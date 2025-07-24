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Украшения

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Присели на уши! Вот 40 отличных каффов на лето

Стейтмент-каффы — отличный повод чуть дольше задержаться перед зеркалом в условиях петербургской жары и вынужденного фэшн-аскетизма. Выбрали 40 лучших вариантов: с каплями-сапфирами, золотистыми гортензиями и кровоточащими стрелами. 

Milou, 518 570 руб.

Milou, 518 570 руб.

Liza Borzaya, цена по запросу

Liza Borzaya, цена по запросу

Adelya Jewellery, Poison Drop, 440 400 руб.

Adelya Jewellery, Poison Drop, 440 400 руб.

Lhasa, 165 000 руб.

Lhasa, 165 000 руб.

Yana, 159 000 руб.

Yana, 159 000 руб.

ALROSA Diamonds, 100 900 руб.

ALROSA Diamonds, 100 900 руб.

Gohar, Milou, 79 000 руб.

Gohar, Milou, 79 000 руб.

Moonka, 55 000 руб.

Moonka, 55 000 руб.

Alexander McQueen, ДЛТ, 49 950 руб.

Alexander McQueen, ДЛТ, 49 950 руб.

Jean Paul Gaultier, KM20, 38 600 руб.

Jean Paul Gaultier, KM20, 38 600 руб.

Alan Crocetti, Poison Drop, 37 000 руб.

Alan Crocetti, Poison Drop, 37 000 руб.

«RS1912 Русские самоцветы», 37 000 руб.

«RS1912 Русские самоцветы», 37 000 руб.

 

Фэшн-ликбез: первые каффы носили еще в Древней Греции — чтобы не травмировать мочки целыми мифологическими сюжетами, отлитыми в золоте, украшение прикрепляли к металлической дуге, которая помогала равномерно распределить вес по уху (одно из произведений — головы рычащих львов — хранится в Эрмитаже!). Тренд не был прерогативой античного мира — в Индии каффы до сих пор считаются неотъемлемым свадебным атрибутом, и даже Екатерина II выбрала для своего венчания бриллиантовые каффы-вишенки. 

Берем пример с российской императрицы и примеряем каффы с дугой за ухом: не уступаем в каратах за счет сапфировых капель Adelya Jewellery, раздаем панк-шик с айтемом Jean Paul Gaultier и отрабатываем летний flowercore с фирменнным четырехлистником Alvaar. 

Andres Gallardo, Modbrand, 25 100 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 25 100 руб.

Hugo Kreit, Modbrand, 22 800 руб.

Hugo Kreit, Modbrand, 22 800 руб.

Dzhanelli, 19 000 руб.

Dzhanelli, 19 000 руб.

Ringstone, Poison Drop, 18 990 руб.

Ringstone, Poison Drop, 18 990 руб.

Omut, 18 500 руб.

Omut, 18 500 руб.

10Gran, 18 000 руб.

10Gran, 18 000 руб.

«Бронницкий ювелир», 17 913 руб.

«Бронницкий ювелир», 17 913 руб.

Secrets, 17 900 руб.

Secrets, 17 900 руб.

Jewlia, ДЛТ, 14 500 руб.

 

Jewlia, ДЛТ, 14 500 руб.

Puntus, 14 500 руб.

Puntus, 14 500 руб.

Nullum jewelry, 47Store, 14 200 руб.

Nullum jewelry, 47Store, 14 200 руб.

Rhoe Bermat, 13 800 руб.

Rhoe Bermat, 13 800 руб.

Youforia, 11 900 руб.

Youforia, 11 900 руб.

Монтажная склейка: перемещаемся с венчания Екатерины II в 1950-е. В то время jewelry-технологии уже позволяли сделать подвеску не такой тяжелой, но дужка была нужна не за этим — она служила дополнительной подложкой под драгоценные камни. А еще дополнительным источником дохода для ювелирных домов Kramer, Marcel Boucher и Trifari и дополнительным поводом похвастаться каратами для селебрити А-листа (от Мерилин Монро до Люсиль Болл!). В конце 1980-х появились знакомые каффы-колечки — в эпоху гранжа и моды на многослойный обвес украшение имитировало пирсинг и избавляло от потребности в хрящевых проколах.

Каффы вернулись с новой силой на показах сезонов SS'25 и FW'25-26: по примеру шоу Ashlyn миксуем бриллиантовое трио ALROSA Diamonds с массивным украшением Alexander McQueen, примеряем акцентный серебристый кафф Nullum jewelry в сочетании с денимом, как на показе Chanel, а по совету Fendi встречаем осень в аксессуаре с лабораторным бриллиантом Milou (потемневший лист на золотых ветках!). 

Caviar Jewellery, 9 500 руб.

Caviar Jewellery, 9 500 руб.

Klever Jewelry, 7 000 руб.

Klever Jewelry, 7 000 руб.

Avgvst, 6 800 руб.

Avgvst, 6 800 руб.

Fjord, 6 600 руб.

Fjord, 6 600 руб.

Alvaar, 5 500 руб.

Alvaar, 5 500 руб.

Qari Qris, 5 500 руб.

Qari Qris, 5 500 руб.

Mie, 4 900 руб.

Mie, 4 900 руб.

Rushev, 4 600 руб.

Rushev, 4 600 руб.

Baikal, 47Store, 4 500 руб.

Baikal, 47Store, 4 500 руб.

Moonswoon, 4 500 руб.

Moonswoon, 4 500 руб.

Mineral Weather, 4 000 руб.

Mineral Weather, 4 000 руб.

Cels Studio, 3 500 руб.

Cels Studio, 3 500 руб.

Darkrain, 1 350 руб.

Darkrain, 1 350 руб.

Каждому случаю — свой кафф! Для вечеринки в духе «Великого Гэтсби» в честь дня рождения Bist (save the date: 25 июля!) украшаемся ар-деко айтемами Alan Crocetti. На мариинской премьере «Нормы» сверкаем в готическом аксессуаре с черными кристаллами Caviar Jewellery, а в постотпускной меланхолии прислоняемся ухом к каффу-ракушке Mineral Weather. А в придачу к повседневному jewelry-ансамблю пусетов и тонких хупов забираем лаконичный кафф с жемчужиной Lhasa, ненавязчивый бантик Avgvst и серебряный жгут Qari Qris. 

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