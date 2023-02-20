Как искусствовед Галина Габриэль собрала лучшую коллекцию авторских ювелирных украшений в стране?

Когда Петербург был ювелирной столицей мира ?

Как был устроен ювелирный мир Петербурга до революции? Фаберже и пустота?

Петербург — это была столица ювелирного искусства России! Скажу больше: Петербург был в определенном смысле ювелирной столицей мирового масштаба. Специалисты работали здесь высококлассные: Позье и семейство Дювалей, Кехли, Бутц, Ган, Зефтиген. Десятки блистательных ювелиров трудились на фирму Фаберже. А такие гиганты, как фирмы Сазикова, Овчинникова, Рюкерта, развивавшие в том числе и русский стиль! В Петербурге сосредотачивались лучшие иностранные мастера, обслуживающие императорский двор. Москва больше обслуживала купечество, церковь, городское население.

Все у нас знают Фаберже — это хорошо, но, наверное, только специалисты в курсе, что на самом деле ювелирные украшения для императриц, их дочерей, высшего света, большинство коронационных украшений, во всяком случае со второй половины XIX по начало ХХ века, как правило, делались не фирмой Фаберже. Зачастую это фирма «Болин», присутствовавшая на нашем рынке уже с XVIII века. Ушла она из России только в 1918 году. Так вот если положите рядом чеки на украшения работы Фаберже и Болина, работы последнего могут стоить в десятки раз дороже.

Вы все так описываете, что кажется, дореволюционный Петербург можно было увидеть из космоса благодаря блеску изумрудов! А расскажите про запредельную роскошь!

Дипломаты писали, что такого количества бриллиантов и такой роскоши, как в России, они не видели нигде. Достаточно посмотреть завещание, например, Марии Федоровны, жены Павла I, где расписаны ее украшения, чтобы понять объем сокровищ Романовых. Или посмотреть портреты русских императриц с этими волшебными диадемами на головах. А когда придворные дамы входили в бальный зал, то зал весь светился от бриллиантов, так они играли.

Эти роскошные вещи делали разные ювелиры, иностранные, отечественные, и можно вспомнить десятки имен. У жены Николая I Александры Федоровны было более 500 браслетов. А украшения Марии Федоровны, супруги Александра III, — на ее портретах: какие коронные украшения на ней! Коронные украшения —это те, что нельзя продавать, они передаются только по наследству. Например, на свадебную церемонию великой княжне могли дать знаменитые серьги-вишенки с огромными бриллиантами, они, кстати, не вставлялись в мочку уха, а зацеплялись особыми крючками, потому что никакая мочка такого не выдержит! После церемонии их возвращали в алмазную кладовую.