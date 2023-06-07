Цветем и плодоносим: собрали для вас топ-10 украшений июня

Согласно «бритве Оккама», не стоит множить сущее без необходимости. Но именно острая необходимость удвоить (утроить!) на себе каждую подвеску и каждое кольцо возникает у нас при взгляде на первую коллекцию российского бренда EdelStein. Хорошо, что методологический принцип никак не противоречит тренду двадцатых на наслаивание тонких украшений. Поэтому распределяем на цепочки разной длины из белого золота несколько подвесок с рубином, изумрудом, синим или розовым сапфиром в 0,3–0,4 карата. Плюс пусеты или перекрученные друг над другом на одном пальце кольца. Круглый камень в каждом предмете коллекции ювелиры засветили двойным «гало» из белых бриллиантов, а тот, что в огранке «принцесса», оформили в квадратную рамку из них же.