Коллекция MIUZ Diamonds с бриллиантовыми лентами и теннисными украшениями

Прообразом украшений Московского ювелирного завода стал оберег американской теннисистки Крис Эверт — 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» выходила на корт с браслетом-талисманом из бриллиантовой дорожки. В эпоху ревущих 1920-х за украшением закрепилось название eternity bracelet — но за счет Эверт его стали называть теннисным.

Спортивная модель из коллекции MIUZ состоит из 42 бриллиантов, ее дополняют колье в форме бриллиантовой ленты и два кольца. В первом бриллианты украшены рельсовой огранкой из белого золота, во втором все камни напоказ: благодаря фаденовой закрепке каждый виден почти со всех сторон.