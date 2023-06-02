Балансируем на грани: новая коллекция BALANCE бренда ALROSA Diamonds

Участие компании ALROSA Diamonds в премии совпало с выходом ее собственной коллекции BALANCE – ювелирных композиций из бриллиантов разных огранок. Ключевая мысль: сегодняшняя эпоха изменений и ожидания – это непрекращающиеся поиски баланса, той самой силы, что не дает упасть, помогает обрести равновесие и удерживать его.

Абсолютные хиты коллекции: кольца-солитеры или гало (подойдут к чему угодно, фэшн-амплитуда от мермейдкора до худи), асимметричные разомкнутые кольца toi & moi (надеваем с хрустящей белой мужской сорочкой) и моно серьга с колеблющимся бриллиантом на длинной цепи (носим со сложносочиненным топом на тонких бретелях). Материалы – белые бриллианты и белое золото, фирменные огранки ALROSA: «маркиз», «груша», «изумруд» и «круг» и по отдельности выглядели эффектно, а сложившись в единое украшение смотрятся еще и наредкость нетривиально.