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Ювелирное искусство

Броши-лебеди, кольца-вихри и серьги-семицветики: выбрали лучшие украшения марта

Бриллиантовые семицветики, изумрудные груши и серебряные лебеди — в этом марте у ювелиров не жизнь, а сказка!

ALROSA Diamonds

Серьги ALROSA Diamonds, 1 040 800 руб.
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Серьги ALROSA Diamonds, 1 040 800 руб.

Серьги ALROSA Diamonds из белого золота 750 пробы идеально выполняют упражнения на баланс: два десятка круглых бриллиантов уравновешивают шестерку «квадратных изумрудов».

Posie

Кольцо Posie
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Кольцо Posie

Бриллиант летит по многослойной спирали коктейльного кольца-вихря Posie. Голова идет кругом от этих поворотов, но так и задумано: коллекция «Пируэт» вся про бальные фигуры (и бальные страсти) XVIII века.

Mercury

Серьги Mercury, цена по запросу
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Серьги Mercury, цена по запросу

Зеленые (но вполне зрелые, судя по весу в полтора карата каждая) изумрудные груши Mercury из коллекции Color держатся на крепком цветоложе из бриллиантов.

MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds, 119 940 руб.
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Серьги MIUZ Diamonds, 119 940 руб.

Встречаем март на премьере оперы «Гугеноты» в геральдических серьгах от Miuz Diamonds! Три дюжины круглых бриллиантов и четыре пластины серого перламутра сложены в очертания неведомых, но геометрически совершенных цветов. Родовой аристократический гербарий (графа де Невер или графа де Сен-Бри, не разберем!) серьги MIUZ Diamonds с ситуативной ювелирной иронией скрепляют на английский замок. Но вообще в коллекции Florance мирно цветут все цветы — четырехлистники прорастают с лепестками из бирюзы, малахита и черного агата.

Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, 2 537 000 руб.
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Кольцо Parure Atelier, 2 537 000 руб.

Ободки с бриллиантовой прошивкой фиксируют внахлест на кольце Parure Atelier крупногабаритный ценный груз — овальный турмалин параиба со звездной пылью весом в шесть карат.

Feliksov Diamonds

Серьги Feliksov Diamonds, цена по запросу
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Серьги Feliksov Diamonds, цена по запросу

На бриллиантовых стеблях серег Feliksov Diamonds качаются боевые семи­цветики с изумрудной сердцевиной и острым нижним лепестком.

Russkaya Skazka

Брошь Russkaya Skazka
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Брошь Russkaya Skazka

Брошь Queen Swan от Russkaya Skazka выкладкой из нескольких дюжин голубых и бесцветных топазов на серебре (неслучайно) напоминает кокошник Царевны-Лебедь с картины Врубеля. 

Maxim Demidov

Серьги Maxim Demidov, 462 000 руб.
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Серьги Maxim Demidov, 462 000 руб.

Ювелиры Maxim Demidov творят чудеса: крупные барочные жемчужины (общим весом 62 карата!) превратили в сложносочиненные серьги «Мираколо барокко» в белом золоте с бриллиантами.

Shiphra

Колье Flamenco Shiphra
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Колье Flamenco Shiphra

Серьги Pacific Shiphra
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Серьги Pacific Shiphra

Браслет Rose Shiphra
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Браслет Rose Shiphra

Бутик Shiphra
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Бутик Shiphra

Гранд-событие месяца — открытие в московском Берлинском доме бутика Shiphra, интерьер которого отсылает к античному наследию и украшен слепками древнеримских статуй (концепцию пространства придумал дизайнер Даниил Берг). Запущенный в 2018 году, дом высокого ювелирного искусства Shiphra преуспел в создании украшений с использованием лабораторно выращенных бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов, а его колье, браслеты и серьги уже успела примерить Джей Ло.

UNOde50

Ожерелье UNOde50, 21 990 руб.
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Ожерелье UNOde50, 21 990 руб.

Мы попали — в похожее на капкан (из серебра!) укороченное колье UNOde50! Приветствуем триумфальный камбэк чокеров всех весовых категорий — от многоярусных рубиновых бусин, как у Умы Турман на красной дорожке Канн, до тонкой зеленой бархотки Ванессы Кирби, Жозефины в «Наполеоне». Самый простой (для внедрения под весеннюю куртку) и одновременно самый небанальный вариант нашелся у испанцев UNOde50. Цельноплавленные посеребренные дуги в мадридских мастерских вручную обработали, соединили звеньями и снабдили удлиняющей цепочкой с карабином. Благодаря ей украшение из коллекции Spiritual можно носить как чокер и как колье. 

Текст: Алла Шарандина, Неля Валиева, Полина Шевцова

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