Мухоморы-эмали, серьги-вихри и кольца-ясна солнышка: 6 ювелирных мастхэвов месяца

Суеверия не наша тема, но колье с четырехлистниками от Miuz Diamonds этой осенью на всякий случай наденем. Участники миссий Space X носят на скафандрах патчи с четырехлистным клевером — и им, кажется, везет. В условиях нормальной земной гравитации план, утяжеленный черными и белыми бриллиантами, кажется еще надежнее. Московские ювелиры подвесили два геральдических клевера на якорной цепи из белого золота так, будто они качаются в невесомости, как космонавты на тросах у МКС. Но положение каждого цветка на самом деле выверено сверхточно — это самая правильная асимметрия, которую мы видели! Факт: в коллекцию Estella с четырехлистниками входят колье, кольцо и серьги разных размеров.