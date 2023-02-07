Сердца, цветы и бабочки: главные украшения февраля

Собрали главные ювелирные мастхэвы последнего зимнего месяца, которые помогут приблизить весну.
Mercury
Mercury
Колье с бриллиантами безупречной чистоты огранки ашер (у каждого — свой сертификат!), кулон с 33‑каратным рубеллитом, теннисный браслет с бриллиантами каждый весом в карат: год Кролика ювелиры и геммологи Mercury встретили эпичным фейерверком, собрав для зимней коллекции исключительные камни. Мы бы назвали эти драгоценности безапелляционно чудесатыми, но не рискуем из уважения к их весу: кольцо из белого золота венчает бриллиант размером с миелофон (10,5 карат!) и с титулом Его Тройное Превосходительство (знак отличия Triple Excellent дают за идеальные полировку, симметрию и огранку!). А для феноменального кольца с целойнским сапфиром использовали камень, первоначально весивший 100 карат — кроме того, он не проходил термическую обработку, а теперь окружен бриллиантами и собирается пойти с вами в БДТ на бег по кругу в двух действиях — спектакль «Алиса» с великой Фрейндлих!
Pasquale Bruni
Голубые танзаниты, белое золото и блеск бриллиантового паве создают особую магию цвета. Новая коллекция Pasquale Bruni потому и названа Tramonti Segreti («Таинственный закат») — в честь оттенка неба при заходящем солнце. А нам в ней видятся сизые петербургские туманы, которые в феврале упорно теснят традиционные морозы.
ALROSA
ALROSA
ALROSA добывает каждый четвертый алмаз в мире, а на месторождениях российской компании находят камни весом в 200 карат: казалось бы, тут можно позволить себе и пренебречь трендами. Но нет, золотое колье с редким желтым бриллиантом из новой коллекции Fancy — бинго из тенденций нового сезона. Сердца на цепях показали Демна Гвасалия и Донателла Версаче, дофаминовые луки всех оттенков шампанского выгуливают стритстайл-блогеры, забыв о зеленом и розовом, а с тех пор как Леди Гага выбрала желтый бриллиант для красной ковровой дорожки «Оскара», фантазийные камни оттенка fancy yellow прибавили не только в актуальности, но и в инвестиционной привлекательности. Последнее обстоятельство, возможно, следует назвать решающим: как мы знаем, по статистике, только один из 10 000 алмазов в природе — цветной, и это немедленно превращает украшения капсулы Fancy (все — в единственном экземпляре!) в фамильные драгоценности. Вы слышали про бриллиант весом 20,69 карата, который ALROSA Diamonds нашли в Якутии, — легендарную «Жар-птицу»? Так вот у вас будет ее близкий родственник!
De Beers
Один из самых известных рекламных слоганов в мире A Diamond is Forever (привет, Джеймс Бонд!) и поддержка женщин-предпринимателей: у De Beers широкий круг интересов, в который естественным путем залетели бабочки — символ свободы, возрождения и любви. Дело в том, что алмазодобывающая и ювелирная компания помогает сохранить природные заповедники в Африке, где обитают сотни видов чешуйчатокрылых, в том числе монарх (он же данаида!), ставший ролевой моделью для украшений из коллекции Portraits of Nature. Кажется, что эти изящные ажурные крылья вот-вот взлетят — сквозь бриллианты, закрепленные особым образом, проходит свет, создавая оптическую иллюзию. Впрочем, эти драгоценные данаиды и правда летают: бабочка-брошь может «пересесть» на колье, с ободка — на заколку. Незамкнутые кольца из белого и розового золота правдоподобно притворяются истинными монархами, садясь на руку. А в линии High Jewelry ювелиры использовали коричневый, розовый, желтый и оранжевый бриллианты, процитировав природный окрас данаиды. Процитируем и мы роман «Пнин» Набокова: «Снова в безоблачные дни над асфальтом и газоном парили огромные янтарно-коричневые данаиды, медленно уплывая на юг, не совсем подобрав черные лапки, довольно низко свисавшие из-под черного в белую крапинку тельца». Бабочки навсегда!
CHAMOVSKIKH
CHAMOVSKIKH
168 бриллиантов, 34 синих и 17 желтых сапфиров — в феврале гораздо приятнее пересчитывать камни на броши-подвесе «Марокко» ювелирного дома CHAMOVSKIKH, чем сводить дебет и кредит. А заодно мечтать об отпуске, угадывая в переливах граней знаменитый «синий» город Шавен, сочную зелень дворцового парка в Марракеше и ледяной блеск снежных вершин Атласских гор. Назначение драгоценности такое же разнообразное, как и эти ассоциации: подвес, брошь, колье — можно носить и вместе, и по отдельности.
UNOde50
UNOde50
Никаких сантиментов — только хардкор любовной горячки! В капсульной коллекции Loved ко Дню Святого Валентина ювелирный бренд UNOde50 отказался от приторности и покорил нас правдивым изображением настоящих чувств. Любовь символизируется сердцем, а боль, которая так часто ее сопровождает, — гвоздем. И да: все линии стремятся друг к другу, но так редко соединяются… В общем, реалистам понравится!
TOUS
TOUS
TOUS задумался о вечности. И речь не столько о низком материализме (хотя без золота-бриллиантов не обошлось), сколько о высоких материях. Кулоны, браслеты и колье из коллекции Crossword в актуальном минималистичном стиле (браслетыфенечки, шармы, подвески, моносерьги) помогают выразить личные константы, прежде всего — любовь к самым близким.
«Линии Любви»
«Линии Любви»
Валентинка, которую мы заслужили: «парящий» центральный рубин и обрамляющая его дорожка из бриллиантов. Ювелирный бренд «Линии Любви» поет про пульсацию вен в исключительно лиричном ключе: благодаря невидимой закрепке и уникальной танцующей вставке камни отзываются яркими всполохами на каждое движение, напоминая о биении влюбленных сердец.
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