Юлдус Бахтиозина и Ювелирный Дом Anna Nova выпустили совместную лимитированную коллекцию

Коллекция «Неправильная Венера» задумана как мантра: «Я создала эти кольца как напоминание о том, что быть женственной, сексуальной, красивой и хрупкой — это великое, но очень дорогое удовольствие! Вес кольца, как и ощущения от него, придают уверенности и раскрывают ценность этой простой истины», — делится Юлдус Бахтиозина.