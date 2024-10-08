Играем по-крупному! Выбрали 30 лучших массивных серег

Восполняем осенне-зимнюю нехватку зелени и собираем фэшн-букет из золотистых бутонов Hugo Kreit, цветов из кобальтового пластика Marcela Lopez и ветвей Shu Sha. Собираемся на гастроли Большого в Мариинке (стартуют 15 октября!) и запасаемся крупными псевдовинтажными серьгами Statements и Moonka (с огромным малахитом и аметистами) — приживутся в тандеме с кружевными комбинациями и трендовыми меховыми горжетками. Отрабатываем мощный панк-шик — в поддержку к поношенным кожанкам, клошарским ботинкам и рваным скинни надеваем шипованные сердца Omut, фантазийные серьги с цепями Caviar и сложносочиненные Rushev, а по примеру готической королевы Вики Салават миксуем их с каффами всех мастей.