Горячая эмаль, готика и очень много бриллиантов: собрали ювелирный гид на 2023 год

Редакция «Собака.ru» наблюдает бум ювелирного искусства! Редкие камни феноменальной каратности, мастера, которых бы обнял и долго жал руку Карл Фаберже, дизайн с референсами от волшебных сказок и «Русских сезонов» до метаверса и NFT-бриллиантов — мы собрали путеводитель по самому актуальному в мире драгоценностей. Дофаминовые солитеры, готкор и к астом, фамильные шандельеры и охранные перстни с образами святых — мы рассказываем обо всех главных тенденциях. Готовьтесь, в этом году нас ждет ювелирный максимализм! И этот гид — только начало нашего большого ювелирного сериала. Продолжение следует.
В своем занимательном телеграм-канале ALROSA Diamonds рассказывают о самых редких предметах своей коллекции, например, бриллианте «Династия» огранки Triple Excellent весом 51,38 карата (камней с подобными характеристиками существует менее 1 %), и о трендах — внимание, в 2023-м нас ждет ювелирный максимализм. Что ж, к этому одна из самых крупных компаний в мире по добыче алмазов полностью готова: камни с российского севера из месторождений в Якутии и Архангельской области регулярно получают приставку «самый». Проданный в 2020 году на Sotheby’s «Призрак розы» в 14,83 карата — самый большой в мире пурпурно- розовый бриллиант, а The Spectacle весом больше 100 карат — самый крупный бриллиант, когда-либо ограненный в России. Повод для гордости — не только уникальные камни, но и работа с ними: мастера ALROSA Diamonds еще помнят, что такое легендарный Russian Сut. В 1970-х так назвали советскую технику огранки, когда главным критерием считалась наилучшая форма камня, иногда даже в ущерб его массе — неслыханное для иностранцев дело. В ALROSA можно выбрать инвестиционные алмазы — уникальные по характеристикам камни или набор «бриллиантовая корзина», но нам по душе тот самый максимализм — серьги-шандельеры с убедительного размера камнями старинной огранки роза или кольцо с семикаратником моднейшего оттенка Fancy Yellow в паве из бриллиантов.
Собственный ювелирный бренд компания Mercury запустила в 2015 году коллекцией Classic с классическими теннисными браслетами, серьгами-пусетами, подвесками и кольцами из белого золота и бриллиантов, разработанными геммологами и итальянскими ювелирами по дизайну компании. Сегодня Classic — это еще и жемчуг, и желтое золото, и желтые алмазы. Да, за обручальными кольцами с ослепительными солитерами всех видов огранки от кушона до принцессы тоже сюда. Линия Flower, как и следует из названия, — нежнейшие украшения с цветком-пятилистником, составленным в самые причудливые комбинации. Miss Russia стала продолжением коллаборации Mercury с конкурсом «Мисс Россия» — для победительницы мастера компании изготовили корону с сотнями морских жемчужин акойя и десятками самоцветов в цветах российского триколора, прототипом которой послужила тиара последней российской императрицы Александры Федоровны. Так родилась целая коллекция с украшениями в виде ажурных вееров, сердец и ключей, а также сережек с россыпью сапфиров на бриллиантовых «нитях». Коллаборации и культурные проекты давно стали ДНК компании. Для кинематографической премии «Золотой орел» статуэтки c постаментом из двухцветного мрамора выполнили ювелиры марки, а самые талантливые актрисы появляются на красных дорожках исключительно в парюрах Mercury. Например, из линии Color, главный козырь которой — увесистые цветные драгоценные камни: редкие колумбийские изумруды, рубины оттенка «голубиная кровь» из Бирмы, сапфиры из Шри-Ланки. Главная новость сезона — переход в сегмент high jewelery — шутка ли, в коллекции Mercury появился чистейший сапфир без облагораживания в 40 карат, который подают в окружении крупных бриллиантов изумительной огранки.
