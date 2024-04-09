Слезы-аквамарины, кольца-липы и серебряные серьги-колокола: выдающиеся украшения апреля

Бриллиантовые груши, изумрудные сердца и сапфировые подушки: ювелиры дают свое определение единства формы и содержания.
ALROSA Diamonds
Мария Виноградова для ALROSA Diamonds
Мария Виноградова для ALROSA Diamonds
Как важно держать Balance, показывает солистка большого Мария Виноградова в съемке для ALROSA Diamonds. Выдающиеся украшения ALROSA Diamonds из коллекции с таким названием оказывают терапевтический эффект. Во-первых, дают установку, что все формы и размеры (круглые, «маркиз» и «багет» в обертке из бриллиантового паве) одинаково прекрасны. Во-вторых, доказывают: удерживать равновесие можно десятком разных способов, а найти себя — в самых неожиданных обстоятельствах, как, к примеру, два классических бриллианта, уложенные в лодку из белого золота. В-третьих, демонстрируют, что небанально ограненные и собранные драгоценные камни идут всем, в том числе прирожденным девушкам-рубинам — как ведущая солистка Большого Мария Виноградова, которая танцует в total red в балетах Баланчина («Драгоценности») и Ноймайера («Анна Каренина»), а для ALROSA Diamonds снялась в нежнейшем кампейне.
Факт: в коллекции Balance есть кольца, колье, браслет, серьги и редкий для ювелирных украшений серьезной картавости предмет — кафф без застежки. Три товарища — «изумруд», «маркиз» и «груша» — встретились на бриллиантовом кольце: драматизма тут не меньше, чем у Ремарка, но главные герои скреплены навечно и точно не расстанутся.
Posié
Кольцо Posié с цейлонским сапфиром
Коктейльное кольцо Posié из коллекции «Коронация»— оммаж большой императорской короне Екатерины II: цейлонский трехкаратный сапфир огранен здесь старинной клиновидной «подушкой» и вознесен триумфальными лавровыми ветвями из бриллиантов разных форм и размеров.
Mercury
Mercury собрали рекордный внесезонный урожай из десятка бриллиантовых груш. Редчайшие желтые бриллианты весом каждый больше девяти карат могли бы тихо осесть в геологическом музее, но выбрали публичную карьеру в драгоценностях Mercury Classic. Судя по форме и оттенку, самые крупные плоды на серьгах из белого и желтого золота принадлежат сорту пакхем — они не приторно-сладкие, а с ледяной хрустинкой, которую обеспечивают в этой завязи восемь бесцветных груш поменьше.
Maxim Demidov
В эпическом кольце Maxim Demidov под названием «де Ланкло» застыла хрустальная слеза — полагаем, кардинала Ришелье, которому хозяйка литсалона Нинон де Ланкло в свое время отказала во взаимности. В качестве утешения бразильский аквамарин весом почти в 36 карат подвязан бантом из 133 бриллиантов.
Mercury
Ориентироваться по звездам (хотя бы в собственной натальной карте) помогают колье Mercury с подвесками-знаками Зодиака из трех десятков круглых бриллиантов.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Серебряные серьги-колокола с лазурной эмалью и бирюзой от Russkaya Skazka посвящены незавершенной повести Пушкина «Египетские ночи» — то есть бесконечному поэтическому фристайлу и белым ночам. Неистово ждем обоих!
Mercury
Практикуем точечное озеленение с похожим на липовый листок изумрудом в кольце Mercury. Цвет некогда зеленой дорожки Международного московского кинофестиваля не пропал в истории, а инкапсулировался в украшениях коллекции Color, которые придумывают ювелиры его официального партнера Mercury и надевают многие гостьи. Потому что отсветы красного бархата и всполохи пойманного изумрудами солнца — спектральный мэтч на все времена. Кто поставит этому утверждению сердечко (изумрудное в 5,44 карата!), увидим на церемонии открытия 46-го ММКФ 19 апреля.
Факт: Mercury и ММКФ официально оформили отношения в 2020 году, когда ювелирный дом начал создавать главные фестивальные призы.
Parure Atelier
Желтый «изумруд»? Узнали у ювелиров Parure Atelier, что это за ар-дековина! Кольцо Golden Dream будто прыгнуло через телепорт из 1930-х. «Эмеральд», он же «изумруд», был самой модной огранкой стиля ар-деко, а песня про бананово-лимонный Сингапур — саундтреком лучших пати. Бриллиант максимально фруктового цвета и фантастической сочности в 15 с небольшим карат совершенно точно один на весь город. Но есть ощущение, что скоро мы его увидим (на лучших пати!).
Miuz Diamonds
Абсолютизм, который мы одобряем — кольцо Miuz Diamonds с королевскими регалиями. Апрельские тезисы в параллельной Вселенной звучали бы как «всю власть принцесcам!». Будем честны: более чем трехкаратный бриллиант такой огранки действительно заслуживает любых почестей. На кольце из коллекции Royal Diamond (в компании четырнадцати круглых камней общим весом в четверть карата!) он по праву рождения завладевает всем светом. Все дело в форме центрального бриллианта: его необыкновенно высокий павильон (пирамида в основании ограненного камня) аккумулирует в себе лучи и создает сияние.
Feliksov Diamonds
Награда за точное попадание в самый модный цвет сезона (небесно-голубой!) уходит серьгам Feliksov Diamonds в белом золоте с топазами и бриллиантами.
Parure Atelier
Лишний повод съездить в Москву на майские — открывшийся отель Stella di Mosca с интерьерами от миланского бюро Antonio Citterio Patricia Viel, панорамными гранд-видами и ювелирными витринами Parure Atelier в лобби. Главная каратная гордость — украшения из коллекции «Пиковая дама», желтые бриллианты-сердца и сложносочиненные пусеты-ашеры.
Текст: Алла Шарандина
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