Беккеровский рояль, купеческий ампир и пасхальные бранчи: чем удивит новый бутик Russkaya Skazka?

Новая глава в истории ювелирного бренда Russkaya Skazka — открытие московского бутика на Патриарших прудах (с петербургским роялем и версальским шиком).
Место действия «Русской сказки» — доходный дом купца Василия Рощина, построенный в глубине Сытинского переулка возле входа на почивший Палашевский рынок. Здание выдержано в стилистике исторического ретроспективизма, равно как и сам ювелирно-купеческий салон Петра Аксенова — референсом для пространства стали интерьеры ампирного Останкинского дворца и Малый Трианон (Мария Антуанетта — одна из любимых исторических героинь Петра Аксенова).
Главное украшение ювелирного бутика — рояль Becker 1899 года, принадлежавший учителю великого князя Дмитрия Павловича Романова (двоюродному брату Николая II). Такой же инструмент находился в императорской коллекции и был создан в том же году по специальному заказу.
По задумке идеолога «Русской сказки» Петра Аксенова в бутике будут устраиваться Рождественские чаепития и Пасхальные бранчи, домашние концерты, литературные вечера, художественные премьеры — и проходить презентации новых ювелирных коллекций.
Москва, Сытинский тупик, дом 1, строение 4
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