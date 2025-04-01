Райский сад: собрали 50 диковинных украшений с цветами

Поем фэшн-оды королеве цветов и собираем ювелирные монобукеты из чокеров-роз Andres Gallardo, браслетов Vivetta, колье Caviar Jewellery и подвесок Rushev. По примеру Miu Miu говорим «да» громоздким серьгам-бутонам: за high jewelry отвечают бриллиантовые гуру ALROSA Diamonds, натуралистичные серьги-стебли нашлись у Anissa Kermiche, а золотистые стрелиции сочинили в мастерских Statements. Репей с показа Burberry есть у нас дома: украшаемся пирсингом-колючкой Earworm, а при желании снимаем с тела и цепляем на одежду в качестве микро-броши.