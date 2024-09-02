Подвески-слоны, броши-мухи и серьги-крокодилы: выбрали 40 диких (и домашних!) украшений

Не ограничиваемся анималистичными принтами и пополняем зверинец ювелирными пантерами Cartier, белухами (из бивня мамонта!) Bibi van der Velden и змеями с топазами Parure Atelier. Признаемся в любви к домашним питомцам подвесками-долматинцами (а еще бульдогами, мопсами и корги) Holly June и котятами Vivetta. Не забываем и о не четвероногих — носим бриллиантовых рыбок Liza Borzaya и золотистых птичек Maximilian Silver Label.
Пионеры animalcore-драгоценностей — ювелирный дом Cartier — еще в начале XIX века сделали символом пантеру (по одной из легенд — в честь Жанны Туссен, возлюбленной Луи Картье, который называл ее Пан Пан, и худрука парижского отделения бренда). Вслед за ним, в 1940-х, Bulgari выпускают коллекцию Serpenti (в переводе с итальянского — «змеи»), вдохновленную браслетами-змеями Клеопатры.
По примеру Cartier приручаем семейство кошачьих: примеряем брошь-льва Chanel (в сапожках с камелиями и твидовом жакете!), лейслоки в виде мультяшного кота Mozi J x Perque, испуганных котят Marni и супернатуралистичных Vivetta. О собачниках тоже не забыли — минималисты Fjord сочинили из позолоченного серебра борзую, а мастера из кидкорного Holly June — из стекла всевозможные породы четвероногих — от долматинцев до такс и мальтипу (будут напоминать вам о любимых питомцах).
По мотивам кутюрного показа Schiaparelli (напоминаем, был посвящен Фениксу) украшаемся орнитологическими кольцами Maximilian Silver Label (золотистая птичка высиживает жемчужное яйцо!) и подвесками — лебедем Moonswoon и утенком Avgvst. Спускаемся с небес под воду вместе с бриллиантовыми серьгами-дельфинами Nude Jewelry, кольцом-белухой (из бивня мамонта!) Bibi van der Velden, браслетами с карпами кои (символы инь и ян) Lhasa и брошью-медузой Klever.
Поддерживаем тренд на аристократичный коттеджкор (как в сериале «Корона» и коллекциях Chloe, Fendi и Burberry) — в поддержку к стеганым курткам Елизаветы II, шотландскому тартану и жокейским сапогам надеваем колье из зайцев (испанский фарфор!) Andres Gallardo, браслеты с лошадками Qari Qris и брошь-овечку Mineral Weather. Весь загородный обвес приживется и за пределами замка Балморал — выгуливаем его на экскурсиях по Ораниенбауму или на дачном бранче от ресторана MZE (встречаемся на ферме «Жили-Растили» 8 сентября!).
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