18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

Подвески-слоны, броши-мухи и серьги-крокодилы: выбрали 40 диких (и домашних!) украшений

Не ограничиваемся анималистичными принтами и пополняем зверинец ювелирными пантерами Cartier, белухами (из бивня мамонта!) Bibi van der Velden и змеями с топазами Parure Atelier. Признаемся в любви к домашним питомцам подвесками-долматинцами (а еще бульдогами, мопсами и корги) Holly June и котятами Vivetta. Не забываем и о не четвероногих — носим бриллиантовых рыбок Liza Borzaya и золотистых птичек Maximilian Silver Label. 

Кулон Chopard, Mercury, цена по запросу

Кулон Chopard, Mercury, цена по запросу

Колье Bulgari, Oskelly, 9 500 000 руб.

Колье Bulgari, Oskelly, 9 500 000 руб.

Браслет Cartier, Oskelly, 5 300 000 руб.

Браслет Cartier, Oskelly, 5 300 000 руб.

Серьги Liza Borzaya, 3 450 000 руб.

Серьги Liza Borzaya, 3 450 000 руб.

Кольцо Bibi van der Velden, ДЛТ, от 1 196 000 руб.

Кольцо Bibi van der Velden, ДЛТ, от 1 196 000 руб.

Браслет Noble, Milou, 950 000 руб.

Браслет Noble, Milou, 950 000 руб.

Брошь ALROSA Diamonds, 940 300 руб.

Брошь ALROSA Diamonds, 940 300 руб.

Серьги Parure Atelier, 627 500 руб.

Серьги Parure Atelier, 627 500 руб.

Серьги Nude Jewelry, цена по запросу

Серьги Nude Jewelry, цена по запросу

Браслет Tom Ford, ДЛТ, 295 000 руб.

Браслет Tom Ford, ДЛТ, 295 000 руб.

Брошь Chanel, TSUM Collect, 210 000 руб.

Брошь Chanel, TSUM Collect, 210 000 руб.

Браслет Louis Vuitton, TSUM Collect, 100 000 руб.

Браслет Louis Vuitton, TSUM Collect, 100 000 руб.

Пионеры animalcore-драгоценностей — ювелирный дом Cartier — еще в начале XIX века сделали символом пантеру (по одной из легенд — в честь Жанны Туссен, возлюбленной Луи Картье, который называл ее Пан Пан, и худрука парижского отделения бренда).  Вслед за ним, в 1940-х, Bulgari выпускают коллекцию Serpenti (в переводе с итальянского — «змеи»), вдохновленную браслетами-змеями Клеопатры. 

Браслет Hermes, TSUM Collect, 100 000 руб.

Браслет Hermes, TSUM Collect, 100 000 руб.

Серьги Marni, ДЛТ, 89 950 руб.

Серьги Marni, ДЛТ, 89 950 руб.

Моносерьга Bottega Veneta, ДЛТ, 72 300 руб.

Моносерьга Bottega Veneta, ДЛТ, 72 300 руб.

Брошь Dzhanelli, ДЛТ, 68 000 руб.

Брошь Dzhanelli, ДЛТ, 68 000 руб.

Серьги Vivetta, ДЛТ, 64 850 руб.

Серьги Vivetta, ДЛТ, 64 850 руб.

Браслет Lhasa, 58 000 руб.

Браслет Lhasa, 58 000 руб.

Колье Timeless Pearly, Viva la Vika, 45 280 руб.

Колье Timeless Pearly, Viva la Vika, 45 280 руб.

Моносерьга Mythos, Aionia, 36 000 руб.

Моносерьга Mythos, Aionia, 36 000 руб.

Колье Andres Gallardo, Modbrand, 34 500 руб.

Колье Andres Gallardo, Modbrand, 34 500 руб.

Серьги Natia x Lako, Poison Drop, 19 900 руб.

Серьги Natia x Lako, Poison Drop, 19 900 руб.

Кольцо Marcela Lopez, Poison Drop, 19 100 руб.

Кольцо Marcela Lopez, Poison Drop, 19 100 руб.

Кольцо Maximilian Silver Label, Poison Drop, 15 000 руб.

Кольцо Maximilian Silver Label, Poison Drop, 15 000 руб.

Подвеска Moonswoon, 13 900 руб.

Подвеска Moonswoon, 13 900 руб.

По примеру Cartier приручаем семейство кошачьих: примеряем брошь-льва Chanel (в сапожках с камелиями и твидовом жакете!), лейслоки в виде мультяшного кота Mozi J x Perque, испуганных котят Marni и супернатуралистичных Vivetta. О собачниках тоже не забыли — минималисты Fjord сочинили из позолоченного серебра борзую, а мастера из кидкорного Holly June — из стекла всевозможные породы четвероногих — от долматинцев до такс и мальтипу (будут напоминать вам о любимых питомцах). 

Брошь Klever, 11 500 руб.

Брошь Klever, 11 500 руб.

Серьги Moonka, 11 150 руб.

Серьги Moonka, 11 150 руб.

Брошь Mineral Weather, 10 500 руб.

Брошь Mineral Weather, 10 500 руб.

Колье Fjord, 9 900 руб.

Колье Fjord, 9 900 руб.

Подвеска Avgvst, 8 900 руб.

Подвеска Avgvst, 8 900 руб.

Браслет Qari Qris, 8 900 руб.

Браслет Qari Qris, 8 900 руб.

Подвеска Sof, 47Store, 7 000 руб.

Подвеска Sof, 47Store, 7 000 руб.

Лейслоки Mozi J x Perque, 7 000 руб.

Лейслоки Mozi J x Perque, 7 000 руб.

Колье Holly June, Viva la Vika, 3 900 руб.

Колье Holly June, Viva la Vika, 3 900 руб.

Подвеска Nouvelle mode, AllTime, 2 500 руб.

Подвеска Nouvelle mode, AllTime, 2 500 руб.

Лабрет Darkrain, 990 руб.

Лабрет Darkrain, 990 руб.

По мотивам кутюрного показа Schiaparelli (напоминаем, был посвящен Фениксу) украшаемся орнитологическими кольцами Maximilian Silver Label (золотистая птичка высиживает жемчужное яйцо!) и подвесками — лебедем Moonswoon и утенком Avgvst. Спускаемся с небес под воду вместе с бриллиантовыми серьгами-дельфинами Nude Jewelry, кольцом-белухой (из бивня мамонта!) Bibi van der Velden, браслетами с карпами кои (символы инь и ян) Lhasa и брошью-медузой Klever. 

Поддерживаем тренд на аристократичный коттеджкор (как в сериале «Корона» и коллекциях Chloe, Fendi и Burberry) — в поддержку к стеганым курткам Елизаветы II, шотландскому тартану и жокейским сапогам надеваем колье из зайцев (испанский фарфор!) Andres Gallardo, браслеты с лошадками Qari Qris и брошь-овечку Mineral Weather. Весь загородный обвес приживется и за пределами замка Балморал — выгуливаем его на экскурсиях по Ораниенбауму или на дачном бранче от ресторана MZE (встречаемся на ферме «Жили-Растили» 8 сентября!). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: