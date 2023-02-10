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Ювелирное искусство

Собрали новых петербургских кинозвезд в украшениях Mercury в нашей съемке!

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Да, в миллиардере «Чебурашке» Петербург представляет только Дмитрий Лысенков. Но вообще русский кинематограф ведет себя хорошо, и артистки с берегов Невы заявлены во всех важных премьерах 2023-го. Перед вами в украшениях Mercury прекрасные новые лица нашего кино!

Полина Сидихина

На Полине: серьги и колье Mercury из коллекции Messica, кольцо Stephen Webster из коллекции Crystal Haze II, комбинезон Everrever, куртка Dickens

На Полине: серьги и колье Mercury из коллекции Messica, кольцо Stephen Webster из коллекции Crystal Haze II, комбинезон Everrever, куртка Dickens

Новая серия карьеры актрисы: «петербургский»  сезон «Содержанок» и антиутопии «Икария» с Иваном Янковским и Ириной Горбачевой.

 

Васса Бокова

На Вассе: колье и браслет Casato из коллекции Maureen, кольцо Casato из коллекции Boutique, топ и брюки карго Iron by Mironova

На Вассе: колье и браслет Casato из коллекции Maureen, кольцо Casato из коллекции Boutique, топ и брюки карго Iron by Mironova

Новая звезда «Короля и Шута» (премьера — 2 марта!), актриса большого театра кукол и певица делит сцену с Shortparis (25 февраля 2023-го заявлена на Dobrofest на VK Stadium вместе с Shortparis, «Грязью» и Антохой MC)

 

Стася Венкова

На Стасе: серьги и кольцо Mercury из коллекции Classic, платье Giuseppe Di Morabito (ДЛТ)

На Стасе: серьги и кольцо Mercury из коллекции Classic, платье Giuseppe Di Morabito (ДЛТ)

Муза Соловьева и соулмейт Курентзиса срежиссировала фильм фильм с Розой Хайруллиной и сыграла в «Клипмейкеры»Константинопольского.

 

Мариам Псутури

На Мариам: колье, серьги и браслет Roberto Coin из коллекции Palazzo Ducale, топ 404 Not Found, бриджи Mugler (Pif Paf Supershop) и босоножки Balmain (Pif Paf Supershop)

На Мариам: колье, серьги и браслет Roberto Coin из коллекции Palazzo Ducale, топ 404 Not Found, бриджи Mugler (Pif Paf Supershop) и босоножки Balmain (Pif Paf Supershop)

Дебютирует в кино — и сразу в самом ожидаемом блокбастере 2023 года «Библиотекарь» по эпичному фэнтези Михаила Елизарова (с Никитой Ефремовым!).

 

Анна Завтур

На Анне: серьги David Yurman из коллекции Wellesley Link, колье David Yurman из коллекции Belmont, корсет и платье Giuseppe Di Morabito, куртка Manokhi (все — ДЛТ), джинсы Khaite (Pif Paf Supershop)

На Анне: серьги David Yurman из коллекции Wellesley Link, колье David Yurman из коллекции Belmont, корсет и платье Giuseppe Di Morabito, куртка Manokhi (все — ДЛТ), джинсы Khaite (Pif Paf Supershop)

Нина Заречная в недавней премьере Льва Додина «Чайка» и актриса ментовских сериалов в новом фильме эксцентрика Романа Михайлова.

 

Фото: Надежда Дискант

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Теги:
Ювелирное искусство

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