Петербургский бизнесмен Дмитрий Мокринский придумал Parure Atelier в 2015 году: тогда в штате были два ювелира, которые оправляли солитеры в помолвочные кольца и пусеты. 2023 год компания встретила с 40 мастерами, партнером Василием Фроловым и международным статусом — вслед за производством и штаб-квартирой в Петербурге и бутиками в Москве и Алматы появятся два новых адреса: Дубай и Астана. Собственные геммологи и поставки напрямую с месторождений сформировали отличный каталог редких камней, самые выдающиеся из них попадают в линию high jewelry: так, 39-каратный турмалин параиба и 10-каратный изумруд в форме сердца стали кольцами, а звездчатый сапфир превратился в браслет-змею. У компании есть и собственные коллекции, и коллаборации: Снежанна Георгиева придумала кольца, серьги и колье с цветными камнями по мотивам ориентальных балетов дягилевских «Русских сезонов», а совместно с МАМТ получились украшения-снежинки на тему балета «Щелкунчик». Но чаще всего в Parure Atelier работают по индивидуальным эскизам прямо как в ателье: приходишь со своей идеей и в срок до месяца получаешь свое изделие в единственном экземпляре. Если вы хотите создать уникальный фамильный сет, чтобы передавать его по наследству — вам в Parure Atelier. Основной принцип — подчеркнуть красоту камня, например, невероятного 10-каратного розового бриллианта оттенка Fancy Vivid Pink огранки груша.
Миллиардер из Петербурга Алексей Феликсов более чем преуспел в ювелирном бизнесе: начинал с демократичных украшений «585*Золотой», превратив с партнером Антоном Петровым петербургскую сеть в федеральный бренд с сотнями магазинов. А несколько лет назад Алексей и его жена Алина запустили авторский бренд драгоценностей Feliksov Diamonds, который работает только с золотом 750-й пробы и первоклассными камнями. Ювелирная студия с представительствами в Петербурге и Москве делает как собственные украшения (от помолвочной классики до «теннисных» браслетов и колец eternity в виде «дорожек» из камней по всей окружности!), так и предметы на заказ — можно прислать свой эскиз, а дизайнеры и ювелиры Feliksov Diamonds превратят его в украшение, которое будет только у вас. Скажем, вы хотите собрать коллекцию «как в кино»: без проблем, бриллиантовая тиара как из «Аббатства Даунтон», яркие шандельеры как в «Бриджертонах» и даже корона как в «Короне» уже едут в вашу алмазную кладовую.
На создание своего ювелирного бренда Максима Демидова, вероятно, благословила сама хозяйка Медной горы: геологией и минералогией выпускник Уральского государственного горного университета увлекся еще в школе, когда поехал на экскурсию по месторождениям и выменял у шахтеров на сигареты первые кристаллы будущей коллекции. В конце 1990-х он начал выпускать украшения с местными уральскими камнями, а сегодня в каталоге Maxim Demidov собраны уникальные самоцветы из Замбии, Бразилии, Колумбии, Бирмы и Австралии, хотя производство и остается в родном Екатеринбурге. Чего стоит природный почти 6,5-каратный синий сапфир с безупречными характеристиками в кольце «Соблазн до высот». Его дополняет оригинальная форма оправы — практически на три пальца, с бриллиантовой «дорожкой» на боковом ребре шинки. Собственно, фантазийный дизайн и стал ДНК бренда: в его кольце угадываются крылья летучей мыши, в колье — детали конструкций Эйфелевой башни, а в серьгах — перья сказочной птицы. В коллекции Animals огненный мексиканский опал обнимает бог в обезьяньем обличии Хануман, а цавориты, сапфиры и бриллианты складываются в дикие, но симпатичные серьги в форме крокодилов. Конечно же, у Демидова есть коллекционные украшения высокого ювелирного искусства, и они тоже про дизайн: на колье «Олимпия» змей из изумруда весом 68 карат рубиновыми глазами следит за виноградными лозами из драгоценных камней, ну а редкий австралийский опал «Арлекин» оказывается окружен россыпью бриллиантовых звезд.
