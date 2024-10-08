Играем по-крупному! Выбрали 30 лучших массивных серег

Натуралистичные мотыльки Fjord, клумбы-фейерверки Avgvst и драгоценный арахис Marni — нашли 30 самых интересных гранд-серег (тренд заверен Jil Sander, Louis Vuitton и Jean Paul Gaultier), которые не скроешь даже под шапкой.
Отказываемся от мини-пусетов и микро-хупов в пользу авангардных арт-серег — появились на показах Schiaparelli (литые яйца), Jacquemus (повторили в металле барочные узоры) и Balmain (вдели в уши моделям псевдоракушки и гроздья винограда из пластика). Так что без сомнений экспериментируем с готическими ветвями SØLV, клумбами Avgvst и лепестками тюльпана Klever.
Не отказываемся от натуралистичных реди-мейд украшений и выгуливаем креветки Andres Gallardo, арахис Marni и золотистых мотыльков Fjord. Фиксируем важный тренд с подиумов — Fendi, Carven и Coach голосуют за асимметрию и женят разные по размеру и форме серьги: повторяем трюк с массивной моносерьгой (с мегаагатом!) Ama Jewelry (к ней в пару добавляем минималистичное кольцо) и уже готовым сетом Seed Bead.
Восполняем осенне-зимнюю нехватку зелени и собираем фэшн-букет из золотистых бутонов Hugo Kreit, цветов из кобальтового пластика Marcela Lopez и ветвей Shu Sha. Собираемся на гастроли Большого в Мариинке (стартуют 15 октября!) и запасаемся крупными псевдовинтажными серьгами Statements и Moonka (с огромным малахитом и аметистами) — приживутся в тандеме с кружевными комбинациями и трендовыми меховыми горжетками. Отрабатываем мощный панк-шик — в поддержку к поношенным кожанкам, клошарским ботинкам и рваным скинни надеваем шипованные сердца Omut, фантазийные серьги с цепями Caviar и сложносочиненные Rushev, а по примеру готической королевы Вики Салават миксуем их с каффами всех мастей.
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