Подвески-слоны, броши-мухи и серьги-крокодилы: выбрали 40 диких (и домашних!) украшений

По мотивам кутюрного показа Schiaparelli (напоминаем, был посвящен Фениксу) украшаемся орнитологическими кольцами Maximilian Silver Label (золотистая птичка высиживает жемчужное яйцо!) и подвесками — лебедем Moonswoon и утенком Avgvst. Спускаемся с небес под воду вместе с бриллиантовыми серьгами-дельфинами Nude Jewelry, кольцом-белухой (из бивня мамонта!) Bibi van der Velden, браслетами с карпами кои (символы инь и ян) Lhasa и брошью-медузой Klever.

Поддерживаем тренд на аристократичный коттеджкор (как в сериале «Корона» и коллекциях Chloe, Fendi и Burberry) — в поддержку к стеганым курткам Елизаветы II, шотландскому тартану и жокейским сапогам надеваем колье из зайцев (испанский фарфор!) Andres Gallardo, браслеты с лошадками Qari Qris и брошь-овечку Mineral Weather. Весь загородный обвес приживется и за пределами замка Балморал — выгуливаем его на экскурсиях по Ораниенбауму или на дачном бранче от ресторана MZE (встречаемся на ферме «Жили-Растили» 8 сентября!).