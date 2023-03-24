Весна сияла ясно: топ-7 украшений марта

Что-то на аристократичном: маркизы, подушки и солнечные бриллианты в новом дропе Alrosa Diamonds. Серьги-пусеты из коллекции Fancy выглядят как маленький оммаж бананово-лимонному Сингапуру из песен Вертинского. Маленький — только потому, что неявный, а вес у желтых бриллиантов в огранке кушон как раз впечатляет. Каждый камень редкого цвета и чистоты, схваченный крапанами из желтого золота в тон, весит около 1,6 карата. Окружение у них тоже из высшего круга — лиственные кроны двух драгоценных ананасов составляют 14 белых бриллиантов в огранке маркиз.