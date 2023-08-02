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Ювелирное искусство

Коллекция MIUZ Diamonds с бриллиантовыми лентами и теннисными украшениями

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В новой теннисной коллекции украшений MIUZ Diamonds нашлось место и роскоши, и спортивным достижениям. 

Архивы пресс-служб

Прообразом украшений Московского ювелирного завода стал оберег американской теннисистки Крис Эверт — 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» выходила на корт с браслетом-талисманом из бриллиантовой дорожки. В эпоху ревущих 1920-х за украшением закрепилось название eternity bracelet — но за счет Эверт его стали называть теннисным.

Спортивная модель из коллекции MIUZ состоит из 42 бриллиантов, ее дополняют колье в форме бриллиантовой ленты и два кольца. В первом бриллианты украшены рельсовой огранкой из белого золота, во втором все камни напоказ: благодаря фаденовой закрепке каждый виден почти со всех сторон.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Количество бриллиантов не сказывается на удобстве — в браслетах предусмотрены мягкие подвижные соединения для комфортной носки. Но надевать на спорт не рискнем — даже вопреки теннисному названию. В 1987 году в четвертьфинале US Open Эверт попросила судью приостановить игру из-за предательски слетевшего браслета (и в итоге проиграла матч Лори Макнил).

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