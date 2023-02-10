Собрали новых петербургских кинозвезд в украшениях Mercury в нашей съемке!

Да, в миллиардере «Чебурашке» Петербург представляет только Дмитрий Лысенков. Но вообще русский кинематограф ведет себя хорошо, и артистки с берегов Невы заявлены во всех важных премьерах 2023-го. Перед вами в украшениях Mercury прекрасные новые лица нашего кино!
Полина Сидихина
Новая серия карьеры актрисы: «петербургский» сезон «Содержанок» и антиутопии «Икария» с Иваном Янковским и Ириной Горбачевой.
Васса Бокова
Новая звезда «Короля и Шута» (премьера — 2 марта!), актриса большого театра кукол и певица делит сцену с Shortparis (25 февраля 2023-го заявлена на Dobrofest на VK Stadium вместе с Shortparis, «Грязью» и Антохой MC)
Стася Венкова
Муза Соловьева и соулмейт Курентзиса срежиссировала фильм фильм с Розой Хайруллиной и сыграла в «Клипмейкеры»Константинопольского.
Мариам Псутури
На Мариам: колье, серьги и браслет Roberto Coin из коллекции Palazzo Ducale, топ 404 Not Found, бриджи Mugler (Pif Paf Supershop) и босоножки Balmain (Pif Paf Supershop)
На Мариам: колье, серьги и браслет Roberto Coin из коллекции Palazzo Ducale, топ 404 Not Found, бриджи Mugler (Pif Paf Supershop) и босоножки Balmain (Pif Paf Supershop)
Дебютирует в кино — и сразу в самом ожидаемом блокбастере 2023 года «Библиотекарь» по эпичному фэнтези Михаила Елизарова (с Никитой Ефремовым!).
Анна Завтур
На Анне: серьги David Yurman из коллекции Wellesley Link, колье David Yurman из коллекции Belmont, корсет и платье Giuseppe Di Morabito, куртка Manokhi (все — ДЛТ), джинсы Khaite (Pif Paf Supershop)
На Анне: серьги David Yurman из коллекции Wellesley Link, колье David Yurman из коллекции Belmont, корсет и платье Giuseppe Di Morabito, куртка Manokhi (все — ДЛТ), джинсы Khaite (Pif Paf Supershop)
Нина Заречная в недавней премьере Льва Додина «Чайка» и актриса ментовских сериалов в новом фильме эксцентрика Романа Михайлова.
Фото: Надежда Дискант
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