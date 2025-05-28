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Украшения

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Рыбак рыбака: собрали 25 украшений в морском стиле

Май в душном и дождливом Петербурге — весомая причина мечтать оказаться поближе к морю. Собрали 25 подводных jewelry-жителей (и не только!) — от золотых наутилусов до хрустальных гребешков и стеклянных осьминогов — с которыми хоть в штиль, хоть в шторм. 

Колье Epic, 7 672 500 руб.

Колье Epic, 7 672 500 руб.

Серьги Liza Borzaya, 3 900 000 руб.

Серьги Liza Borzaya, 3 900 000 руб.

Браслет FerriFirenze, Mercury, 2 610 000 руб.

Браслет FerriFirenze, Mercury, 2 610 000 руб.

Кольцо Mousson Atelier, 656 000 руб.

Кольцо Mousson Atelier, 656 000 руб.

Подвеска Epic, цена по запросу

Подвеска Epic, цена по запросу

Браслет Tom Ford, ДЛТ, 295 000 руб.

Браслет Tom Ford, ДЛТ, 295 000 руб.

Колье Ama Jewelry, 38 000 руб.

Колье Ama Jewelry, 38 000 руб.

Запонки Russkaya Skazka, 37 500 руб.

Запонки Russkaya Skazka, 37 500 руб.

Подвеска-буй 10Gran, 34 000 руб.

Подвеска-буй 10Gran, 34 000 руб.

За редким наутилусом отправляемся (нет, не на дно Индийского океана!) к jewelry-виртуозам Epic — сочинили колье-трансформер с четырьмя ипостасями — от ожерелья до подвески и броши. Следом пополняем коллекцию моллюсков биколорными колье-устрицами Rushev, серьгами-мурексами Mie и пусетами-ракушками Qari Qris. 

Булавка «Бронницкий ювелир», 32 694 руб.

Булавка «Бронницкий ювелир», 32 694 руб.

Подвеска Arha Jewelry, 30 000 руб.

Подвеска Arha Jewelry, 30 000 руб.

Тринкет Avgvst, 26 180 руб.

Тринкет Avgvst, 26 180 руб.

Колье Klever Jewelry, 26 000 руб.

Колье Klever Jewelry, 26 000 руб.

Серьги Mie, 19 900 руб.

Серьги Mie, 19 900 руб.

Колье Mineral Weather, 19 000 руб.

Колье Mineral Weather, 19 000 руб.

Колье Rushev, 12 600 руб.

Колье Rushev, 12 600 руб.

Кольцо Avgvst, 9 800 руб.

Кольцо Avgvst, 9 800 руб.

Прозрачность — важный подиумный тренд: в придачу к виниловым мюлям Diesel и ультрамодным пвх-гибридам вьетнамок и босоножек Chloe (точную копию сделали в Lime и Befree — не благодарите!) забираем хрустальную подвеску-ракушку Arha Jewelry, тринкет-гребешок Avgvst, колье-капельки Doroteya Jewelry и моносерьгу-щупальце от стеклодувов 78glass.

Серьги Qari Qris, 7 600 руб.

Серьги Qari Qris, 7 600 руб.

Моносерьга 78glass, 7 500 руб.

Моносерьга 78glass, 7 500 руб.

Амулет NatiLash amulets, 47store, 7 500 руб.

Амулет NatiLash amulets, 47store, 7 500 руб.

Подвеска Alexander Karpinsky, 6 700 руб.

Подвеска Alexander Karpinsky, 6 700 руб.

Колье Holly June, Viva la Vika, 6 500 руб.

Колье Holly June, Viva la Vika, 6 500 руб.

Подвеска Shu Sha, 5 900 руб.

Подвеска Shu Sha, 5 900 руб.

Колье Doroteya Jewelry, 47store, 4 500 руб.

Колье Doroteya Jewelry, 47store, 4 500 руб.

Кафф Mineral Weather, 4 000 руб.

Кафф Mineral Weather, 4 000 руб.

В погоне за экзотическими морскими жителями не игнорируем тех, что всегда рядом: в Avgvst сочинили двух малышек-гуппи, Александр Карпинский в бренде имени себя советует приручить карася (и носить везде и всюду в виде серьги или кулона!).

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