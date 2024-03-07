Броши-лебеди, кольца-вихри и серьги-семицветики: выбрали лучшие украшения марта

Бриллиантовые семицветики, изумрудные груши и серебряные лебеди — в этом марте у ювелиров не жизнь, а сказка!
ALROSA Diamonds
Серьги ALROSA Diamonds из белого золота 750 пробы идеально выполняют упражнения на баланс: два десятка круглых бриллиантов уравновешивают шестерку «квадратных изумрудов».
Posie
Кольцо Posie
Бриллиант летит по многослойной спирали коктейльного кольца-вихря Posie. Голова идет кругом от этих поворотов, но так и задумано: коллекция «Пируэт» вся про бальные фигуры (и бальные страсти) XVIII века.
Mercury
Зеленые (но вполне зрелые, судя по весу в полтора карата каждая) изумрудные груши Mercury из коллекции Color держатся на крепком цветоложе из бриллиантов.
MIUZ Diamonds
Встречаем март на премьере оперы «Гугеноты» в геральдических серьгах от Miuz Diamonds! Три дюжины круглых бриллиантов и четыре пластины серого перламутра сложены в очертания неведомых, но геометрически совершенных цветов. Родовой аристократический гербарий (графа де Невер или графа де Сен-Бри, не разберем!) серьги MIUZ Diamonds с ситуативной ювелирной иронией скрепляют на английский замок. Но вообще в коллекции Florance мирно цветут все цветы — четырехлистники прорастают с лепестками из бирюзы, малахита и черного агата.
Parure Atelier
Ободки с бриллиантовой прошивкой фиксируют внахлест на кольце Parure Atelier крупногабаритный ценный груз — овальный турмалин параиба со звездной пылью весом в шесть карат.
Feliksov Diamonds
На бриллиантовых стеблях серег Feliksov Diamonds качаются боевые семицветики с изумрудной сердцевиной и острым нижним лепестком.
Russkaya Skazka
Брошь Russkaya Skazka
Брошь Queen Swan от Russkaya Skazka выкладкой из нескольких дюжин голубых и бесцветных топазов на серебре (неслучайно) напоминает кокошник Царевны-Лебедь с картины Врубеля.
Maxim Demidov
Ювелиры Maxim Demidov творят чудеса: крупные барочные жемчужины (общим весом 62 карата!) превратили в сложносочиненные серьги «Мираколо барокко» в белом золоте с бриллиантами.
Shiphra
Гранд-событие месяца — открытие в московском Берлинском доме бутика Shiphra, интерьер которого отсылает к античному наследию и украшен слепками древнеримских статуй (концепцию пространства придумал дизайнер Даниил Берг). Запущенный в 2018 году, дом высокого ювелирного искусства Shiphra преуспел в создании украшений с использованием лабораторно выращенных бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов, а его колье, браслеты и серьги уже успела примерить Джей Ло.
UNOde50
Мы попали — в похожее на капкан (из серебра!) укороченное колье UNOde50! Приветствуем триумфальный камбэк чокеров всех весовых категорий — от многоярусных рубиновых бусин, как у Умы Турман на красной дорожке Канн, до тонкой зеленой бархотки Ванессы Кирби, Жозефины в «Наполеоне». Самый простой (для внедрения под весеннюю куртку) и одновременно самый небанальный вариант нашелся у испанцев UNOde50. Цельноплавленные посеребренные дуги в мадридских мастерских вручную обработали, соединили звеньями и снабдили удлиняющей цепочкой с карабином. Благодаря ей украшение из коллекции Spiritual можно носить как чокер и как колье.
Текст: Алла Шарандина, Неля Валиева, Полина Шевцова
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