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Ювелирное искусство

Мухоморы-эмали, серьги-вихри и кольца-ясна солнышка: 6 ювелирных мастхэвов месяца

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Ювелиры зачитываются сказками и нам советуют: собираем в ювелирное лукошко волшебно-геометрические кольца Luminous Diamonds (сияют в ультрафиолете!), космические четырехлистники MIUZ Diamonds и молнии-топазы Russkaya Skazka. 

Luminous Diamonds

Архивы пресс-служб

Кольцо Luminous Diamonds, 799 800 руб.

Геометричное кольцо Luminous Diamonds требует выхода в свет. Или хотя бы на свет — пять из его бриллиантов флуоресцируют в УФ-лучах!Алмазов, способных испускать яркое голубое свечение в ультрафиолете, — меньше четырех процентов от всех мировых запасов. Те, что стали бриллиантами для этой коллекции, добыты в Якутии, а в рамки неправильных шестиугольников встроены под управлением итальянского ювелирного ателье Массимилиано Боноли. Сами круглые бриллианты тоже кажутся гексагонами: нас оптически обманывают шесть крапанов вместо привычных четырех — хитро и очень красиво! Факт: двухкаратное кольцо горит ледяной синевой уже в коробке — в нее встроена миниатюрная УФ-подсветка. 

Parure Atelier

Архивы пресс-служб

Кольцо Parure Atelie, 2 586 700 руб.

Лукошко сказочных украшений начинаем собирать с кольца-ясна солнышка Parure Atelier: центральный камень нежного цвета Light Yellow весом в 2,65 карата огранен овалом и слепит двумя лучами белых бриллиантов по ободку.

Russkaya Skazka

Архивы пресс-служб

Серьги Russkaya Skazka

Проводники высоковольтной магии — серьги с паве из прозрачных топазов Russkaya Skazka, похожие на вспышки молнии с картины Кустодиева «Гроза».

MIUZ Diamonds

Архивы пресс-служб

Серьги MIUZ Diamonds, 322 425 руб.

Примерно такие вихри, которыми обставлено любое фольклорное превращение в царевну, художники MIUZ Diamonds закрутили на серьгах Flaming Ice из лент круг­лых и багетных бриллиантов.

Roman Nikonov

Архивы пресс-служб

Пусеты Roman Nikonov, 320 000 руб.

Премудрые девицы находят мухоморам наилучшее применение: придуманные ювелирами Roman Nikonov, с ложноножкой из жемчуга и бриллиантовыми вкраплениями на красной эмали, они уже довольно полезны для здоровья!

MIUZ Diamonds

Архивы пресс-служб

Колье Estella MIUZ Diamonds, 119 925 руб.

Суеверия не наша тема, но колье с четырехлистниками от Miuz Diamonds этой осенью на всякий случай наденем. Участники миссий Space X носят на скафандрах патчи с четырехлистным клевером — и им, кажется, везет. В условиях нормальной земной гравитации план, утяжеленный черными и белыми бриллиантами, кажется еще надежнее. Московские ювелиры подвесили два геральдических клевера на якорной цепи из белого золота так, будто они качаются в невесомости, как космонавты на тросах у МКС. Но положение каждого цветка на самом деле выверено сверхточно — это самая правильная асимметрия, которую мы видели! Факт: в коллекцию Estella с четырехлистниками входят колье, кольцо и серьги разных размеров. 

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Материал из номера:
Октябрь

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