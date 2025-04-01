Райский сад: собрали 50 диковинных украшений с цветами

Ювелирные гранд-бутоны раскрылись на показах Miu Miu, Valentino и Blumarine в виде массивных брошей, тяжеловесных кулонов и самодостаточных серег. Откладываем миниатюрные пусеты и подвески в сторону и выращиваем величественные сады со стрелициями Statements, райскими фуксиями Liza Borzaya (в компании колибри!), вьюнами Shu Sha и одуванчиками The Q.
Поем фэшн-оды королеве цветов и собираем ювелирные монобукеты из чокеров-роз Andres Gallardo, браслетов Vivetta, колье Caviar Jewellery и подвесок Rushev. По примеру Miu Miu говорим «да» громоздким серьгам-бутонам: за high jewelry отвечают бриллиантовые гуру ALROSA Diamonds, натуралистичные серьги-стебли нашлись у Anissa Kermiche, а золотистые стрелиции сочинили в мастерских Statements. Репей с показа Burberry есть у нас дома: украшаемся пирсингом-колючкой Earworm, а при желании снимаем с тела и цепляем на одежду в качестве микро-броши.
В пасторально-романтичном порыве присматриваемся к наивным василькам Russkaya Skazka, пшеничным колосьям Fjord и одуванчикам Epic и The Q (абстрактную брошь-бестселлер обожает фотограф Анастасия Рябцова!). Для брутального flowercore запасаемся дарк-фэшн серьгами SØLV с агрессивными шипами и гранеными кольцами Toxicuties. Расширяем ботанический диапазон за счет стейтмент-ликорисов Hugo Kreit, райских фуксий Liza Borzaya и цветков граната Arha Jewelry (заслужил уважение богини Персефоны!).
Пополняем коллекцию художественными айтемами — кольцами Secrets с ручной росписью в виде васильков (дело рук мастеров «Ростовской финифти») и украшениями Avgvst с флористическими узорами по мотивам готических шпалер «Дама с единорогом». Сбиваем с арт-объектов лишнюю спесь и миксуем их с инфантильными колье LevashovaElagina, дутыми колечками Don't drop the glass и пестрыми браслетами Kotlo Studio.
Комментарии (0)