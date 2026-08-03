Дайте два! Как браслеты стали фэшн-идеей фикс и почему одного теперь недостаточно?

Один — хорошо, а много — лучше! Так решили в Christian Dior, Balenciaga и Lanvin и попытались надеть на одно запястье всё лучшее сразу. Рассказываем, как миксуют украшения на подиуме и в жизни (тренд мгновенно поддержали Дуа Липа, фэшн-редактор Леандра Медин и супермодель Ливия!).
В условиях жары акцентные браслеты заменят сложный стайлинг: вместо многослойности в одежде Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga советует надеть сразу три браслета и поддержать их jewelry-скопищем колец, колье и серег. Пока в Lanvin укрощают boom-boom-золото, худрук Christian Dior Джонатан Андерсон голосует за поп-арт браслеты из разноцветного пластика. Главный стайлинг-трюк осени — браслеты поверх рукавов. В Balmain и Ferragamo замиксовали массивные украшения с лаконичным трикотажным платьем, а в Polo Ralph Lauren освежили их фирменный джемпер (в духе того самого небесно-голубого свитера Энди Сакс!) с помощью кидкорных фенечек из множества разноцветных бусин. Браслеты-ремни снова in. Тренд заверили на показах Moschino и Tod's: первые поженили два айтема в неоновых цветах, а вторые обмотали длинный шоколадный пояс вокруг запястья.
Сбиваем спесь с ювелирного тяжеловеса «RS 1912 Русские самоцветы» с россыпью бриллиантов и гранд-аквамарином (а заодно и поддерживаем звездную тему!) с помощью наивного браслета Puntus. И раздаем бруталистского шика в утилитарном тандеме золотого украшения с необычной застежкой Lera Treyger и серебряного со скобами для степлера и бумагой Alexander Karpinsky.
Для ироничного bride-лука примеряем целую стопку помолвочных браслетов-солитеров Detali, а по случаю древнегреческого блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» примеряем ювелирный венок Epic и мозаику «Эпизод». Для самых ленивых нашли уже готовые сеты: за дутыми браслетами из эбонитового дерева и серебра выстраиваемся в очередь к Lhasa, за многослойным жемчужным отправляемся к Dzhanelli, а алый пояс (для подиумного трюка на манер Tod's) отыскали в коллекции Valentino.
Дуа Липа носит сразу три дутых золотистых браслета на одном запястье и уравновешивает их одиноким громадным на другом
Записываем стайлинг-трюк от Леандры Медин: чтобы украшения с разноцветными камнями дополняли образ, а не перегружали его, зарифмуйте оттенки минералов с одеждой
Карина Балабан голосует за эклектику и женит на одной руке разные формы, металлы и камни
Модель Ливия выбирает теннисные браслеты, но вместо классических бриллиантов отдает предпочтение трендовым разноцветным камням
Массивные браслеты из пластика — всё еще с нами: заверено фэшн-инфлюенсером Мартой Сиган
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