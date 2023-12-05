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Украшения

Монументальное колье — стейтмент-аксессуар декабря

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Гремим ретро-хрусталем под звон курантов и массивных аксессуаров (тренд сезона!) — в каскаде геометричных колье и многоярусных чокеров. 

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Gucci SS'24
Архивы пресс-служб

Gucci SS'24

Schiaparelli SS'24
Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS'24

Chanel SS'24
Архивы пресс-служб

Chanel SS'24

Saint Laurent SS'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'24

David Koma SS'24
Архивы пресс-служб

David Koma SS'24

Schiaparelli SS'24
Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS'24

Louis Vuitton SS'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'24

Jil Sander SS'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander SS'24

Adeam SS'24
Архивы пресс-служб

Adeam SS'24

Не выходим из дома без звучного обвеса как минимум до осени: как героини Gucci, Jil Sander и Miu Miu (стайлинг-трюк от синьоры Миуччи и Лотты Волковой — небрежно перекрученные украшения через воротник поло). Между тем Энтони Вакарелло дополнил минималистичными чокерами сафарикор Saint Laurent, Дэниел Роузберри пригрел на груди драгоценных крабов Schiaparelli, а Давид Комахидзе сплел из стеблей роз шипованные чокеры-колючки. На стейтмент-обвес обратили внимание Фиби Файло (колье с литерами MUM из дебютного дропа Phoebe Philo ждал сиюминутный солдаут) и Демна, объединивший аутдор-шик на калифорнийском показе Balenciaga с броскими цепями в R&B традициях из нулевых.

AЛРОСА Diamonds, 10 698 600 руб.
Архивы пресс-служб

AЛРОСА Diamonds, 10 698 600 руб.

Pasquale Bruni, ДЛТ, от 3 263 000 руб.
Архивы пресс-служб

Pasquale Bruni, ДЛТ, от 3 263 000 руб.

RS 1912 Русские Самоцветы, от 2 800 000 руб.
Архивы пресс-служб

RS 1912 Русские Самоцветы, от 2 800 000 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, от 1 885 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, от 1 885 000 руб.

Chandon x Poison Drop, 188 850 руб.
Архивы пресс-служб

Chandon x Poison Drop, 188 850 руб.

Swarovski, AllTime, 69 000 руб.
Архивы пресс-служб

Swarovski, AllTime, 69 000 руб.

Ben Amun, Poison Drop, 58 200 руб.
Архивы пресс-служб

Ben Amun, Poison Drop, 58 200 руб.

Statements, 57 500 руб.
Архивы пресс-служб

Statements, 57 500 руб.

Не отстаем от подиума и приручаем изумрудно-океанические кристаллы Swarovski из дизайн-цехов Джованны Баттальи Энгельберт в комбо с радужными леденцами-чокерами Konplott. По возможности выращиваем пятилистники Pasquale Bruni в шкатулке с украшениями (вместо комнатных цветов) и ловим перламутровые переливы на арт-колье голландца Бернара Йонгстра, созданном специально для Poison Drop. 

Anton Heunis, Poison Drop, 52 000 руб.
Архивы пресс-служб

Anton Heunis, Poison Drop, 52 000 руб.

Konplott, 47 160 руб.
Архивы пресс-служб

Konplott, 47 160 руб.

UNOde50, 34 990 руб.
Архивы пресс-служб

UNOde50, 34 990 руб.

Holly June, Viva La Vika, 32 070 руб.
Архивы пресс-служб

Holly June, Viva La Vika, 32 070 руб.

Peserico, Кашемир и шелк, 27 518 руб.
Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и шелк, 27 518 руб.

Idol, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Idol, 19 990 руб.

Tara Jarmon, 14 900 руб.
Архивы пресс-служб

Tara Jarmon, 14 900 руб.

Herald Percy, Poison Drop, 12 500 руб.
Архивы пресс-служб

Herald Percy, Poison Drop, 12 500 руб.

Only.Matter, 47store, 12 400 руб.
Архивы пресс-служб

Only.Matter, 47store, 12 400 руб.

Free Form Jewelry, Poison Drop, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Free Form Jewelry, Poison Drop, 9 900 руб.

Omut, 8 650 руб.
Архивы пресс-служб

Omut, 8 650 руб.

Nevoda x Subbota, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

Nevoda x Subbota, 7 500 руб.

Love Republic, 2 399 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 2 399 руб.

Мермейдкорная альтернатива драгоценным цепям и кристаллам — хитросплетенные нити жемчуга в духе Adeam. Мэтчим маринистские каскады Holly June и Free Form Jewelry с полупрозрачными рукавами-плавниками (план минимум — акцентные волны-манжеты) и психоделичными платьями — для техно-сияния на танцполе новорожденного Department 57.

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