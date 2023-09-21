Роскошный урожай: собрали топ-7 украшений сентября

Инвестиция огонь: пламенная шпинель Махенге дорожает с каждым днем. Почему, объясняют в Papure Atelier. Во-первых, это красиво. Удачная шпинель сияет ярче рубинов, что ввело в заблуждение многих спецов прошлых веков (см. «рубин Меншикова»!). Во-вторых, найденное 16 лет назад в танзанийских джунглях месторождение самой выдающейся шпинели уже почти исчерпало себя, так что новая партия из Махенге рынок не задемпингует. В-третьих, камень, полыхающий из-за высокого содержания хрома красным, совершенно равнодушен к нагреванию. В отличие от драгоценных коллег, ему высокие температуры и облагораживание не на пользу — а значит, родословная украшений со шпинелью всегда чиста. Факт: у шпинели Махенге весом почти 1,6 карата неплохая группа поддержки из дюжины бриллиантов по кругу и 16 — на ободке.