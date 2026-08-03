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Украшения

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Дайте два! Как браслеты стали фэшн-идеей фикс и почему одного теперь недостаточно?

Один — хорошо, а много — лучше! Так решили в Christian Dior, Balenciaga и Lanvin и попытались надеть на одно запястье всё лучшее сразу. Рассказываем, как миксуют украшения на подиуме и в жизни (тренд мгновенно поддержали Дуа Липа, фэшн-редактор Леандра Медин и супермодель Ливия!). 

Christian Dior Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Balenciaga Resort 2027

Balenciaga Resort 2027

Balmain FW'26

Balmain FW'26

Ferragamo Resort 2027

Ferragamo Resort 2027

Moschino FW'26

Moschino FW'26

Lanvin Pre-Fall'26

Lanvin Pre-Fall'26

Polo Ralph Lauren SS'27

Polo Ralph Lauren SS'27

Tod's FW'26

Tod's FW'26

В условиях жары акцентные браслеты заменят сложный стайлинг: вместо многослойности в одежде Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga советует надеть сразу три браслета и поддержать их jewelry-скопищем колец, колье и серег. Пока в Lanvin укрощают boom-boom-золото, худрук Christian Dior Джонатан Андерсон голосует за поп-арт браслеты из разноцветного пластика. Главный стайлинг-трюк осени — браслеты поверх рукавов. В Balmain и Ferragamo замиксовали массивные украшения с лаконичным трикотажным платьем, а в Polo Ralph Lauren освежили их фирменный джемпер (в духе того самого небесно-голубого свитера Энди Сакс!) с помощью кидкорных фенечек из множества разноцветных бусин. Браслеты-ремни снова in. Тренд заверили на показах Moschino и Tod's: первые поженили два айтема в неоновых цветах, а вторые обмотали длинный шоколадный пояс вокруг запястья. 

«RS 1912 Русские самоцветы», 4 620 900 руб.

«RS 1912 Русские самоцветы», 4 620 900 руб.

Liza Borzaya, 3 950 000 руб.

Liza Borzaya, 3 950 000 руб.

Epic, цена по запросу

Epic, цена по запросу

Avgvst, 490 000 руб.

Avgvst, 490 000 руб.

«Эпизод», 325 000 руб.

«Эпизод», 325 000 руб.

10Gran, 260 000 руб.

10Gran, 260 000 руб.

Lera Treyger, 220 000 руб.

Lera Treyger, 220 000 руб.

Alexander Karpinsky, 205 000 руб.

Alexander Karpinsky, 205 000 руб.

Lhasa, 190 000 руб.

Lhasa, 190 000 руб.

Сбиваем спесь с ювелирного тяжеловеса «RS 1912 Русские самоцветы» с россыпью бриллиантов и гранд-аквамарином (а заодно и поддерживаем звездную тему!) с помощью наивного браслета Puntus. И раздаем бруталистского шика в утилитарном тандеме золотого украшения с необычной застежкой Lera Treyger и серебряного со скобами для степлера и бумагой Alexander Karpinsky. 

«Бронницкий ювелир», 172 893 руб.

«Бронницкий ювелир», 172 893 руб.

Dzhanelli, 100 800 руб.

Dzhanelli, 100 800 руб.

Detali, 59 990 руб.

Detali, 59 990 руб.

Valentino, ДЛТ, 46 100 руб.

Valentino, ДЛТ, 46 100 руб.

Levashova-Elagina, 34 000 руб.

Levashova-Elagina, 34 000 руб.

Darkrain, 27 300 руб.

Darkrain, 27 300 руб.

Puntus, 26 000 руб.

Puntus, 26 000 руб.

Moonka, 17 900 руб.

Moonka, 17 900 руб.

Ama Jewelry, 8 200 руб.

Ama Jewelry, 8 200 руб.

Для ироничного bride-лука примеряем целую стопку помолвочных браслетов-солитеров Detali, а по случаю древнегреческого блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» примеряем ювелирный венок Epic и мозаику «Эпизод». Для самых ленивых нашли уже готовые сеты: за дутыми браслетами из эбонитового дерева и серебра выстраиваемся в очередь к Lhasa, за многослойным жемчужным отправляемся к Dzhanelli, а алый пояс (для подиумного трюка на манер Tod's) отыскали в коллекции Valentino. 

Дуа Липа носит сразу три дутых золотистых браслета на одном запястье и уравновешивает их одиноким громадным на другом

Дуа Липа носит сразу три дутых золотистых браслета на одном запястье и уравновешивает их одиноким громадным на другом

Записываем стайлинг-трюк от Леандры Медин: чтобы украшения с разноцветными камнями дополняли образ, а не перегружали его, зарифмуйте оттенки минералов

Записываем стайлинг-трюк от Леандры Медин: чтобы украшения с разноцветными камнями дополняли образ, а не перегружали его, зарифмуйте оттенки минералов с одеждой 

Карина Балабан голосует за эклектику и женит на одной руке разные формы, металлы и камни

Карина Балабан голосует за эклектику и женит на одной руке разные формы, металлы и камни 

Модель Ливия выбирает теннисные браслеты, но вместо классических бриллиантов отдает предпочтение трендовым разноцветным камням

Модель Ливия выбирает теннисные браслеты, но вместо классических бриллиантов отдает предпочтение трендовым разноцветным камням

Массивные браслеты из пластика — всё еще с нами: заверено фэшн-инфлюенсером Мартой Сиган

Массивные браслеты из пластика — всё еще с нами: заверено фэшн-инфлюенсером Мартой Сиган

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