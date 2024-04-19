Flowers for spring! Нашли 38 классных украшений с цветками

Отрабатываем гранд-тренд на прозрачность с подвеской-незабудкой Moonswoon, изготовленной вручную мастером-камнерезом из цельного кусочка горного хрусталя. Схожим традиционным образом (в технике росписи по горячей эмали!) сделаны серьги-васильки Secrets из коллаборации с «Ростовской финифтью».

В инфанительно-ироничном порыве кидкора сочетаем веселые браслеты Kotlo Studio из миллефиори с бисерными букетами от Ани Рубан и дофаминовыми чокерами Mayol со смайликами-ромашками — весь flowercore-обвес идеален как для воскресной вылазки до ЮИ, так и для комаровского пикника (в комбо с ярким чепчиком-паутинкой!).