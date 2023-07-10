Выбрали 6 самых эффектных украшений июля

Живем свое самое яркое и красочное лето: выбираем между цветиком-семицветиком, синими каменными сердцами и серьгами-жостовскими подносами!
Колье Chopard
Два десятка сапфировых «сердец» (каждое — в обвесе из солидных бриллиантов огранки «груша») уже побывали на Каннском кинофестивале: Натали Портман надела это колье Chopard на награждение молодых звезд именной премией бренда.
Кольцо Parure Atelier, 742 300 руб.
Семикаратный турмалин параиба ювелиры Parure Atelier возвели на пьедестал из скрещенных в духе конструктивизма бриллиантовых перекладин.
Кольцо Maxim Demidov, 224 800 руб.
Шиммеры и хайлайтеры вышли из бьюти-повестки и вошли в ювелирную: мерцающие эфиопские опалы просто маст! Один такой камень весом в 6,25 карата мастера Maxim Demidov подсветили румянами лиловых сапфиров.
Серьги Axenoff
Два крошечных жостовских подноса с ободками из стерлингового серебра, которые сбрызнули каплями топазов, — самый милый а-ля рюс сезона от знатоков жанра из Axenoff.
Серьги Feliksov Diamonds
Превращаемся в подарочную версию себя с серьгами-бантами Feliksov Diamonds, где бриллианты огранки «сердце» (явный тренд на ближайшую пятилетку!) обвязаны лентой из выстроенных по росту «багетов».
Кольцо Roman Nikonov, 1 050 000 руб.
Кольцо Roman Nikonov дает двум семицветикам положенный им по сказочному статусу воздух, но надежно держит крапанами из белого золота бриллиантовые, рубиновые, изумрудные и сапфировые лепестки, чтобы они не улетели через запад на восток.
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