Броши-лебеди, кольца-вихри и серьги-семицветики: выбрали лучшие украшения марта

Мы попали — в похожее на капкан (из серебра!) укороченное колье UNOde50! Приветствуем триумфальный камбэк чокеров всех весовых категорий — от многоярусных рубиновых бусин, как у Умы Турман на красной дорожке Канн, до тонкой зеленой бархотки Ванессы Кирби, Жозефины в «Наполеоне». Самый простой (для внедрения под весеннюю куртку) и одновременно самый небанальный вариант нашелся у испанцев UNOde50. Цельноплавленные посеребренные дуги в мадридских мастерских вручную обработали, соединили звеньями и снабдили удлиняющей цепочкой с карабином. Благодаря ей украшение из коллекции Spiritual можно носить как чокер и как колье.