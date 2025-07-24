Присели на уши! Вот 40 отличных каффов на лето

Стейтмент-каффы — отличный повод чуть дольше задержаться перед зеркалом в условиях петербургской жары и вынужденного фэшн-аскетизма. Выбрали 40 лучших вариантов: с каплями-сапфирами, золотистыми гортензиями и кровоточащими стрелами.
Фэшн-ликбез: первые каффы носили еще в Древней Греции — чтобы не травмировать мочки целыми мифологическими сюжетами, отлитыми в золоте, украшение прикрепляли к металлической дуге, которая помогала равномерно распределить вес по уху (одно из произведений — головы рычащих львов — хранится в Эрмитаже!). Тренд не был прерогативой античного мира — в Индии каффы до сих пор считаются неотъемлемым свадебным атрибутом, и даже Екатерина II выбрала для своего венчания бриллиантовые каффы-вишенки.
Берем пример с российской императрицы и примеряем каффы с дугой за ухом: не уступаем в каратах за счет сапфировых капель Adelya Jewellery, раздаем панк-шик с айтемом Jean Paul Gaultier и отрабатываем летний flowercore с фирменнным четырехлистником Alvaar.
Монтажная склейка: перемещаемся с венчания Екатерины II в 1950-е. В то время jewelry-технологии уже позволяли сделать подвеску не такой тяжелой, но дужка была нужна не за этим — она служила дополнительной подложкой под драгоценные камни. А еще дополнительным источником дохода для ювелирных домов Kramer, Marcel Boucher и Trifari и дополнительным поводом похвастаться каратами для селебрити А-листа (от Мерилин Монро до Люсиль Болл!). В конце 1980-х появились знакомые каффы-колечки — в эпоху гранжа и моды на многослойный обвес украшение имитировало пирсинг и избавляло от потребности в хрящевых проколах.
Каффы вернулись с новой силой на показах сезонов SS'25 и FW'25-26: по примеру шоу Ashlyn миксуем бриллиантовое трио ALROSA Diamonds с массивным украшением Alexander McQueen, примеряем акцентный серебристый кафф Nullum jewelry в сочетании с денимом, как на показе Chanel, а по совету Fendi встречаем осень в аксессуаре с лабораторным бриллиантом Milou (потемневший лист на золотых ветках!).
Каждому случаю — свой кафф! Для вечеринки в духе «Великого Гэтсби» в честь дня рождения Bist (save the date: 25 июля!) украшаемся ар-деко айтемами Alan Crocetti. На мариинской премьере «Нормы» сверкаем в готическом аксессуаре с черными кристаллами Caviar Jewellery, а в постотпускной меланхолии прислоняемся ухом к каффу-ракушке Mineral Weather. А в придачу к повседневному jewelry-ансамблю пусетов и тонких хупов забираем лаконичный кафф с жемчужиной Lhasa, ненавязчивый бантик Avgvst и серебряный жгут Qari Qris.
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