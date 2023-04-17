Юлдус Бахтиозина и Ювелирный Дом Anna Nova выпустили совместную лимитированную коллекцию

Этой весной принимать себя (и свои жемчужинки) будем в кольцах-ракушках из коллекции «Неправильная Венера», которую художница Юлдус Бахтиозина создала вместе с ювелирным домом Anna Nova.
Первая за девятнадцать лет (но такая удачная!) коллаборация ювелирного дома с современным художником Юлдус Бахтиозиной уже доступна на Anna Nova. В коллекцию вошли двенадцать внушительных (23 грамма!) колец-раковин из серебра (210 000 рублей) или золота (365 000 рублей) с разноцветной перегородчатой горячей эмалью и барочным жемчугом.
Коллекция «Неправильная Венера» задумана как мантра: «Я создала эти кольца как напоминание о том, что быть женственной, сексуальной, красивой и хрупкой — это великое, но очень дорогое удовольствие! Вес кольца, как и ощущения от него, придают уверенности и раскрывают ценность этой простой истины», — делится Юлдус Бахтиозина.
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