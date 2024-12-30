Посмотрите на арт + фэшн коллаборацию SØLV и виртуоза совриск-готики Александры Гарт!

Макабрический арт + фэшн! Худрук ювелирного бренда SØLV Татьяна Некрасова (автор тех самых браслетов-кандалов и космических моносерег!) объединилась с виртуозом мрачной графики Александрой Гарт (наследует традиции ленинградского мастера Андрея Ушина) — вместе сочинили высокохудожественный дроп из первобытных подвесов, колец-манифестов и чокера-рабицы. Отдел моды Собака.ru поговорил с Александрой и командой SØLV об офорте, атомах и голубях, а также о мышах (и людях).
Лауреат «ТОП50» Александра Гарт (вы точно видели ее думкорные линогравюры в галерее Anna Nova!) методом травления кислотой нанесла свою графику на серебряные украшения SØLV. Так получился ювелирный диптих из летучих мышей-подвесов (крылья в размахе VS крылья в полете), голуби-кулоны (кто ты сегодня: почтовый вестник, голубь мира или кузякинский питомец), экспрессионистские кольца-манифесты и чокер-рабица по мотивам монотипий художницы (можно носить в роли галстука или цепной змеи вдоль позвоночника).
Александра Гарт
Художница
Летучие мыши, голуби, звезды и рабица уже были в легендариуме моих графических работ. Голубь — особенно важный герой Вселенной Гарт: я работаю в центре реабилитации диких животных и часто подбираю птиц на улице, затем выхаживаю дома. Это мои любимые питомцы. Вдобавок образ голубя мира прочно вшит в наше подсознание.
Дроп «Рабица», как ребенок, вынашивался 9 месяцев: в украшения вложено множество технологических и художественных сил. Я занималась травлением изображений на пластинах из меди, латуни и алюминия, но прежде никогда не работала с серебром, хотя мне очень нравится этот металл. Ювелирное искусство — пространство, где позволено разгуляться моему перфекционизму: перетравливаю украшения по четыре раза и чувствую, что так и должно быть. И да, с Татьяной случился перфект мэтч — очень рада, что именно с SØLV начался мой путь как арт-ювелира.
Помимо украшений из собственного дропа, ношу серебряное кольцо, найденное на улице (по заветам Тома Йорка избегаю eye contact и часто смотрю под ноги). Возможно, кольцо кто-то выбросил, когда решил развестить, — в любом случае я привязалась к нему и уменьшила под себя в мастерской. Так же подогнала прадедушкины часы «Восток» и заменила их ремешок, поскольку прежний распался на атомы.
Татьяна Некрасова
Фаундер SØLV
Впервые увидела работы Александры Гарт в хранилище Anna Nova в 2023 году — украшения дропа выполнены по ручным эскизам Александры с присущим ей художественным аскетизмом. В новом году SØLV продолжит показывать арт-коллаборации: создаем готический дроп «Венера» с мастером совриск-космизма Аленой Каляновой и куратором Евгенией Сероусовой — украшения будут избирательно представлены в универмаге Tsvetnoy.
А еще запускаю конкурс для начинающих художников — для SØLV в приоритете арт + фэшн подход, а не коммерческий успех, так что хочу вернуться к идеи меценатства талантливой и свободной в своих желаниях молодежи.
Важно! Звериные подвесы украшены звеном сетки-рабицы со скрытым механизмом закрывания — в итоге их легко надеть как в роли самостоятельного кулона, так и в комбо с острой серьгой или чокером. Цены на украшения из дропа стартуют от 130 тысяч рублей, оставить запрос можно на сайте SØLV.
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