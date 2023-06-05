Груши, маркизы и сердца: выбрали лучшие украшения месяца

Маркиз, груша и багет — так могло бы начинаться утро парижского аристократа. Но есть ощущение, что при участии этих троих любое утро стартует красиво. На кольце из белого золота ALROSA Diamonds небрежно (обожаем!) уложены весомые камни разных огранок.«Багет» и «груша»—в окантовке круглых белых бриллиантов, а "маркиз" — в классической (почти незаметной!) закрепке, которая позволяет ему парить в воздухе, как на чемпионате по rock balancing.