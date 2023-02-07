Сердца, цветы и бабочки: главные украшения февраля

ALROSA добывает каждый четвертый алмаз в мире, а на месторождениях российской компании находят камни весом в 200 карат: казалось бы, тут можно позволить себе и пренебречь трендами. Но нет, золотое колье с редким желтым бриллиантом из новой коллекции Fancy — бинго из тенденций нового сезона. Сердца на цепях показали Демна Гвасалия и Донателла Версаче, дофаминовые луки всех оттенков шампанского выгуливают стритстайл-блогеры, забыв о зеленом и розовом, а с тех пор как Леди Гага выбрала желтый бриллиант для красной ковровой дорожки «Оскара», фантазийные камни оттенка fancy yellow прибавили не только в актуальности, но и в инвестиционной привлекательности. Последнее обстоятельство, возможно, следует назвать решающим: как мы знаем, по статистике, только один из 10 000 алмазов в природе — цветной, и это немедленно превращает украшения капсулы Fancy (все — в единственном экземпляре!) в фамильные драгоценности. Вы слышали про бриллиант весом 20,69 карата, который ALROSA Diamonds нашли в Якутии, — легендарную «Жар-птицу»? Так вот у вас будет ее близкий родственник!