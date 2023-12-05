Монументальное колье — стейтмент-аксессуар декабря

Не выходим из дома без звучного обвеса как минимум до осени: как героини Gucci, Jil Sander и Miu Miu (стайлинг-трюк от синьоры Миуччи и Лотты Волковой — небрежно перекрученные украшения через воротник поло). Между тем Энтони Вакарелло дополнил минималистичными чокерами сафарикор Saint Laurent, Дэниел Роузберри пригрел на груди драгоценных крабов Schiaparelli, а Давид Комахидзе сплел из стеблей роз шипованные чокеры-колючки. На стейтмент-обвес обратили внимание Фиби Файло (колье с литерами MUM из дебютного дропа Phoebe Philo ждал сиюминутный солдаут) и Демна, объединивший аутдор-шик на калифорнийском показе Balenciaga с броскими цепями в R&B традициях из нулевых.