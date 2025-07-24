Присели на уши! Вот 40 отличных каффов на лето

Фэшн-ликбез: первые каффы носили еще в Древней Греции — чтобы не травмировать мочки целыми мифологическими сюжетами, отлитыми в золоте, украшение прикрепляли к металлической дуге, которая помогала равномерно распределить вес по уху (одно из произведений — головы рычащих львов — хранится в Эрмитаже!). Тренд не был прерогативой античного мира — в Индии каффы до сих пор считаются неотъемлемым свадебным атрибутом, и даже Екатерина II выбрала для своего венчания бриллиантовые каффы-вишенки.

Берем пример с российской императрицы и примеряем каффы с дугой за ухом: не уступаем в каратах за счет сапфировых капель Adelya Jewellery, раздаем панк-шик с айтемом Jean Paul Gaultier и отрабатываем летний flowercore с фирменнным четырехлистником Alvaar.