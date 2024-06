Пусеты-пачки, кольцо-стрекоза и плачущие серьги: главные ювелирные герои июня

В коллекции Festa (ит. праздник) у ювелиров MIUZ Diamonds было только одно правило — more is more! Чем больше сапфиров удастся поместить на кольца, колье, браслеты и сережки, тем лучше. Кроме классических пронзительно-синих, там сверкают пастельно-розовые и оттенка фуксии, нежно-голубые и серо-зеленые, красно-оранжевые и ярко-желтые камни. В отличие от любого торжества, которое всегда заканчивается, этот праздник MIUZ Diamonds останется с вами надолго (читай: навсегда).