Художник-камнерез Владимир Михайлов в 1980-х возродил утраченную новгородскую технику мелкой пластики, затем стал делать кресты и иконы из темного сланца, дерева и окаменелой глины, получил благословение на труд у патриарха Алексия II и стал православным ювелиром. Именной бренд ему помог создать основатель семейной арт-империи Михаил Сасонко: бизнесмен заинтересовался идеей воплотить работы Михайлова в золоте, платине и серебре. Ложечки на первый зубок, ладанки, патрональные иконы мастер придумывает в своей мастерской под Новгородом. Тонкую работу по современной интерпретации христианской символики полюбили не только в России: украшения марки носят королева Испании София и актер Микки Рурк. Бренд поддерживает разные инициативы, например, подарки спортсменам и тренерам нашей паралимпийской сборной или экспедиции Федора Конюхова: путешественник опустился на дно Марианской впадины в каменном кресте от Михайлова. В первой коллекции без культовых коннотаций «Узоры Северной Руси» художник сочетает растительные орнаменты виноградной лозы и завитки-волюты из старинных рукописных книг, фресок и памятников деревянного зодчества со смарагдом, то есть изумрудом. Чтобы подчеркнуть красоту камня, он использует особый сплав с оливковым оттенком — зеленое золото. Особенно удаются Михайлову персонализированные изделия — в покаянное кольцо или нательные медальоны в виде миниатюрного киота под аметистом, топазом, кварцем или цитрином можно установить икону тезоименитого святого.
Председатель Гильдии ювелиров Урала и основатель бренда Александр Чамовских сам спускался в штольни на месторождениях драгоценных камней на Шри-Ланке и Замбии: «Чтобы работать c камнями, их нужно почувствовать, понять, полюбить. Это недоступно тому, кто шахты и копи видел только на красивых фотографиях путеводителей. Я бы мог выпускать “изделия”, но мне больше по душе создавать настоящие украшения». Украшения для него означают всегда равное внимание к материалу и дизайну. Первый должен быть безупречен, второй — оригинален, поэтому мастера Chamovskikh делают инновационные вещи: драгоценный ключ-подвеску для хранения цифровых кодов, эргономичные серьги с поворотным механизмом, браслеты-трансформеры и кольца-броши. Традиционному дизайну тоже есть место: историк моды Александр Васильев придумал для бренда коллекцию «Украшения императорских особ» по мотивам парюр дома Романовых, а бриллиантовую диадему Chamovskikh для венчания выбрала Ребекка Беттарини, невеста великого князя Георгия Михайловича. Гарнитуры «Петергоф», придуманные мастерами как оммаж садово-парковому ансамблю из драгоценный камней и яркого нанокерамического покрытия, хранятся в Особой кладовой Большого Петергофского дворца. Мы же выбираем серьги-трансформеры «Камбоджа» из линии Discovery: опалы, жемчужные нити и бриллиантовую часть можно носить по отдельности.
Шоурум Axenoff Jewellery на Адмиралтейской набережной в Петербурге бонвиван Петр Аксенов превратил в салон с поэтическими и музыкальными вечерами, кинопоказами и лекциями. Но все в нем строится вокруг украшений, выполненных в русской ювелирной традиции: камеи создают местные камнерезы, эмали — ростовские эмальеры, оправы — костромские мастера. Украшения марки хранятся в Особой кладовой Исторического музея, а также в шкатулках Хиблы Герзмавы, Натальи Водяновой и Дианы Вишневой. Кинематографичные серьги-короны, тиары с «павлиньим пером», медальоны и броши в сериале BBC «Война и мир» носят Лили Джеймс и Джиллиан Андерсон, а еще Петр «одел» сериал «Екатерина» и фильм «Последний богатырь». Копию венчальной тиары Ирины Юсуповой, воссозданной в серебре, бесцветных топазах и горном хрустале, бренд передал в дар Юсуповскому дворцу на Мойке. Одна из знаковых вещей марки — пятирядное жемчужное колье с камеей с изображением сказочной птицы в изящной серебряной оправе — сделана для коллекции в неорусском стиле Princess Anastasia, названной в честь великой княжны, дочери императора Николая II.
