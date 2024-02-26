Беккеровский рояль, купеческий ампир и пасхальные бранчи: чем удивит новый бутик Russkaya Skazka?

Главное украшение ювелирного бутика — рояль Becker 1899 года, принадлежавший учителю великого князя Дмитрия Павловича Романова (двоюродному брату Николая II). Такой же инструмент находился в императорской коллекции и был создан в том же году по специальному заказу.