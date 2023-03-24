Весна сияла ясно: топ-7 украшений марта

Выбираем драгоценности, заряженные на оттепель: серьги-капель (Mercury), серьги-ландыши (Axenoff) или жаркие серьги-ананасы (Alrosa Diamonds).
Серьги Alrosa Diamonds, 4 029 000 руб.
Что-то на аристократичном: маркизы, подушки и солнечные бриллианты в новом дропе Alrosa Diamonds. Серьги-пусеты из коллекции Fancy выглядят как маленький оммаж бананово-лимонному Сингапуру из песен Вертинского. Маленький — только потому, что неявный, а вес у желтых бриллиантов в огранке кушон как раз впечатляет. Каждый камень редкого цвета и чистоты, схваченный крапанами из желтого золота в тон, весит около 1,6 карата. Окружение у них тоже из высшего круга — лиственные кроны двух драгоценных ананасов составляют 14 белых бриллиантов в огранке маркиз.
Feliksov Diamonds
Носим бриллианты по-королевски (как Елизавета II в тиаре Георга по пути на коронацию или “Queen B” Бейонсе со знаменитым 128-каратником Тиффани!) и выбираем редкие желтые — ярко выраженный цвет встречается только у одного из десяти таких алмазов. А кольцо Feliksov Diamonds исполняет наши желания втройне: крупный центральный камень в огранке кушон на лимонном золоте поддерживают два канареечных «сердца».
Серьги Mercury, цена по запросу
Серьги из белого золота от Mercury говорят сами за себя. Чистота драгоценных «капель» IF (Internally Flawless!) — раз. Абсолютно бесцветные по шкале оценки цвета бриллианты с лучшей характеристикой D — два. Классическая грушевидная форма камней (по 1 и 3 карата каждый!) — три.
Axenoff
Любимые цветы императрицы Александры Федоровны (жемчужные ландыши украшают одно из самых знаменитых яиц Фаберже — подарок ей от мужа, Николая II!) распустились на серьгах-медальонах ювелирного дома Axenoff — в стерлинговом серебре, с бесцветными топазами и эмалью ручной росписи. Традиции ростовской и вологодской финифти продолжают и другие украшения линейки Lily of the Valley: броши, колье и браслеты.
Кольцо Maxim Demidov, 1 434 111 руб.
Разум и чувства сошлись в кольце «Вечное сияние» Maxim Demidov. В поддержку первого выступают 200 бриллиантов разной огранки в ажурной оправе из белого золота и танзанит весом 4,89 карата — добывают такие самоцветы в единственном месте на планете и, говорят, через пару десятков лет их совсем не останется (инвестиция!). За поддержку вторых отвечают «магические» свойства камня: дар ясновидения каждому не обещают, но необычные переливы цвета от темно-фиолетового до синего и бордового — гарантируют.
Колье Parure Atelier, 5 950 000 руб.
В прокат выходит сиквел "Холодного сердца" с приличным бюджетом от Parure Atelier. Огромный ледяной турмалин параиба весом в 27 карат петербургские ювелиры огранили в форме сердца и на всякий случай сразу приковали массивной цепью из белого золота. Звенья ее якорного плетения покрыты деликатной бриллиантовой изморозью, но просить Эльзу растопить эти снега совершенно не хочется. Классно сбалансированное украшение будет звездой фронт-роу на показе «Новые имена в моде» и на церемонии вручения «Оскаров» — даже если смотреть ее дома в пижаме. Лучше, конечно, в шелковой.
ФАКТ
В боковой проекции оправа кулона выглядит как маленькая корона.
Часы NIKA, 31 100 руб.
Перламутр, астрономия плюс "Союзмультфильм" равно часы NIKA. Ничего милее вы сегодня уже не увидите. Наконец‐то отбивка из новостных пабликов — чистая правда: часы «Умка» от NIKA в серебряном 37‐миллиметровом корпусе собрали ностальгически-ювелирное бинго. На пластине белого перламутра со всполохами северного сияния очерчен силуэт героя мультфильма 1969 года. Кажется, что его соседи, звездные медведи, плавают по циферблату — горсть кристаллов в ободковой закрепке свободно перемещается внутри очертаний Умки.
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