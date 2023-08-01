Цветные бриллианты и вечеринки 1970-х в новой коллекции Messika Midnight Sun

Валери Мессика обратилась к воспоминаниям о 1970-х годах (и к культовым вечеринкам Энди Уорхола и Грейс Джонс) и создала вневременные изделия, в которых можно сверкать как на диско-танцполе, так и на великосветском рауте. Секрет успеха — ожерелье, украшенное желтым бриллиантом огранки «груша» и бриллиантом огранки «кушон» весом 9,07 карат (дополнительное преломление света достигается за счет изогнутого пластрона, обладающего зеркальным эффектом). Альтернативный вариант — геометричное колье из 15 желтых бриллиантов огранки «кушон» весом от 2 до 15 карат.