Балансируем на грани: новая коллекция BALANCE бренда ALROSA Diamonds

«Собака.ru» проводит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 18-ый раз. Заветные статуэтки традиционно достанутся пятидесяти выдающимся людям из разных областей: от моды до бизнеса. «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. В этом году партнером премии стала компания ALROSA Diamonds.
Участие компании ALROSA Diamonds в премии совпало с выходом ее собственной коллекции BALANCE – ювелирных композиций из бриллиантов разных огранок. Ключевая мысль: сегодняшняя эпоха изменений и ожидания – это непрекращающиеся поиски баланса, той самой силы, что не дает упасть, помогает обрести равновесие и удерживать его.
Абсолютные хиты коллекции: кольца-солитеры или гало (подойдут к чему угодно, фэшн-амплитуда от мермейдкора до худи), асимметричные разомкнутые кольца toi & moi (надеваем с хрустящей белой мужской сорочкой) и моно серьга с колеблющимся бриллиантом на длинной цепи (носим со сложносочиненным топом на тонких бретелях). Материалы – белые бриллианты и белое золото, фирменные огранки ALROSA: «маркиз», «груша», «изумруд» и «круг» и по отдельности выглядели эффектно, а сложившись в единое украшение смотрятся еще и наредкость нетривиально.
«Баланс – это гармония, а гармония – это красота», – Мария Виноградова, ведущая солистка Большого театра и героиня новой кампании ALROSA Diamonds. В ролике, темой которого стала идея баланса, она танцует под музыку Кирилла Рихтера.