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Украшения

Flowers for spring! Нашли 38 классных украшений с цветками

Ювелирные украшения здесь и сейчас — не статусное дополнение к black-tie выходам, а самостоятельный фэшн-акссесуар со своими стайлинг-трюками и тенденциями. Вслед за отгремевшими антуриумами и орхидеями расцветают самые прекрасные из роз — не только в оранжерее Таврического сада и в весенне-летних коллекциях Balenciaga и Alexander McQueen, но и на латунных кольцах Chic Clic, спиралевидных браслетах Midgard Paris и серебряных брошах «Русских самоцветов» (по мотивам старинных нидерландских натюрмортов!).

Брошь Posie, цена по запросу
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Брошь Posie, цена по запросу

Кольцо Chopard, ДЛТ, 1 644 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Chopard, ДЛТ, 1 644 500 руб.

Кольцо Parure Atelier, 1 078 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Parure Atelier, 1 078 000 руб.

Брошь Alrosa Diamonds, 682 400 руб.
Архивы пресс-служб

Брошь Alrosa Diamonds, 682 400 руб.

Серьги Feliksov Diamonds, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Серьги Feliksov Diamonds, цена по запросу

Браслет Pasquale Bruni, ДЛТ, 624 000 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет Pasquale Bruni, ДЛТ, 624 000 руб.

Серьги MIUZ Diamonds, 119 940 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги MIUZ Diamonds, 119 940 руб.

Серьга avgvst, 49 000 руб.
Архивы пресс-служб

Серьга avgvst, 49 000 руб.

Серьги Secrets, 46 700 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Secrets, 46 700 руб.

Кольцо Chic Clic, Muar, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Chic Clic, Muar, 46 000 руб.

Брошь Русские самоцветы, ДЛТ, 40 900 руб.
Архивы пресс-служб

Брошь Русские самоцветы, ДЛТ, 40 900 руб.

Колье, Statements, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

Колье, Statements, 40 000 руб.

Колье Konplott, Poison Drop, 35 340 руб.
Архивы пресс-служб

Колье Konplott, Poison Drop, 35 340 руб.

Midgard Paris, ДЛТ, 31 000 руб.
Архивы пресс-служб

Midgard Paris, ДЛТ, 31 000 руб.

Серьги, Solv, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги, Solv, 30 000 руб.

Драгоценными flowercore-пионерами стали ювелиры ALROSA Diamonds, сочинившие цветочную коллекцию Petals из бриллиантов и разноцветных сапфиров по мотивам детских рисунков (прошедших через искусствоведческие фильтры!). Следом аристократический гербарий в виде геральдических четырехлистников появился у MIUZ Diamonds, а Feliksov Diamonds украсили бриллиантовые семицветики изумрудной сердцевиной.

Кольцо Moonswoon, 29 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Moonswoon, 29 000 руб.

Кольцо Wilhelmina Garcia, Viva La Vika, 19 780 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Wilhelmina Garcia, Viva La Vika, 19 780 руб.

Подвеска-цветок, Qari Qris, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска-цветок, Qari Qris, 16 000 руб.

Браслет I Love Cameo, Кенгуру, 15 999 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет I Love Cameo, Кенгуру, 15 999 руб.

Серьги July Child, Viva La Vika, 14 800 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги July Child, Viva La Vika, 14 800 руб.

Серьги Klewer Jewelry, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Klewer Jewelry, 12 000 руб.

Колье Mayol, Viva La Vika, 10 670 руб.
Архивы пресс-служб

Колье Mayol, Viva La Vika, 10 670 руб.

Серьги Moonswoon, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Moonswoon, 8 900 руб.

Брошь Mineral Weather, 8 000 руб.
Архивы пресс-служб

Брошь Mineral Weather, 8 000 руб.

Серьги Kotlo studio, 47 store, 7 800 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Kotlo studio, 47 store, 7 800 руб.

Кольцо Rubann, 7 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Rubann, 7 000 руб.

Подвеска Moonswoon, 6 900 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска Moonswoon, 6 900 руб.

Осваиваем суровый flowercore-стиль: примеряем готические ветви Solv c дарк-фэшн кружевом и каменные кольца-цветки Moonswoon в малахитах, лазуритах и перламутре. Расширяем ботанический диапазон за счет колье-геликонии Statements, печаток-ромашек Wilhelmina Garcia, антуриумов Klewer Jewelry и пусетов-гортензий Shu Sha Jewellery, сделанных по слепкам настоящих цветков с сохранением природной асимметрии. 

Брошь Milk United, AllTime, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Брошь Milk United, AllTime, 6 500 руб.

Shu Sha Jewellery, 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

Shu Sha Jewellery, 5 900 руб.

Браслет Tais, Кенгуру, 5 599 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет Tais, Кенгуру, 5 599 руб.

Подвеска alohagaia, 5 500 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска alohagaia, 5 500 руб.

Серьги Free Form Jewelry, Poison Drop, 5 500 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Free Form Jewelry, Poison Drop, 5 500 руб.

Серьги Aqua, Poison Drop, 5 000 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Aqua, Poison Drop, 5 000 руб.

Моносерьга Before Swine, 8 Store, 4 600 руб.
Архивы пресс-служб

Моносерьга Before Swine, 8 Store, 4 600 руб.

Браслет Kotlo Studio, Poison Drop, 4 500 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет Kotlo Studio, Poison Drop, 4 500 руб.

Пуссета alvaar, 4 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пуссета alvaar, 4 000 руб.

Браслет Bamoer, AllTime, 3 690 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет Bamoer, AllTime, 3 690 руб.

Колье bysashazemlya, 2 999 руб.
Архивы пресс-служб

Колье bysashazemlya, 2 999 руб.

Кольцо Natasha Rainbow, hToy, 2 880 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Natasha Rainbow, hToy, 2 880 руб.

Моносерьга Black Form, 8 Store, 2 800 руб.
Архивы пресс-служб

Моносерьга Black Form, 8 Store, 2 800 руб.

Отрабатываем гранд-тренд на прозрачность с подвеской-незабудкой Moonswoon, изготовленной вручную мастером-камнерезом из цельного кусочка горного хрусталя. Схожим традиционным образом (в технике росписи по горячей эмали!) сделаны серьги-васильки Secrets из коллаборации с «Ростовской финифтью».

В инфанительно-ироничном порыве кидкора сочетаем веселые браслеты Kotlo Studio из миллефиори с бисерными букетами от Ани Рубан и дофаминовыми чокерами Mayol со смайликами-ромашками — весь flowercore-обвес идеален как для воскресной вылазки до ЮИ, так и для комаровского пикника (в комбо с ярким чепчиком-паутинкой!).

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