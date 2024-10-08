18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

Играем по-крупному! Выбрали 30 лучших массивных серег

Натуралистичные мотыльки Fjord, клумбы-фейерверки Avgvst и драгоценный арахис Marni — нашли 30 самых интересных гранд-серег (тренд заверен Jil Sander, Louis Vuitton и Jean Paul Gaultier), которые не скроешь даже под шапкой. 

Fernando Jorge, Mercury, цена по запросу

Fernando Jorge, Mercury, цена по запросу

Parure Atelier, 11 158 600 руб.

Parure Atelier, 11 158 600 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 97 950 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 97 950 руб.

SØLV, 70 000 руб.

SØLV, 70 000 руб.

Chloe, TSUM Collect, 59 000 руб.

Chloe, TSUM Collect, 59 000 руб.

Avgvst, 49 000 руб.

Avgvst, 49 000 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 43 000 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 43 000 руб.

Missoni, TSUM Collect, 42 000 руб.

Missoni, TSUM Collect, 42 000 руб.

Hugo Kreit, Modbrand, 42 000 руб.

Hugo Kreit, Modbrand, 42 000 руб.

Liya, Poison Drop, 41 000 руб.

Liya, Poison Drop, 41 000 руб.

Отказываемся от мини-пусетов и микро-хупов в пользу авангардных арт-серег — появились на показах Schiaparelli (литые яйца), Jacquemus (повторили в металле барочные узоры) и Balmain (вдели в уши моделям псевдоракушки и гроздья винограда из пластика). Так что без сомнений экспериментируем с готическими ветвями SØLV, клумбами Avgvst и лепестками тюльпана Klever. 

Marni, ДЛТ, 39 950 руб.

Marni, ДЛТ, 39 950 руб.

Statements, 30 000 руб.

Statements, 30 000 руб.

Moonka, 29 000 руб.

Moonka, 29 000 руб.

Vivetta, ДЛТ, 28 400 руб.

Vivetta, ДЛТ, 28 400 руб.

Omut, 25 800 руб.

Omut, 25 800 руб.

Sevenworlds, 22 500 руб.

Sevenworlds, 22 500 руб.

Marcela Lopez, Poison Drop, 22 400 руб.

Marcela Lopez, Poison Drop, 22 400 руб.

Nana, 21 000 руб.

Nana, 21 000 руб.

Shu Sha, 17 000 руб.

Shu Sha, 17 000 руб.

Moonswoon, 15 900 руб.

Moonswoon, 15 900 руб.

Qari Qris, 15 000 руб.

Qari Qris, 15 000 руб.

Не отказываемся от натуралистичных реди-мейд украшений и выгуливаем креветки Andres Gallardo, арахис Marni и золотистых мотыльков Fjord. Фиксируем важный тренд с подиумов — Fendi, Carven и Coach голосуют за асимметрию и женят разные по размеру и форме серьги: повторяем трюк с массивной моносерьгой (с мегаагатом!) Ama Jewelry (к ней в пару добавляем минималистичное кольцо) и уже готовым сетом Seed Bead. 

Caviar, 13 300 руб.

Caviar, 13 300 руб.

Fjord, 12 300 руб.

Fjord, 12 300 руб.

Klever, 12 000 руб.

Klever, 12 000 руб.

Ama Jewelry, Muar Jewellery, 10 680 руб.

Ama Jewelry, Muar Jewellery, 10 680 руб.

Petit Moments, Viva la Vika, 9 100 руб.

Petit Moments, Viva la Vika, 9 100 руб.

Mineral Weather, 9 000 руб.

Mineral Weather, 9 000 руб.

Rushev, Modbrand, 8 100 руб.

Rushev, Modbrand, 8 100 руб.

Seed Bead, Poison Drop, 6 500 руб.

Seed Bead, Poison Drop, 6 500 руб.

Maru Jewelry, Poison Drop, 5 700 руб.

Maru Jewelry, Poison Drop, 5 700 руб.

Arny Praht, 2 535 руб.

Arny Praht, 2 535 руб.

Nouvelle mode, AllTime, 2 200 руб.

Nouvelle mode, AllTime, 2 200 руб.

Восполняем осенне-зимнюю нехватку зелени и собираем фэшн-букет из золотистых бутонов Hugo Kreit, цветов из кобальтового пластика Marcela Lopez и ветвей Shu Sha. Собираемся на гастроли Большого в Мариинке (стартуют 15 октября!) и запасаемся крупными псевдовинтажными серьгами Statements и Moonka (с огромным малахитом и аметистами) — приживутся в тандеме с кружевными комбинациями и трендовыми меховыми горжетками. Отрабатываем мощный панк-шик — в поддержку к поношенным кожанкам, клошарским ботинкам и рваным скинни надеваем шипованные сердца Omut, фантазийные серьги с цепями Caviar и сложносочиненные Rushev, а по примеру готической королевы Вики Салават миксуем их с каффами всех мастей. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: