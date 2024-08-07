Изумруды, спессартины и гелиодоры: выбрали лучшие украшения августа

Готовимся (блестяще!) сдать экзамены по истории Древнего Рима в камеях с Октавианом и Лилией от Russkaya Skazka, по поэзии в перстне Maxim Demidov, названном строчкой из стихотворения Баратынского, и по евклидовой геометрии в изумрудных октагонах и бриллиантовых треугольниках Parure Atelier.
ALROSA Diamonds
Быстрее нейролизатора из «Людей в черном» заставит нас забыть все на свете кольцо Lethe от ALROSA Diamonds. На переправах бесконечной мерцающей реки, которая впадает сама в себя, друг напротив друга застыли две лодки — бриллиантовые «груши» в 0,37 и 0,38 карата. Даже Вергилий оценил бы наглядную метафору для подземной Леты, которую придумали российские ювелиры. В парюру к незамкнутому кольцу в капсуле Lethe есть тонкое колье, серьги-кольца и похожая на тихий омут брошь.
POSIÉ
Ювелиры POSIÉ умеют расставить акценты: в серьгах из коллекции «Пике» крутят вихрь бриллианты круглой огранки, а солируют — два драгоценных камня огранки «кушон» весом в 9,954 карата. А сверхточный удар шедевральной броши в самое сердечко: 85 бриллиантов вращаются вокруг оси, а сателлитом драгоценной планеты выступает бриллиант огранки «кушон».
Mercury
В Mercury следят за календарем и знают, что август — самое время сажать королевские нарциссы. Создавая эти серьги для коллекции Classic, ювелиры Mercury сыграли на контрастах: пятикаратные бриллианты теплого желтого цвета они, не смягчая углов, огранили квадратом, а холодные белые камни общим весом больше 7 карат рассыпали вокруг маленькими легкими перьями. Вышло пышно, цветочно и по-царски — с небольшим приветом самому знаменитому квадратному родственнику, бриллианту «Куллинан IV», который больше сотни лет хранится в Тауэре.
MIUZ Diamonds
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая песня! Всё срифмуется с овальным спессартином в кольце MIUZ Diamonds. Коктейльное кольцо с редким видом граната вошло в капсулу коллекции Royal. Трехкаратный спессартин будто упал на него откуда-то с неба, вдребезги разбив бриллиантовую гладь на водоворот осколков разных форм и размеров. 57 граней на круглых камнях, 25 на бесцветных «багетах» искрятся и подчеркивают внутреннее свечение «мандаринового граната» по центру. За счет мелких облачных включений ювелиры ценят этот минерал еще выше и даже сравнивают с сапфиром падпараджа. Но в отличие от сапфиров, спессартины — честная инвестиция без (буквально!) нагрева: их никогда не облагораживают.
Parure Atelier
Редкий изумруд весом почти 16,5 карат в Parure Atelier решили огранить октагоном и вознести на постамент из множества инкрустированных бриллиантами треугольников.
MIUZ Diamonds
Колье с бриллиантами, MIUZ Diamonds, 79 695 руб.
Два кольца из желтого золота, одно из которых инкрустировано бриллиантами, из коллекции You and Me Together MIUZ Diamonds сцеплены надежным способом — якорным креплением.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Камеями ручной резки (Октавиан — из малахита, Ливия — из белого опала) ювелиры Russkaya Skazka напоминают нам не сказку, а быль I века до н. э. — счастливый брак императора длиной в 52 года.
Sasonko
Золотые серьги Sasonko с аквамаринами из коллекции Ballet Cocktail подтверждают, что эмаль в этом сезоне во всех смыслах горяча.
Maxim Demidov
Эпоха романтизма, отлитая в золоте, — это перстень с трехкаратным гелиодором, который ювелиры Maxim Demidov назвали строчкой из стихотворения Баратынского.
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