Слезы-аквамарины, кольца-липы и серебряные серьги-колокола: выдающиеся украшения апреля

Как важно держать Balance, показывает солистка большого Мария Виноградова в съемке для ALROSA Diamonds. Выдающиеся украшения ALROSA Diamonds из коллекции с таким названием оказывают терапевтический эффект. Во-первых, дают установку, что все формы и размеры (круглые, «маркиз» и «багет» в обертке из бриллиантового паве) одинаково прекрасны. Во-вторых, доказывают: удерживать равновесие можно десятком разных способов, а найти себя — в самых неожиданных обстоятельствах, как, к примеру, два классических бриллианта, уложенные в лодку из белого золота. В-третьих, демонстрируют, что небанально ограненные и собранные драгоценные камни идут всем, в том числе прирожденным девушкам-рубинам — как ведущая солистка Большого Мария Виноградова, которая танцует в total red в балетах Баланчина («Драгоценности») и Ноймайера («Анна Каренина»), а для ALROSA Diamonds снялась в нежнейшем кампейне.

Факт: в коллекции Balance есть кольца, колье, браслет, серьги и редкий для ювелирных украшений серьезной картавости предмет — кафф без застежки. Три товарища — «изумруд», «маркиз» и «груша» — встретились на бриллиантовом кольце: драматизма тут не меньше, чем у Ремарка, но главные герои скреплены навечно и точно не расстанутся.