Этот петербургский ювелирный дом был основан в 1912 году указом Николая II и перенял сложные и эффектные техники «ювелира Его Императорского Величества» Карла Фаберже. Например, гильошированную эмаль, когда цвета смешиваются вручную и наносятся поверх гравировки, спекаются при высокой температуре и отправляются на глянцевание, придающее изделию особенный переливчатый блеск. Гильош применяют не только в украшениях, но и в производстве эмалево-филигранной посуды из серебра. Ремесло было утрачено после революции. В 1950 году главный художник Ленинградской ювелирной фабрики Нина Фогт занялась его возрождением, и сервизы с диковинными рыбами, цветами и птицами до сих пор ДНК «Русских самоцветов». Роскошный серебряный самовар «Золотой петушок» увидела амбассадор русского стиля Виктория Шелягова и немедленно увезла его в свою резиденцию в Ивановской области. На экскурсии или ювелирном мастер-классе (записаться можно на сайте) вам расскажут, что первые звезды на башнях Кремля с выложенными из хрусталя, аметистов, александритов, топазов и аквамаринов серпом и молотом были разработаны на этом заводе. За направление высокого ювелирного искусства отвечает линия Imperial: россыпи бриллиантов обрамляют изумруды, сапфиры и рубины, прямо как когда-то это делали в мастерских Фаберже. Кстати, яйца-подвески от «Русских самоцветов» спустя сто с лишним лет все еще лучший подарок на Пасху. Отдельное направление дома — коллаборации. Телеведущая и эксперт по этикету Татьяна Полякова с мастерами завода превратила елагиноостровские тюльпаны и розы Зимнего дворца в серебряные броши техники перегородчатой эмали коллекции «Гербарий».
В 2010 году Ева Грин случайно увидела кольца Elena Okutova Jewellery. Их то прихотливый византийский, то строгий флорентийский стиль так ее впечатлил, что в коллекции актрисы уже полсотни предметов бренда, причем некоторые из них носят ее героини в фильмах «Дамбо» и «Мрачные тени». «Я была под впечатлением от 1920–1930-х годов в творчестве Cartier и от искусства Византии, позже прибавилось искусство Средневековья и Возрождения», — рассказывает Елена, кстати, родившаяся в Ленинграде. Ее кольца-артишоки, средневековые ожерелья и серьги-трансформеры из серебра и золота украшают выемчатая горячая эмаль и необычные минералы: природные — лабрадориты и прениты, искусственные — корунды и наноситалы. Многие украшения выполнены в единственном экземпляре, как ренессансное кольцо с полупрозрачной лавандовой инталией в виде феникса.
Ильгиз Фазулзянов — ювелирный художник. Один из лучших эмальеров мира расписывает золото горячей эмалью, точно холст красками. Его любимые темы — ар-нуво и ар-деко, орнаменты поволжских татар, ориентализм, архитектурные мотивы старинных мечетей Самарканда и Стамбула и природа: пейзажи Перу, полярные льды, цветы, бабочки, насекомые. Ильгиз — первый ювелир, дважды завоевавший «ювелирный “Оскар”» — гран-при международного конкурса International Jewellery Design Excellence Awards и титул «Чемпион чемпионов». Его работы торгуются на аукционах Bonham’s и Christie’s, входят в собрание Алмазного фонда России и музея Van Cleef & Arpels, выставляются на ВДНХ и в музеях Московского Кремля. Для легендарного швейцарского часового дома Bovet Фазулзянов сделал циферблаты с тончайшими миниатюрами в технике горячей эмали. Предметы Ilgiz F. всегда очень сложны с технической точки зрения, он использует титан, бакелит, ювелирные смолы и наноситал — стеклокристаллический материал, выполненный по нанотехнологиям, чтобы крупные изделия были невесомыми. Камни для него не главное, бриллиантам он может предпочесть везувиан, сфен, демантоиды и муассанит на основе кремния, который сияет ярче алмазов. Так на браслете «Танцоры» яркие эмалевые фигурки пляшут не на золотых, а на сердоликовых пластинках.
