Цветем и плодоносим: собрали для вас топ-10 украшений июня

Полевые цветы и ваш первый урожай: нашли максимально летние украшения. Вам серьги-васильки (Axenoff) или бриллианты-груши (ALROSA Diamonds)?
ALROSA Diamonds
Танцующие бриллианты — уже давно (с премьеры «Драгоценностей» Баланчина) балетная классика. Но ювелиры ALROSA Diamonds сумели сделать неожиданный твист на тему. В новом колье Balance бриллиант огранки «груша», одетый в пачку из круглых камней, стоит на своей острой грани, как на пуанте. А над ним держат равновесие еще два бриллианта, наращивая драгоценный вес колье из белого золота до 0,6 карата. Браво и, конечно, бис!
Feliksov Diamonds
Йозеф Ашер был первым ювелиром, запатентовавшим в начале XX века один из видов огранки под своей фамилией. Теперь ждем, что Алексей Феликсов закрепит за собой сочетание топаза-«ашера» и огибающих его ручейков белых бриллиантов. Потому что ар-деко Feliksov Diamonds — эталонное!
Roman Nikonov
«Говорят, колечко есть, что не можно глаз отвесть!» —это точно про «Царевну-лебедь» петербургского ювелирного дома Roman Nikonov: перышки на белом золоте прорисованы вручную и, словно каплями воды, покрыты сапфирами.
Axenoff
Серьги из стерлингового серебра Axenoff с сапфирами, бесцветными топазами и семью эмалевыми васильками на каждой — языческий оберег на ночь летнего солнцестояния (да и на любую другую тоже!).
Maxim Demidov
Кольцо Maxim Demidov «Вечное сияние» (чистого танзанита весом почти в пять карат) — воистину выдающееся. Не только размерами самоцвета, но и окладом из белого золота и двухсот бриллиантов разных огранок.
UNOde50
Поймать на запястье покрытую золотом бабочку испанские ювелиры из UNOde50 попробовали с помощью тонкого кожаного лассо. Но, судя по названию коллекции Free, это всего лишь драгоценная иллюзия.
Mercury
Главную страсть медвежонка Mercury выдает засахарившийся мед на его лапках: все четыре густо инкрустированы белыми бриллиантами. Впрочем, в мультфильме, который подготовил к релизу ювелирный бренд, медведь увлечен еще и цветами — исключительно многокаратными.
Mercury Color
Каждый геммолог желает знать, где добыт рубин! Говорим «голубиная кровь» — и у специалистов хищно сверкают глаза. Хотя подманить на это словосочетание можно всех любителей алых камней. Потому что так называется самый редкий окрас рубинов родом с севера Мьянмы. Эталонный красный оттенок с легкой синевой имеют камни, добытые в шахтах горного региона Могоу. Оттуда и прилетели два рубина, ограненные ювелирами Mercury в «овалы» по 3,5 карата. В гнезде из семи белых бриллиантовых «груш» и «маркизов» их держат острые коготки крапанов из контрастного желтого золота.
Parure Atelier
Когда ювелирам нечего скрывать, они делают ступенчатую огранку — при ней камень виден насквозь, с мельчайшими включениями, трещинками и переливами цвета. Или (если невероятно повезет) почти без них, как огромный чистый изумруд из колумбийских Анд весом в 12,56 карата плюс два прозрачных бриллианта в 0,83 карата. Для центрального камня в Parure Atelier выбрали форму октагона, а для боковых — трапецию, одну из самых редких огранок. Всё ради максимальной транспарентности и невиданного сияния.
EdelStein
Согласно «бритве Оккама», не стоит множить сущее без необходимости. Но именно острая необходимость удвоить (утроить!) на себе каждую подвеску и каждое кольцо возникает у нас при взгляде на первую коллекцию российского бренда EdelStein. Хорошо, что методологический принцип никак не противоречит тренду двадцатых на наслаивание тонких украшений. Поэтому распределяем на цепочки разной длины из белого золота несколько подвесок с рубином, изумрудом, синим или розовым сапфиром в 0,3–0,4 карата. Плюс пусеты или перекрученные друг над другом на одном пальце кольца. Круглый камень в каждом предмете коллекции ювелиры засветили двойным «гало» из белых бриллиантов, а тот, что в огранке «принцесса», оформили в квадратную рамку из них же.
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