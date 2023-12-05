Монументальное колье — стейтмент-аксессуар декабря

Гремим ретро-хрусталем под звон курантов и массивных аксессуаров (тренд сезона!) — в каскаде геометричных колье и многоярусных чокеров.
Не выходим из дома без звучного обвеса как минимум до осени: как героини Gucci, Jil Sander и Miu Miu (стайлинг-трюк от синьоры Миуччи и Лотты Волковой — небрежно перекрученные украшения через воротник поло). Между тем Энтони Вакарелло дополнил минималистичными чокерами сафарикор Saint Laurent, Дэниел Роузберри пригрел на груди драгоценных крабов Schiaparelli, а Давид Комахидзе сплел из стеблей роз шипованные чокеры-колючки. На стейтмент-обвес обратили внимание Фиби Файло (колье с литерами MUM из дебютного дропа Phoebe Philo ждал сиюминутный солдаут) и Демна, объединивший аутдор-шик на калифорнийском показе Balenciaga с броскими цепями в R&B традициях из нулевых.
Не отстаем от подиума и приручаем изумрудно-океанические кристаллы Swarovski из дизайн-цехов Джованны Баттальи Энгельберт в комбо с радужными леденцами-чокерами Konplott. По возможности выращиваем пятилистники Pasquale Bruni в шкатулке с украшениями (вместо комнатных цветов) и ловим перламутровые переливы на арт-колье голландца Бернара Йонгстра, созданном специально для Poison Drop.
Мермейдкорная альтернатива драгоценным цепям и кристаллам — хитросплетенные нити жемчуга в духе Adeam. Мэтчим маринистские каскады Holly June и Free Form Jewelry с полупрозрачными рукавами-плавниками (план минимум — акцентные волны-манжеты) и психоделичными платьями — для техно-сияния на танцполе новорожденного Department 57.
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