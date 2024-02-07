ALROSA Diamonds, Posié, Mercury, Parure Atelier, Russkaya Skazka: блестящий ювелирный гид «Собака.ru»!

Исторические огранки, высокая инженерия и связи с лучшими музеями страны (в чьи коллекции и метят через N лет украшения Posié)

Если судить по названию «Пируэт», то перекрученная лента из белого золота с паве из бриллиантов должна напомнить о танцевальных коленцах в бальном зале Зимнего дворца. Но мы видим монорельсовый роллеркостер в чистом виде. Потому что разгон у ювелирного бренда Posié сильнее, чем у вагонов на самых высоких горках в парке аттракционов: всего за полгода со старта они выдали несколько изящных дропов с отсылками к Большой императорской короне, веерам и тканям времен Екатерины II и провели выставку в Государственном историческом музее, привезя для нее десятки драгоценных экспонатов из ­Гохрана и Эрмитажа — от алмазных брошей XVIII века до золотых записных книжек с чеканкой и филигранью. Каверы на роско­шества из музейных архивов, обучение молодых ювелиров «русской огранке» и приемам брильянтовых дел мастеров прошлых столетий, а также альянсы с крутыми дизайнерами обозначены и на треке 2024 года, так что пристегните, пожалуйста, ремни!