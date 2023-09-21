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Ювелирное искусство

Роскошный урожай: собрали топ-7 украшений сентября

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Гремим и сверкаем в ювелирном обвесе: в цветках-сапфирах, турмалине-гиганте и шпинели Махенге, заручившейся  группой поддержки из трех десятков бриллиантов (не жизнь, а сказка!). 

Alrosa Diamonds

Архивы пресс-служб

Брошь Alrosa Diamonds, 689 000 руб.

Архивы пресс-служб

Кольцо Alrosa Diamonds, 658 300 руб.

Архивы пресс-служб

Кольцо Alrosa Diamonds, 658 300 руб.

Архивы пресс-служб

Серьги Alrosa Diamonds, 292 800 руб.

Наивно? Супер! Ювелиры Alrosa Diamonds придумали свою версию flowercore-драгоценностей. Дисклеймер: полевые цветы нарисовали фломастерами дети сотрудников «Алросы». Потом их скетчи прошли искусствоведческие фильтры (от аппликаций Анри Матисса до примитивистов). Доработанные художниками цветки-финалисты были отлиты в золотые дужки с бриллиантовой инкрустацией — чуть-чуть несимметричные, как все живое и способное к эволюции. Сердцевинками новых украшений стали бриллианты и разноцветные сапфиры огранок «маркиз» и «груша». В общем, без вариантов: начинаем наблюдение за тем, как Petals будут становиться доминирующим драгоценным видом в своем ареале.

Mercury

Архивы пресс-служб

Серьги Mercury, цена по запросу

Ювелиры и огранщики подтеживают дайверсити всех форм, цветов и размеров. Пусть серьги Mercury относятся к коллекции Classic, фигура у них совсем (для нашего века) не стандартная: желтые бриллианты огранены «подушкой», белые — «трапецией».

Maxim Demidov

Архивы пресс-служб

Колье Maxim Demidov, 990 000 руб.

Ювелиры Maxim Demidov повязали на ленту из белого золота фиолетовый турмалин-тяжеловес (12,5 карат!) гладкой формы «кабошон».

Feliksov Diamonds

Архивы пресс-служб

Серьги Feliksov Diamonds, цена по запросу

Серьги Feliksov Diamonds умощены, как лиссабонский тротуар, — разноразмерными камнями в идеальной симметрии.

Roman Nikonov

Архивы пресс-служб

Кольцо Roman Nikonov, 950 000 руб.

Царевна-лягушка Roman Nikonov поймала стрелу из белого золота, но завороженно смотрит не на отправившего ее Ивана, а на крупную каплю изумруда. Понимаем!

Parure Atelier

Архивы пресс-служб

Кольцо Parure Atelier, от 876 700 руб.

Инвестиция огонь: пламенная шпинель Махенге дорожает с каждым днем. Почему, объясняют в Papure Atelier. Во-первых, это красиво. Удачная шпинель сияет ярче рубинов, что ввело в заблуждение многих спецов прошлых веков (см. «рубин Меншикова»!). Во-вторых, найденное 16 лет назад в танзанийских джунглях месторождение самой выдающейся шпинели уже почти исчерпало себя, так что новая партия из Махенге рынок не задемпингует. В-третьих, камень, полыхающий из-за высокого содержания хрома красным, совершенно равнодушен к нагреванию. В отличие от драгоценных коллег, ему высокие температуры и облагораживание не на пользу — а значит, родословная украшений со шпинелью всегда чиста. Факт: у шпинели Махенге весом почти 1,6 карата неплохая группа поддержки из дюжины бриллиантов по кругу и 16 — на ободке.

UNOde50

Архивы пресс-служб

Серьги UNOde50, 9 920 руб.

Не серьги, а духовные скрепки! Все украшения UNOde50 этого года — про силу и смелость. В сентябре испанские ювелиры добавляют к коллекции Empowerment еще одну линию под названием Brave. В ней серьги, кольца, браслеты, колье, цепочки и «ушки» кварцевых часов составлены из звеньев (или единственного звена, как в пуссетах с золотым покрытием) особенной формы. Согнутый — но не сломленный — уголок вручную формованной модели в мадридских мастерских бренда относят к «органической геометрии». А мы относим к контемпорари-арту!

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Материал из номера:
Сентябрь

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