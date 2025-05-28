Рыбак рыбака: собрали 25 украшений в морском стиле

Май в душном и дождливом Петербурге — весомая причина мечтать оказаться поближе к морю. Собрали 25 подводных jewelry-жителей (и не только!) — от золотых наутилусов до хрустальных гребешков и стеклянных осьминогов — с которыми хоть в штиль, хоть в шторм.
За редким наутилусом отправляемся (нет, не на дно Индийского океана!) к jewelry-виртуозам Epic — сочинили колье-трансформер с четырьмя ипостасями — от ожерелья до подвески и броши. Следом пополняем коллекцию моллюсков биколорными колье-устрицами Rushev, серьгами-мурексами Mie и пусетами-ракушками Qari Qris.
Прозрачность — важный подиумный тренд: в придачу к виниловым мюлям Diesel и ультрамодным пвх-гибридам вьетнамок и босоножек Chloe (точную копию сделали в Lime и Befree — не благодарите!) забираем хрустальную подвеску-ракушку Arha Jewelry, тринкет-гребешок Avgvst, колье-капельки Doroteya Jewelry и моносерьгу-щупальце от стеклодувов 78glass.
В погоне за экзотическими морскими жителями не игнорируем тех, что всегда рядом: в Avgvst сочинили двух малышек-гуппи, Александр Карпинский в бренде имени себя советует приручить карася (и носить везде и всюду в виде серьги или кулона!).
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