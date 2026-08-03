Дайте два! Как браслеты стали фэшн-идеей фикс и почему одного теперь недостаточно?

В условиях жары акцентные браслеты заменят сложный стайлинг: вместо многослойности в одежде Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga советует надеть сразу три браслета и поддержать их jewelry-скопищем колец, колье и серег. Пока в Lanvin укрощают boom-boom-золото, худрук Christian Dior Джонатан Андерсон голосует за поп-арт браслеты из разноцветного пластика. Главный стайлинг-трюк осени — браслеты поверх рукавов. В Balmain и Ferragamo замиксовали массивные украшения с лаконичным трикотажным платьем, а в Polo Ralph Lauren освежили их фирменный джемпер (в духе того самого небесно-голубого свитера Энди Сакс!) с помощью кидкорных фенечек из множества разноцветных бусин. Браслеты-ремни снова in. Тренд заверили на показах Moschino и Tod's: первые поженили два айтема в неоновых цветах, а вторые обмотали длинный шоколадный пояс вокруг запястья.