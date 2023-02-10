Собрали новых петербургских кинозвезд в украшениях Mercury в нашей съемке!

Да, в миллиардере «Чебурашке» Петербург представляет только Дмитрий Лысенков. Но вообще русский кинематограф ведет себя хорошо, и артистки с берегов Невы заявлены во всех важных премьерах 2023-го. Перед вами в украшениях Mercury прекрасные новые лица нашего кино!