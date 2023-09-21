Роскошный урожай: собрали топ-7 украшений сентября

Гремим и сверкаем в ювелирном обвесе: в цветках-сапфирах, турмалине-гиганте и шпинели Махенге, заручившейся группой поддержки из трех десятков бриллиантов (не жизнь, а сказка!).
Alrosa Diamonds
Наивно? Супер! Ювелиры Alrosa Diamonds придумали свою версию flowercore-драгоценностей. Дисклеймер: полевые цветы нарисовали фломастерами дети сотрудников «Алросы». Потом их скетчи прошли искусствоведческие фильтры (от аппликаций Анри Матисса до примитивистов). Доработанные художниками цветки-финалисты были отлиты в золотые дужки с бриллиантовой инкрустацией — чуть-чуть несимметричные, как все живое и способное к эволюции. Сердцевинками новых украшений стали бриллианты и разноцветные сапфиры огранок «маркиз» и «груша». В общем, без вариантов: начинаем наблюдение за тем, как Petals будут становиться доминирующим драгоценным видом в своем ареале.
Mercury
Ювелиры и огранщики подтеживают дайверсити всех форм, цветов и размеров. Пусть серьги Mercury относятся к коллекции Classic, фигура у них совсем (для нашего века) не стандартная: желтые бриллианты огранены «подушкой», белые — «трапецией».
Maxim Demidov
Ювелиры Maxim Demidov повязали на ленту из белого золота фиолетовый турмалин-тяжеловес (12,5 карат!) гладкой формы «кабошон».
Feliksov Diamonds
Серьги Feliksov Diamonds, цена по запросу
Серьги Feliksov Diamonds умощены, как лиссабонский тротуар, — разноразмерными камнями в идеальной симметрии.
Roman Nikonov
Царевна-лягушка Roman Nikonov поймала стрелу из белого золота, но завороженно смотрит не на отправившего ее Ивана, а на крупную каплю изумруда. Понимаем!
Parure Atelier
Инвестиция огонь: пламенная шпинель Махенге дорожает с каждым днем. Почему, объясняют в Papure Atelier. Во-первых, это красиво. Удачная шпинель сияет ярче рубинов, что ввело в заблуждение многих спецов прошлых веков (см. «рубин Меншикова»!). Во-вторых, найденное 16 лет назад в танзанийских джунглях месторождение самой выдающейся шпинели уже почти исчерпало себя, так что новая партия из Махенге рынок не задемпингует. В-третьих, камень, полыхающий из-за высокого содержания хрома красным, совершенно равнодушен к нагреванию. В отличие от драгоценных коллег, ему высокие температуры и облагораживание не на пользу — а значит, родословная украшений со шпинелью всегда чиста. Факт: у шпинели Махенге весом почти 1,6 карата неплохая группа поддержки из дюжины бриллиантов по кругу и 16 — на ободке.
UNOde50
Не серьги, а духовные скрепки! Все украшения UNOde50 этого года — про силу и смелость. В сентябре испанские ювелиры добавляют к коллекции Empowerment еще одну линию под названием Brave. В ней серьги, кольца, браслеты, колье, цепочки и «ушки» кварцевых часов составлены из звеньев (или единственного звена, как в пуссетах с золотым покрытием) особенной формы. Согнутый — но не сломленный — уголок вручную формованной модели в мадридских мастерских бренда относят к «органической геометрии». А мы относим к контемпорари-арту!
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