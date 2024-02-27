Серьги-вихри, лавровые ветви и цейлонские сапфиры: из чего состоит новая коллекция «Коронация» Posié?

Fine jewelry премьера — коллекция «Коронация» ювелирного бренда Posié от ALROSA Diamonds. Во всех украшениях ювелиры использовали образ лавровой ветви — главный мотив Большой императорской короны Екатерины ІІ.
Основной художественный метод «Коронации» — сочетание бриллиантов разной огранки в коллажной технике, которая придает украшению сложный объем и блики. Именно эту технику (совершенно прорывную для XVIII века!) использовал при создании Большой императорской короны в 1762 году придворный ювелир Иеремия Позье.
В высокодрагоценном меню — серьги-вихри, броши и кольцо с ярко-красной шпинелю, созвучной царскому камню из императорского венца, а также цейлонские сапфиры. В браслете «Коронации» чередуются круглые бриллианты, «кушоны», «изумруды» и «маркизы». А если сильно приглядеться, то можно заметить крошечную пасхалку от ювелиров. Здесь есть один самозванец: «маркизом» притворяются уложенные в лодочку из белого золота три камня — «подушка» и два круглых по бокам.
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