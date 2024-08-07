Изумруды, спессартины и гелиодоры: выбрали лучшие украшения августа

Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая песня! Всё срифмуется с овальным спессартином в кольце MIUZ Diamonds. Коктейльное кольцо с редким видом граната вошло в капсулу коллекции Royal. Трехкаратный спессартин будто упал на него откуда-то с неба, вдребезги разбив бриллиантовую гладь на водоворот осколков разных форм и размеров. 57 граней на круглых камнях, 25 на бесцветных «багетах» искрятся и подчеркивают внутреннее свечение «мандаринового граната» по центру. За счет мелких облачных включений ювелиры ценят этот минерал еще выше и даже сравнивают с сапфиром падпараджа. Но в отличие от сапфиров, спессартины — честная инвестиция без (буквально!) нагрева: их никогда не облагораживают.