ALROSA Diamonds, Posié, Mercury, Parure Atelier, Russkaya Skazka: блестящий ювелирный гид «Собака.ru»!

Этим ювелирным маркам короны вообще не жмут. Потому что они их, собственно, создают — для красавиц на «Мисс Россия», для Гохрана и для лучших приемов. «Собака.ru» провела ревизию запасников самых блестящих российских брендов и нашла hidden gems, которые будут нам нужны в 2024 году и примерно вечно.
ALROSA Diamonds
Нескучные помолвочные кольца и стейтмент-колье с сотнями бриллиантов
Что делать, если у ювелирной компании (единственной в мире) есть неограниченный доступ к россыпи алмазов с собственных месторождений в Якутии и Архангельской области, гранильщики с опытом в несколько десятилетий и благие намерения? Правильно — заниматься gem-просветом! ALROSA Diamonds дает его сразу в двух направлениях. Во-первых и в‑главных, создает фэшн-драгоценности — от разомкнутых колец Toi et Moi до колье-фестонов, галстуков и ривьер. Одно из самых заметных украшений сезона — колье-мозаика в жанре мермейдкор выткано из белого золота в компании более чем 420 бесцветных бриллиантов общим весом 35,31 карата и просится подменить в этом феврале русалочий шарф Jil Sander (есть стойкое ощущение, что согреет не хуже!). С чем носить такое стейтмент-украшение, кто главный любитель бриллиантов в Голливуде, есть ли жизнь на Марсе (самоцветы на экзопланетах!) и другие фан-факты ALROSA Diamonds рассказывает в своем канале на 15 тысяч фолловеров в телеграме. Плюс постит ликбезы и стайл-трики — как не путать глухую закрепку с гало и с чем носить браслет-пружинку.
Mercury
Огромные камни в бережной закрепке — для серьезных заявлений и больших побед
Кажется, что украшения Mercury были всегда, настолько могуч в них вайб «олд мани». Ювелиры и геммологи компании за девять лет работы действительно ни в чем себя не сдерживали. Рубины — так «голубиная кровь» из Мозамбика, сапфиры — исключительно со Шри-Ланки, бриллианты — не меньше чистоты IF (Internally Flawless означает «внутренне безупречные», то есть совершенно без включений). В этом году у ювелирного бренда появились беспрецедентно выдающиеся лоты: например, серьги из белого золота с бриллиантами типа IIA общим весом в восемь карат. Для справки: камней с такими характеристиками прозрачности и теплопроводности Земля выдает не больше 1,8 % от всех алмазов. Кроме короны для главного конкурса красоты в России, Mercury распределяет эти редкие минералы и драгметаллы по сверкающим наградам для ММКФ и МХТ: золотые «Чайки» недавно присели на платья арфистки Мариинского театра Софьи Кипрской и актрисы Елизаветы Ищенко из сериала «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой.
Рosie
Исторические огранки, высокая инженерия и связи с лучшими музеями страны (в чьи коллекции и метят через N лет украшения Posié)
Если судить по названию «Пируэт», то перекрученная лента из белого золота с паве из бриллиантов должна напомнить о танцевальных коленцах в бальном зале Зимнего дворца. Но мы видим монорельсовый роллеркостер в чистом виде. Потому что разгон у ювелирного бренда Posié сильнее, чем у вагонов на самых высоких горках в парке аттракционов: всего за полгода со старта они выдали несколько изящных дропов с отсылками к Большой императорской короне, веерам и тканям времен Екатерины II и провели выставку в Государственном историческом музее, привезя для нее десятки драгоценных экспонатов из Гохрана и Эрмитажа — от алмазных брошей XVIII века до золотых записных книжек с чеканкой и филигранью. Каверы на роскошества из музейных архивов, обучение молодых ювелиров «русской огранке» и приемам брильянтовых дел мастеров прошлых столетий, а также альянсы с крутыми дизайнерами обозначены и на треке 2024 года, так что пристегните, пожалуйста, ремни!
MIUZ Diamonds
Бриллианты всех цветов и огранок в солидном дизайне (буквально и не буквально) без острых углов
Создавая коктейльное кольцо Honey Dreams с редкими желтыми бриллиантами, которые светят на главных ковровых дорожках сезона, ювелиры MIUZ Diamonds имели в виду капли липового меда. Но нам чудится здесь нечто большее — фейерверк или брызги петната после лихого сабража. Ведь отпраздновать действительно есть что! Огромный штат гранильщиков и художников в столице и в Пермском крае позволил выросшему из московской артели времен нэпа ювелирному гиганту к наступившему году развернуть сеть из 300+ магазинов в 104 городах. И кроме готовых украшений (наши любимцы — перстни с выстроенными по росту «багетами» на ободке вместо одинаковых круглых камней) предлагать к покупке крупные российские бриллианты по биржевым ценам.
Feliksov Diamonds
Самоцветы в бриллиантовых рамках и драгоценные банты
За год сайд-проект основателя сети ювелирных магазинов «585 Золотой» Алексея Феликсова и его жены Алины вырос из симпатичного ателье с коллекцией редких турмалинов параиба, желтых сапфиров и «грозовой» шпинели в большой самостоятельный бренд (бутик в Москве уже есть, а летом откроется и в Казахстане). Теперь можно сказать, что у Feliksov Diamonds проявились узнаваемые черты: яркие камни в авторской оторочке из высококаратной сахарной пудры. Серьги с топазами в тонких «выносных» рамках бриллиантов, разомкнутые кольца-крылья и перстни с фундаментальными солитерами снялись в кампейне с макарунами и мармеладом. И это точнейший стайлинг для драгоценностей в стиле arm candy. Придется попробовать муа-муа и охотиться за следующим калорийным дропом, как умпа-лумпа Хью Грант за конфетами Вилли Вонки.
