Мухоморы-эмали, серьги-вихри и кольца-ясна солнышка: 6 ювелирных мастхэвов месяца

Ювелиры зачитываются сказками и нам советуют: собираем в ювелирное лукошко волшебно-геометрические кольца Luminous Diamonds (сияют в ультрафиолете!), космические четырехлистники MIUZ Diamonds и молнии-топазы Russkaya Skazka.
Luminous Diamonds
Геометричное кольцо Luminous Diamonds требует выхода в свет. Или хотя бы на свет — пять из его бриллиантов флуоресцируют в УФ-лучах!Алмазов, способных испускать яркое голубое свечение в ультрафиолете, — меньше четырех процентов от всех мировых запасов. Те, что стали бриллиантами для этой коллекции, добыты в Якутии, а в рамки неправильных шестиугольников встроены под управлением итальянского ювелирного ателье Массимилиано Боноли. Сами круглые бриллианты тоже кажутся гексагонами: нас оптически обманывают шесть крапанов вместо привычных четырех — хитро и очень красиво! Факт: двухкаратное кольцо горит ледяной синевой уже в коробке — в нее встроена миниатюрная УФ-подсветка.
Parure Atelier
Лукошко сказочных украшений начинаем собирать с кольца-ясна солнышка Parure Atelier: центральный камень нежного цвета Light Yellow весом в 2,65 карата огранен овалом и слепит двумя лучами белых бриллиантов по ободку.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Проводники высоковольтной магии — серьги с паве из прозрачных топазов Russkaya Skazka, похожие на вспышки молнии с картины Кустодиева «Гроза».
MIUZ Diamonds
Примерно такие вихри, которыми обставлено любое фольклорное превращение в царевну, художники MIUZ Diamonds закрутили на серьгах Flaming Ice из лент круглых и багетных бриллиантов.
Roman Nikonov
Премудрые девицы находят мухоморам наилучшее применение: придуманные ювелирами Roman Nikonov, с ложноножкой из жемчуга и бриллиантовыми вкраплениями на красной эмали, они уже довольно полезны для здоровья!
MIUZ Diamonds
Суеверия не наша тема, но колье с четырехлистниками от Miuz Diamonds этой осенью на всякий случай наденем. Участники миссий Space X носят на скафандрах патчи с четырехлистным клевером — и им, кажется, везет. В условиях нормальной земной гравитации план, утяжеленный черными и белыми бриллиантами, кажется еще надежнее. Московские ювелиры подвесили два геральдических клевера на якорной цепи из белого золота так, будто они качаются в невесомости, как космонавты на тросах у МКС. Но положение каждого цветка на самом деле выверено сверхточно — это самая правильная асимметрия, которую мы видели! Факт: в коллекцию Estella с четырехлистниками входят колье, кольцо и серьги разных размеров.
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