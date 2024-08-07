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Украшения

Изумруды, спессартины и гелиодоры: выбрали лучшие украшения августа

Готовимся (блестяще!) сдать экзамены по истории Древнего Рима в камеях с Октавианом и Лилией от Russkaya Skazka, по поэзии в перстне Maxim Demidov, названном строчкой из стихотворения Баратынского, и по евклидовой геометрии в изумрудных октагонах и бриллиантовых треугольниках Parure Atelier.  

ALROSA Diamonds

Кольцо из коллекции Lethe, Alrosa Diamonds, 663 700 руб.
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Кольцо из коллекции Lethe, Alrosa Diamonds, 663 700 руб.

Быстрее нейролизатора из «Людей в черном» заставит нас забыть все на свете кольцо Lethe от ALROSA Diamonds. На переправах бесконечной мерцающей реки, которая впадает сама в себя, друг напротив друга застыли две лодки — бриллиантовые «груши» в 0,37 и 0,38 карата. Даже Вергилий оценил бы наглядную метафору для подземной Леты, которую придумали российские ювелиры. В парюру к незамкнутому кольцу в капсуле Lethe есть тонкое колье, серьги-кольца и похожая на тихий омут брошь.

POSIÉ

Брошь из коллекции Пике, POSIÉ, 2 766 000 руб.
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Брошь из коллекции Пике, POSIÉ, 2 766 000 руб.

Длинные серьги из коллекции Пике, POSIÉ, цена по запросу
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Длинные серьги из коллекции Пике, POSIÉ, цена по запросу

Ювелиры POSIÉ умеют расставить акценты: в серьгах из коллекции «Пике» крутят вихрь бриллианты круглой огранки, а солируют — два драгоценных камня огранки «кушон» весом в 9,954 карата. А сверхточный удар шедевральной броши в самое сердечко: 85 бриллиантов вращаются вокруг оси, а сателлитом драгоценной планеты выступает бриллиант огранки «кушон».

Mercury

Серьги из коллекции Classic, Mercury, цена по запросу
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Серьги из коллекции Classic, Mercury, цена по запросу

В Mercury следят за календарем и знают, что август — самое время сажать королевские нарциссы. Создавая эти серьги для коллекции Classic, ювелиры Mercury сыграли на контрастах: пятикаратные бриллианты теплого желтого цвета они, не смягчая углов, огранили квадратом, а холодные белые камни общим весом больше 7 карат рассыпали вокруг маленькими легкими перьями. Вышло пышно, цветочно и по-царски — с небольшим приветом самому знаменитому квадратному родственнику, бриллианту «Куллинан IV», который больше сотни лет хранится в Тауэре.

MIUZ Diamonds

Кольцо с бриллиантами и спессартином, MIUZ Diamonds, 906 950 руб.
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Кольцо с бриллиантами и спессартином, MIUZ Diamonds, 906 950 руб.

Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая песня! Всё срифмуется с овальным спессартином в кольце MIUZ Diamonds. Коктейльное кольцо с редким видом граната вошло в капсулу коллекции Royal. Трехкаратный спессартин будто упал на него откуда-то с неба, вдребезги разбив бриллиантовую гладь на водоворот осколков разных форм и размеров. 57 граней на круглых камнях, 25 на бесцветных «багетах» искрятся и подчеркивают внутреннее свечение «мандаринового граната» по центру. За счет мелких облачных включений ювелиры ценят этот минерал еще выше и даже сравнивают с сапфиром падпараджа. Но в отличие от сапфиров, спессартины — честная инвестиция без (буквально!) нагрева: их никогда не облагораживают.

Parure Atelier

Кольцо Architect of Beauty, Parure Atelier, 6 485 000 руб.
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Кольцо Architect of Beauty, Parure Atelier, 6 485 000 руб.

Редкий изумруд весом почти 16,5 карат в Parure Atelier решили огранить октагоном и вознести на постамент из множества инкрустированных бриллиантами треугольников.

MIUZ Diamonds

Колье с бриллиантами, MIUZ Diamonds, 79 695 руб.
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Колье с бриллиантами, MIUZ Diamonds, 79 695 руб.

Два кольца из желтого золота, одно из которых инкрустировано бриллиантами, из коллекции You and Me Together MIUZ Diamonds сцеплены надежным способом — якорным креплением.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka
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Серьги Russkaya Skazka

Камеями ручной резки (Октавиан — из малахита, Ливия — из белого опала) ювелиры Russkaya Skazka напоминают нам не сказку, а быль I века до н. э. — счастливый брак императора длиной в 52 года.

Sasonko

Серьги с аквамаринами из коллекции Ballet Cocktail, Sasonko, 710 500 руб.
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Серьги с аквамаринами из коллекции Ballet Cocktail, Sasonko, 710 500 руб.

Золотые серьги Sasonko с аквамаринами из коллекции Ballet Cocktail подтверждают, что эмаль в этом сезоне во всех смыслах горяча.

Maxim Demidov

Кольцо «Ласкаясь к солнечным лучам», Maxim Demidov, 247 200 руб.
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Кольцо «Ласкаясь к солнечным лучам», Maxim Demidov, 247 200 руб.

Эпоха романтизма, отлитая в золоте, — это перстень с трехкаратным гелиодором, который ювелиры Maxim Demidov назвали строчкой из стихотворения Баратынского.

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Материал из номера:
Август

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