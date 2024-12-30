Посмотрите на арт + фэшн коллаборацию SØLV и виртуоза совриск-готики Александры Гарт!

Художница

Летучие мыши, голуби, звезды и рабица уже были в легендариуме моих графических работ. Голубь — особенно важный герой Вселенной Гарт: я работаю в центре реабилитации диких животных и часто подбираю птиц на улице, затем выхаживаю дома. Это мои любимые питомцы. Вдобавок образ голубя мира прочно вшит в наше подсознание.

Дроп «Рабица», как ребенок, вынашивался 9 месяцев: в украшения вложено множество технологических и художественных сил. Я занималась травлением изображений на пластинах из меди, латуни и алюминия, но прежде никогда не работала с серебром, хотя мне очень нравится этот металл. Ювелирное искусство — пространство, где позволено разгуляться моему перфекционизму: перетравливаю украшения по четыре раза и чувствую, что так и должно быть. И да, с Татьяной случился перфект мэтч — очень рада, что именно с SØLV начался мой путь как арт-ювелира.

Помимо украшений из собственного дропа, ношу серебряное кольцо, найденное на улице (по заветам Тома Йорка избегаю eye contact и часто смотрю под ноги). Возможно, кольцо кто-то выбросил, когда решил развестить, — в любом случае я привязалась к нему и уменьшила под себя в мастерской. Так же подогнала прадедушкины часы «Восток» и заменила их ремешок, поскольку прежний распался на атомы.