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Ювелирное искусство

Серьги-вихри, лавровые ветви и цейлонские сапфиры: из чего состоит новая коллекция «Коронация» Posié?

Fine jewelry премьера — коллекция «Коронация» ювелирного бренда Posié от ALROSA Diamonds. Во всех украшениях ювелиры использовали образ лавровой ветви — главный мотив Большой императорской короны Екатерины ІІ.

Кольцо Posié
Архивы пресс-служб

Кольцо Posié

Серьги-вихри Posié
Архивы пресс-служб

Серьги-вихри Posié

Кольцо Posié с цейлонским сапфиром
Архивы пресс-служб

Кольцо Posié с цейлонским сапфиром

Основной художественный метод «Коронации» — сочетание бриллиантов разной огранки в коллажной технике, которая придает украшению сложный объем и блики. Именно эту технику (совершенно прорывную для XVIII века!) использовал при создании Большой императорской короны в 1762 году придворный ювелир Иеремия Позье.

Брошь Posié
Архивы пресс-служб

Брошь Posié

Кольцо из коллекции «Коронация» с рубиновой шпинелью
Архивы пресс-служб

Кольцо из коллекции «Коронация» с рубиновой шпинелью 

Браслет Posié
Архивы пресс-служб

Браслет Posié

В высокодрагоценном меню — серьги-вихри, броши и кольцо с ярко-красной шпинелю, созвучной царскому камню из императорского венца, а также цейлонские сапфиры. В браслете «Коронации» чередуются круглые бриллианты, «кушоны», «изумруды» и «маркизы». А если сильно приглядеться, то можно заметить крошечную пасхалку от ювелиров. Здесь есть один самозванец: «маркизом» притворяются уложенные в лодочку из белого золота три камня — «подушка» и два круглых по бокам.

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