом украшении. Но были вынуждены согласиться на то, чтобы носить по сцене «подушку» с великолепным селебрити-премьером — желтым бриллиантом весом почти в семь карат. Настолько убедительному касту не можем не крикнуть «Верю!» — спецприз ММКФ как раз с таким названием тоже делают ювелиры Mercury.
MIUZ Diamonds
В коллекции Primavera ювелиры отлили сразу два мотива с картин художников Ренессанса, которые изображали богиню весны. Первый – разнотравье на теле богини Флоры, второй – ромбовидный паттерн с ее расшитых золотой нитью нарукавников. Внутри каждой серьги точным мазком помещен каратный солитер в одной из четырех огранок («овал», «кушон», «груша» и самый большой, весом в 1,6 карата, «круг»). Аметист, розовый турмалин, голубой топаз и перидот — пусть цветут все цветы!
Parure Atelier
Размашистым гран жете полукарата бриллиантов с оторочкой из черной эмали и белого золота управляют светлые головы турмалинов параиба. Целому карату выдающейся добычи из Мозамбика гранильщики петербургского ателье максимально сохранили неоновый отсвет и плавную форму. Опыт! С одними из самых дорогих (и совсем недавно открытых) камней в мире наши мастера начали работать еще в 2015 году.
СASATO
CASATO
Сверкающие ручейки под глазами — микротренд этого лета (кланяемся за него великой визажистке Пэт Макграт, собравшей Doja Cat на бал Института костюма). А у итальянского ювелира и бонвивана Федерико Гауттиери есть идея, как вписать этот тренд в вечность. Собственно, достаточно заменить материалы — и вместо глиттера взять горсть круглых бриллиантов, две перевернутые «груши» и два овальных, как глаза леопарда, изумруда. Готово!
MIUZ Diamonds
В коллекции Festa (ит. праздник) у ювелиров MIUZ Diamonds было только одно правило — more is more! Чем больше сапфиров удастся поместить на кольца, колье, браслеты и сережки, тем лучше. Кроме классических пронзительно-синих, там сверкают пастельно-розовые и оттенка фуксии, нежно-голубые и серо-зеленые, красно-оранжевые и ярко-желтые камни. В отличие от любого торжества, которое всегда заканчивается, этот праздник MIUZ Diamonds останется с вами надолго (читай: навсегда).
SØLV
Петербургские авангардисты SØLV осваивают фэшн-космос: в их геометричных браслетах, серьгах-трансформерах и монолитных колье из новой коллекции «Меркурий» уже ходят главные по стилю – художница Юлдус Бахтиозина и кураторы Евгения Сероус и Катя Попова.
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