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Ювелирное искусство

Выбрали 6 самых эффектных украшений июля

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Живем свое самое яркое и красочное лето: выбираем между цветиком-семицветиком, синими каменными сердцами и серьгами-жостовскими подносами!

Chopard

Колье Chopard

Два десятка сапфировых «сердец» (каждое — в обвесе из солидных бриллиантов огранки «груша») уже побывали на Каннском кинофестивале: Натали Портман надела это колье Chopard на награждение молодых звезд именной премией бренда.

Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, 742 300 руб.

Семикаратный турмалин параиба ювелиры Parure Atelier возвели на пьедестал из скрещенных в духе конструктивизма бриллиантовых перекладин.

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, 224 800 руб.

Шиммеры и хайлайтеры вышли из бьюти-повестки и вошли в ювелирную: мерцающие эфиопские опалы просто маст! Один такой камень весом в 6,25 карата мастера Maxim Demidov подсветили румянами лиловых сапфиров.

Axenoff

Серьги Axenoff

Два крошечных жостовских подноса с ободками из стерлингового серебра, которые сбрызнули каплями топазов, — самый милый а-ля рюс сезона от знатоков жанра из Axenoff.

Feliksov Diamonds

Серьги Feliksov Diamonds

Превращаемся в подарочную версию себя с серьгами-бантами Feliksov Diamonds, где бриллианты огранки «сердце» (явный тренд на ближайшую пятилетку!) обвязаны лентой из выстроенных по росту «багетов».

Roman Nikonov

Кольцо Roman Nikonov, 1 050 000 руб.

Кольцо Roman Nikonov дает двум семицветикам положенный им по сказочному статусу воздух, но надежно держит крапанами из белого золота бриллиантовые, рубиновые, изумрудные и сапфировые лепестки, чтобы они не улетели через запад на восток.

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