Parure Atelier
Не крипта, а красота: украшения с редкими инвестиционными камнями
С 2015 года петербургский бренд терпеливо приучает нас к тому, что лучшие друзья — возможно, и бриллианты, а вот беспроблемные родственники и идеальные избранники — это все-таки узнаваемые камни с хорошей репутацией и постоянно растущей капитализацией (скажем, в тысячу раз за тридцать лет!). Главные примеры — шпинель махенге и турмалин параиба. С последним у Parure Atelier близкие контакты третьей степени. Бразильская шахта, хотя была открыта всего 35 лет назад, уже истощена, а очень похожие по характеристикам турмалины из Мозамбика (геологи уверяют, что по местам этих месторождений как раз стыковались современные континенты) тоже разошлись по миру почти полностью. Но в закромах Parure Atelier осела внушительная часть запасов неоновых, как воды Кюрасао и луки из последних показов Gucci, Alaia и Ferragamo, камней — примерно полсотни! Часть из них уже оправлена в колье-трансформеры и серьги-рептилии, часть ждет идей будущих хозяев — в коллекции Solar впервые появились анклеты и бодичейны.
Russkaya Skazka
Ювелирная, кроме шуток, работа с серебром, эмалью, камеями и бесцветными топазами от мастеров из Петербурга, Костромы и Ростова
Если тиктокеры однажды набредут на соцсети марки Петра Аксенова Russkaya Skazka (известной до ребрендинга как Axenoff Jewellery), миру стоит приготовиться к апгрейду тренда на slavic bimbo core с заразительным ретровайбом — гимназистками, балами и юнкерами. Французская булка тоже может оказаться в деле: кроме серег-лебедушек Magic Swan, колье Paleolog в честь жены Ивана III, брошей-Щелкунчиков и запонок с автопортретом Пушкина на эмали, мегабренд Russkaya Skazka сейчас выпускает еще и блюдца из костяного фарфора, и хрустальные бокалы с ручной гравировкой (в планах на этот год — коллекция тарелок в коллаборации с ИФЗ). Поэтому новый салон марки в историческом доме купца Василия Рощина на Патриарших и старые — в «Англетере» и на Адмиралтейской набережной — больше похожи на киносет гостиной в костюмном фильме. Исходя из количества разложенных тут и там украшений, в ней живет состоятельная, но рассеянная дама с отменным чувством юмора: серьги-рушники с зелеными агатами в стиле ар-деко она без лишних рефлексий носит вместе с подвеской «Аскольд и Дир» и нам советует.
«Владимир Михайлов»
Культовые драгоценности с тонким характером и божественным ликом — теперь под прозрачными самоцветами
Не выезжая, как обычно, из родных Боровичей в Новгородской области, православный художник Владимир Михайлов сотворил коллекцию нательных икон, крестов, перстней и браслетов с самоцветами. Миниатюрный барельеф с изображением святых выполнен из любимого ювелиром церковного золота оливкового оттенка (585 проба в сплаве с серебром), помещен между круглыми бриллиантами, как между четырьмя куполами вечевого Николо-Дворищенского собора XII века, а затем уложен, как «Мона Лиза» в Лувре под пуленепробиваемое стекло, под цветной кабошон высокой чистоты. Можно выбрать цвет, в который будет окрашен портрет, — речь об аметисте (как у новой датской королевы Мэри, допустим!), топазе, кварце и цитрине. А еще выбрать сам образ святого. Например, запечатлеть на подвеске покровителя своей профессии или обладателя того же имени в святцах.
RS1912
«RS1912 Русские самоцветы» делают каффы, кольца и подвески без перегруза — во всех смыслах, кроме каратности
Old, but gold! Самый возрастной участник февральского ювелирного марафона «Собака.ru» — общество «Русские самоцветы» было основано указом последнего российского императора в 1912 году! — несколько лет назад прошел через процедуру омолаживающего лифтинга. В операции участвовали экс-креативный директор ЦУМа Даниил Берг и повелительница этикета Татьяна Полякова. Результат — минус сто двадцать лет долой. Сохраняя традиции работы с гильошированной эмалью по техникам ювелира Его Императорского Величества Карла Фаберже (эмаль внедрена даже в коллекцию высокого ювелирного искусства «Король-солнце»), «RS1912 Русские самоцветы» уже не в первый раз расширяют сверхвостребованную линейку Candy из тонких колец с неоновыми эмалированными ободками. А из белого золота, бриллиантов, изумрудов и рубинов делают такую легкомысленную фэшн-вещь, как каффы. Один из них составляет пару с асимметричным, будто бы разомкнутым кольцом Star, покрытым 145 бриллиантами — и это, конечно, союз, заключенный на небесах. Звездный микротренд с готовностью поддержат простеганые пайетками платья Balmain и Alessandra Rich.
Текст АЛЛА ШАРАНДИНА
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