Первыми украшениями петербурженки Яны Расковаловой стали найденные в антикварных лавках старинные камеи — искусствовед переделала их на свой вкус, превратив в кольца и чокеры. Дальше был взят разгон: в коллекции Yana Jewellery появились оригинальные слейв-браслеты, колье-пояса и бодичейны. Настоящим маст-хэвом стали съемные кисти из цепочек линии Tassel, которые украшают все: от колец и серег до сотуаров и колье. Комбинировать детали украшений-трансформеров можно как угодно. Это касается как простых золотых кисточек, так и кулона с 28-каратным изумрудом огранки груша, который можно носить как с колье из трех рядов павированных алмазами цепей, украшенных тигриными головами из черных бриллиантов и изумрудов, так и отдельно на тонкой цепочке или черной бархотке. Но самый рок-н-ролл — это коллекция Skull by Yana с черепами из бивня мамонта, рубинами и сапфирами, наш ответ Дэмиану Херсту.
Финансовый аналитик Елизавета Борзунова открывала в России представительства европейских и азиатских ювелирных домов, пока в 2010-м не решила сделать на заказ украшение собственного дизайна — браслет для тыльной стороны ладони с фигурками птиц. Теперь «Ласточки» из белого золота 750-й пробы с бриллиантами, рубинами и горячей эмалью — знаковая вещь для ювелирной студии Liza Borzaya. В ее коллекции есть и порхающие шмели из желтого и белого золота, и бриллиантовые «багеты», напоминающие манхэттенские небоскребы, но особенного внимания заслуживают техники: драгоценные подвески на крошечных золотых ключиках легко превращаются в серьги или броши. Работы Борзуновой — не только про золото и бриллианты: «Украшения создаются не для витрин или сейфов, искусство должно быть удобным для повседневного ношения и открытым для глаз». В новой линии «Бумажные самолетики» мы выбираем кулон из эмали «Красное сердце», который напоминает нам о первой школьной влюбленности.
Ичиен — псевдоним художника-ювелира Мгера Карапетяна. В середине нулевых выпускник московского Суриковского института отправился в путешествие по Индии, где стал учеником дзен-мастера из Тайваня, который дал ему новое имя — Ичиен, что означает «один взгляд». В своих работах Ичиен артистично обыгрывает буддистскую символику — узоры бесконечности, амулеты, курчавые облака и драконов, медуз и лотосы, а также использует традиционные для Востока материалы — бирюзу и халцедон. Пожалуй, главное в его украшениях — это цвет: он замешивает нежный розовый оттенками карамельных конфет, миксует оранжевый с изумрудным, желтый с фиолетовым, и эта яркость всегда в гармонии, как в браслете-каффе по мотивам тибетского амулета «Дакини» из золота и бирюзовых пластин, украшенных бриллиантами и цитринами.
Что общего у рэпера и ювелира? И одному, и другому скромность ни к чему. Геммолог, искусствовед и ювелирный дизайнер Дмитрий Кузнецов уже несколько лет знакомит нас с мегатрендами: от него мы узнали про гриллзы, потом про ювелирные очки и бриллиантовые вставки в кроссовки, а теперь примеряем украшения в стиле готкор. Mozi J делает кастомную ювелирку для всех русских звезд хип-хопа: от Boulevard Depo и OG Buda до Элджея и Славы Марлоу. Усыпанные багетными бриллиантами Rolex или инкрустированный изумрудами автомобиль? Легко! Недавно у петербургской марки появилась линия готовых изделий: обручальные и помолвочные кольца, пусеты и конго вполне лаконичного дизайна. Бренд часто делает коллаборации: для Медийной футбольной лиги Mozi J сделал чемпионские перстни-трансформеры, а совместные коллекции у него выходили с Mayot, Andro, Soda Luv и Haunted Family.
Текст: Ксения Гощицкая, Неля Валиева, Вероника Гудкова
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