Горячая эмаль, готика и очень много бриллиантов: собрали ювелирный гид на 2023 год

Этот петербургский ювелирный дом был основан в 1912 году указом Николая II и перенял сложные и эффектные техники «ювелира Его Императорского Величества» Карла Фаберже. Например, гильошированную эмаль, когда цвета смешиваются вручную и наносятся поверх гравировки, спекаются при высокой температуре и отправляются на глянцевание, придающее изделию особенный переливчатый блеск. Гильош применяют не только в украшениях, но и в производстве эмалево-филигранной посуды из серебра. Ремесло было утрачено после революции. В 1950 году главный художник Ленинградской ювелирной фабрики Нина Фогт занялась его возрождением, и сервизы с диковинными рыбами, цветами и птицами до сих пор ДНК «Русских самоцветов». Роскошный серебряный самовар «Золотой петушок» увидела амбассадор русского стиля Виктория Шелягова и немедленно увезла его в свою резиденцию в Ивановской области. На экскурсии или ювелирном мастер-классе (записаться можно на сайте) вам расскажут, что первые звезды на башнях Кремля с выложенными из хрусталя, аметистов, александритов, топазов и аквамаринов серпом и молотом были разработаны на этом заводе. За направление высокого ювелирного искусства отвечает линия Imperial: россыпи бриллиантов обрамляют изумруды, сапфиры и рубины, прямо как когда-то это делали в мастерских Фаберже. Кстати, яйца-подвески от «Русских самоцветов» спустя сто с лишним лет все еще лучший подарок на Пасху. Отдельное направление дома — коллаборации. Телеведущая и эксперт по этикету Татьяна Полякова с мастерами завода превратила елагиноостровские тюльпаны и розы Зимнего дворца в серебряные броши техники перегородчатой эмали коллекции «Гербарий».