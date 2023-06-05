Груши, маркизы и сердца: выбрали лучшие украшения месяца

Шаманский аммолит, черненый титан с подвижным бриллиантом или сердце с алой эмалью: ищем личное тотемное украшение.
ALROSA Diamonds
Маркиз, груша и багет — так могло бы начинаться утро парижского аристократа. Но есть ощущение, что при участии этих троих любое утро стартует красиво. На кольце из белого золота ALROSA Diamonds небрежно (обожаем!) уложены весомые камни разных огранок.«Багет» и «груша»—в окантовке круглых белых бриллиантов, а "маркиз" — в классической (почти незаметной!) закрепке, которая позволяет ему парить в воздухе, как на чемпионате по rock balancing.
Messika
Брутализм, минимализм: Messika выпустили коллекцию Move Titanium — подвески, запонки, браслеты-бэнглы и кольца из натурального, графитового и черненого титана с подвижными бриллиантами. Лица новой кампании — снимавшийся в «Элвисе» танцовщик и актер Элтон Мейсон и модель Кендалл Дженнер.
Parure Atelier
Пусеты Parure Atelier только притворяются вечной классикой, хотя сами легко могли бы дополнить обвес рэпера. Белое золото 750-й пробы, бриллианты по 5 карат в центре и несколько десятков камней поменьше — скромными их не назовешь!
Maxim Demidov
Перстень-амулет Maxim Demidov существует в единственном экземпляре и претендует на статус не только оберега, но и тотема. 66 бриллиантов обвивают мерцающий северным сиянием шестикаратный канадский аммолит: похожие камни, образовавшиеся из перламутра панцирей древних моллюсков, носили шаманы Северной Америки.
Axenoff
Был хардкор, стал heartcore! Ювелирно поддерживаем повальное увлечение сердцами и носим серебряные серьги Axenoff с алой эмалью ручной росписи и бесцветными топазами.
UNOde50
Браслет с серебром из коллекции Protected от испанцев UNOde50 передает привет всем летним фестивалям сразу: миниатюрные брелоки-символы с бирюзовыми кристаллами так и просятся на VK Fest и «Архстояние».
Комментарии (0)