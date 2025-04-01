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Украшения

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Райский сад: собрали 50 диковинных украшений с цветами

Ювелирные гранд-бутоны раскрылись на показах Miu Miu, Valentino и Blumarine в виде массивных брошей, тяжеловесных кулонов и самодостаточных серег. Откладываем миниатюрные пусеты и подвески в сторону и выращиваем величественные сады со стрелициями Statements, райскими фуксиями Liza Borzaya (в компании колибри!), вьюнами Shu Sha и одуванчиками The Q.

Колье «RS1912 Русские самоцветы», 4 690 000 руб.

Колье «RS1912 Русские самоцветы», 4 690 000 руб.

Серьги Milou, 1 500 000 руб.

Серьги Milou, 1 500 000 руб.

Кольцо Parure Atelier, цена по запросу

Кольцо Parure Atelier, цена по запросу

Сотуар Liza Borzaya, цена по запросу

Сотуар Liza Borzaya, цена по запросу 

Кольцо Epic, 657 400 руб.

Кольцо Epic, 657 400 руб.

Серьги ALROSA Diamonds, 362 300 руб.

Серьги ALROSA Diamonds, 362 300 руб.

Колье Marni, ДЛТ, 69 950 руб.

Колье Marni, ДЛТ, 69 950 руб.

Кольцо Hugo Kreit, КМ20, 44 600 руб.

Кольцо Hugo Kreit, КМ20, 44 600 руб.

Чокер Andres Gallardo, Modbrand, 41 400 руб.

Чокер Andres Gallardo, Modbrand, 41 400 руб.

Браслет Vivetta, ДЛТ, 38 600 руб.

Браслет Vivetta, ДЛТ, 38 600 руб.

Колье Res Objects, 38 400 руб.

Колье Res Objects, 38 400 руб.

Чокер Chic Clic, 35 000 руб.

Чокер Chic Clic, 35 000 руб.

Брошь Russkaya Skazka, 35 000 руб.

Брошь Russkaya Skazka, 35 000 руб.

Чокер Puntus, 33 000 руб.

Чокер Puntus, 33 000 руб.

Колье LevashovaElagina, 33 000 руб.

Колье LevashovaElagina, 33 000 руб.

Кольцо Secrets, 27 700 руб.

Кольцо Secrets, 27 700 руб.

Поем фэшн-оды королеве цветов и собираем ювелирные монобукеты из чокеров-роз Andres Gallardo, браслетов Vivetta, колье Caviar Jewellery и подвесок Rushev. По примеру Miu Miu говорим «да» громоздким серьгам-бутонам: за high jewelry отвечают бриллиантовые гуру ALROSA Diamonds, натуралистичные серьги-стебли нашлись у Anissa Kermiche, а золотистые стрелиции сочинили в мастерских Statements. Репей с показа Burberry есть у нас дома: украшаемся пирсингом-колючкой Earworm, а при желании снимаем с тела и цепляем на одежду в качестве микро-броши. 

Серьги Statements, 26 000 руб.

Серьги Statements, 26 000 руб.

Подвеска Arha Jewelry, 25 000 руб.

Подвеска Arha Jewelry, 25 000 руб.

Серьги SØLV, 20 000 руб.

Серьги SØLV, 20 000 руб.

Моносерьга Anissa Kermiche, Poison Drop, 19 950 руб.

Моносерьга Anissa Kermiche, Poison Drop, 19 950 руб.

Брошь The Q, 18 900 руб.

Брошь The Q, 18 900 руб.

Кольцо Toxicuties, 18 000 руб.

Кольцо Toxicuties, 18 000 руб.

Кольцо Notte, Viva la Vika, 17 740 руб.

Кольцо Notte, Viva la Vika, 17 740 руб.

Колье Qari Qris, 17 000 руб.

Колье Qari Qris, 17 000 руб.

Подвеска Mineral Weather, 16 900 руб.

Подвеска Mineral Weather, 16 900 руб.

Серьги Rocca Florentina, Golden Line, 15 300 руб.

Серьги Rocca Florentina, Golden Line, 15 300 руб.

Кольцо Avgvst, 15 120 руб.

Кольцо Avgvst, 15 120 руб.

Браслет Moonswoon, 14 900 руб.

Браслет Moonswoon, 14 900 руб.

Колье Caviar Jewellery, Viva la Vika, 12 000 руб.

Колье Caviar Jewellery, Viva la Vika, 12 000 руб.

Кольцо Fjord, 11 100 руб.

Кольцо Fjord, 11 100 руб.

В пасторально-романтичном порыве присматриваемся к наивным василькам Russkaya Skazka, пшеничным колосьям Fjord и одуванчикам Epic и The Q (абстрактную брошь-бестселлер обожает фотограф Анастасия Рябцова!). Для брутального flowercore запасаемся дарк-фэшн серьгами SØLV с агрессивными шипами и гранеными кольцами Toxicuties. Расширяем ботанический диапазон за счет стейтмент-ликорисов Hugo Kreit, райских фуксий Liza Borzaya и цветков граната Arha Jewelry (заслужил уважение богини Персефоны!). 

Серьги Kotlo Studio, 47Store, 10 200 руб.

Серьги Kotlo Studio, 47Store, 10 200 руб.

Серьги Sneak Peek, «Кенгуру», 8 990 руб.

Серьги Sneak Peek, «Кенгуру», 8 990 руб.

Кольцо Shu Sha, 8 500 руб.

Кольцо Shu Sha, 8 500 руб.

Колье Rushev, 7 400 руб.

Колье Rushev, 7 400 руб.

Кафф на губу Klever, 7 000 руб.

Кафф на губу Klever, 7 000 руб.

Брошь Earworm, 6 800 руб.

Брошь Earworm, 6 800 руб.

Моносерьга Viva la Vika, 6 600 руб.

Моносерьга Viva la Vika, 6 600 руб.

Кольцо Don't drop the glass, 8Store, 6 500 руб.

Кольцо Don't drop the glass, 8Store, 6 500 руб.

Браслет Kotlo Studio, Viva la Vika, 5 800 руб.

Браслет Kotlo Studio, Viva la Vika, 5 800 руб.

Моносерьга Alexander Karpinsky, 4 500 руб.

Моносерьга Alexander Karpinsky, 4 500 руб.

Кулон Alvaar, 4 500 руб.

Кулон Alvaar, 4 500 руб.

Моносерьга 78Glass, 4 000 руб.

Моносерьга 78Glass, 4 000 руб.

Браслет Nouvelle mode, AllTime, 2 000 руб.

Браслет Nouvelle mode, AllTime, 2 000 руб.

Кафф Darkrain, 1 350 руб.

Кафф Darkrain, 1 350 руб.

Пополняем коллекцию художественными айтемами — кольцами Secrets с ручной росписью в виде васильков (дело рук мастеров «Ростовской финифти») и украшениями Avgvst с флористическими узорами по мотивам готических шпалер «Дама с единорогом». Сбиваем с арт-объектов лишнюю спесь и миксуем их с инфантильными колье LevashovaElagina, дутыми колечками Don't drop the glass и пестрыми браслетами Kotlo Studio. 

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