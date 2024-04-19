Flowers for spring! Нашли 38 классных украшений с цветками

Ювелирные украшения здесь и сейчас — не статусное дополнение к black-tie выходам, а самостоятельный фэшн-акссесуар со своими стайлинг-трюками и тенденциями. Вслед за отгремевшими антуриумами и орхидеями расцветают самые прекрасные из роз — не только в оранжерее Таврического сада и в весенне-летних коллекциях Balenciaga и Alexander McQueen, но и на латунных кольцах Chic Clic, спиралевидных браслетах Midgard Paris и серебряных брошах «Русских самоцветов» (по мотивам старинных нидерландских натюрмортов!).
Брошь Posie, цена по запросу
Драгоценными flowercore-пионерами стали ювелиры ALROSA Diamonds, сочинившие цветочную коллекцию Petals из бриллиантов и разноцветных сапфиров по мотивам детских рисунков (прошедших через искусствоведческие фильтры!). Следом аристократический гербарий в виде геральдических четырехлистников появился у MIUZ Diamonds, а Feliksov Diamonds украсили бриллиантовые семицветики изумрудной сердцевиной.
Кольцо Rubann, 7 000 руб.
Осваиваем суровый flowercore-стиль: примеряем готические ветви Solv c дарк-фэшн кружевом и каменные кольца-цветки Moonswoon в малахитах, лазуритах и перламутре. Расширяем ботанический диапазон за счет колье-геликонии Statements, печаток-ромашек Wilhelmina Garcia, антуриумов Klewer Jewelry и пусетов-гортензий Shu Sha Jewellery, сделанных по слепкам настоящих цветков с сохранением природной асимметрии.
Отрабатываем гранд-тренд на прозрачность с подвеской-незабудкой Moonswoon, изготовленной вручную мастером-камнерезом из цельного кусочка горного хрусталя. Схожим традиционным образом (в технике росписи по горячей эмали!) сделаны серьги-васильки Secrets из коллаборации с «Ростовской финифтью».
В инфанительно-ироничном порыве кидкора сочетаем веселые браслеты Kotlo Studio из миллефиори с бисерными букетами от Ани Рубан и дофаминовыми чокерами Mayol со смайликами-ромашками — весь flowercore-обвес идеален как для воскресной вылазки до ЮИ, так и для комаровского пикника (в комбо с ярким чепчиком-паутинкой!).
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