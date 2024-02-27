Серьги-вихри, лавровые ветви и цейлонские сапфиры: из чего состоит новая коллекция «Коронация» Posié?

В высокодрагоценном меню — серьги-вихри, броши и кольцо с ярко-красной шпинелю, созвучной царскому камню из императорского венца, а также цейлонские сапфиры. В браслете «Коронации» чередуются круглые бриллианты, «кушоны», «изумруды» и «маркизы». А если сильно приглядеться, то можно заметить крошечную пасхалку от ювелиров. Здесь есть один самозванец: «маркизом» притворяются уложенные в лодочку из белого золота три камня — «подушка» и два круглых по бокам.