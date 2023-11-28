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Украшения

Гранд-браслеты — важный новогодний тренд

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Не ограничиваем себя рамками минимализма и отправляемся в продолжительный праздничный трип в звонкой компании массивных браслетов — чем больше, тем лучше.

Saint Laurent FW'23
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'23

Off-White FW'23
Архивы пресс-служб

Off-White FW'23

Y/Project FW'23
Архивы пресс-служб

Y/Project FW'23

Alexander McQueen FW'23
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'23

Schiaparelli FW'23
Архивы пресс-служб

Schiaparelli FW'23

Kiko Kostadinov FW'23
Архивы пресс-служб

Kiko Kostadinov FW'23

Chanel FW'23
Архивы пресс-служб

Chanel FW'23

Nensi Dojaka FW'23
Архивы пресс-служб

Nensi Dojaka FW'23

Giorgio Armani FW'23
Архивы пресс-служб

Giorgio Armani FW'23

Rick Owens FW'23
Архивы пресс-служб

Rick Owens FW'23

Alexander McQueen SS'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen SS'24

Saint Laurent SS'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'24

Blumarine SS'24
Архивы пресс-служб

Blumarine SS'24

Balmain SS'24
Архивы пресс-служб

Balmain SS'24

Зачинщик тренда –Джованна Батталья Энгельберт, она преобразила тяжеловесный люкс Swarovski,  выпустив россыпь сказочно-карамельных ожерелий и браслетов прямиком из магической лаборатории (заодно спасибо новому дизайн-директору бренда Марко Панконези). Геометричные леденцы Swarovski вмиг примерили Белла Хадид и Лурдес Леон, а стейтмент-браслеты с ноги вернулись в фэшн-авангард.

В осенне-зимнем сезоне футуристичные шины обвивали запястья героинь Иба Камары в Off-White, а гранд-манжеты из золота дополняли гротескные оммажи наследию Эльзы Скиапаррели от Дэниела Роузберри. По примеру power-dressing шоу Энтони Ваккарелло в Saint Laurent можем смело носить объемные браслеты еще как минимум год: на подиуме SS'24 Saint Laurent продолжил адаптировать аксессуар поверх перчаток, Blumarine экспериментировал с прозрачными моделями, а мастеровитый фэшн-аутсайдер Оливье Рустен миксовал пестро-кидкорные варианты с flowercore-топами и зелеными жакетами.

Alrosa, 12 522 300 руб.
Архивы пресс-служб

Alrosa, 12 522 300 руб.

Pasquale Bruni, ДЛТ, от 4 686 500 руб.
Архивы пресс-служб

Pasquale Bruni, ДЛТ, от 4 686 500 руб.

Parure Atelier
Архивы пресс-служб

Parure Atelier

Utopia, 4 355 000 руб.
Архивы пресс-служб

Utopia, 4 355 000 руб.

Nikos Koulis, ДЛТ, от 2 944 500 руб.
Архивы пресс-служб

Nikos Koulis, ДЛТ, от 2 944 500 руб.

Chopard, 936 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chopard, 936 000 руб.

Mattioli, ДЛТ, 747 500 руб.
Архивы пресс-служб

Mattioli, ДЛТ, 747 500 руб.

В преддверии праздника надеваем (или кладем под елку) все самое пестрое и бесценное: от высокоювелирного плетения ALROSA Diamonds из белого золота и бриллиантов до диадемных фантазий Nikos Koulis, сочиненных из оранжевых сапфиров и опалов. Плюс задаем анималистично-драконовский тренд при помощи змеевидных украшений Parure Atelier либо арт-омаров из кладовых Poison Drop.

SØLV, 148 000 руб.
Архивы пресс-служб

SØLV, 148 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 135 000 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 135 000 руб.

Swarovski, AllTime, 69 000 руб.
Архивы пресс-служб

Swarovski, AllTime, 69 000 руб.

Timeless Pearly, Viva La Vika, 41 560 руб.
Архивы пресс-служб

Timeless Pearly, Viva La Vika, 41 560 руб.

STL, 47store, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

STL, 47store, 40 000 руб.

Sevenworlds, 39 500 руб.
Архивы пресс-служб

Sevenworlds, 39 500 руб.

Konplott, Poison Drop, 36 670 руб.
Архивы пресс-служб

Konplott, Poison Drop, 36 670 руб.

Statements, 33 500 руб.
Архивы пресс-служб

Statements, 33 500 руб.

Wildhorn, Poison Drop, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Wildhorn, Poison Drop, 24 000 руб.

UNOde50, 20 990 руб.
Архивы пресс-служб

UNOde50, 20 990 руб.

Fiore di Firenze, Poison Drop, 16 200 руб.
Архивы пресс-служб

Fiore di Firenze, Poison Drop, 16 200 руб.

Grani Jewelry, 47store, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Grani Jewelry, 47store, 15 900 руб.

Darvin, AllTime, 11 540 руб.
Архивы пресс-служб

Darvin, AllTime, 11 540 руб.

Tuante, 47store, 6 600 руб.
Архивы пресс-служб

Tuante, 47store, 6 600 руб.

На волне популярности нарядов в духе Slavic Après-Ski Queen (заслуга Магдалены Бутрим и Кати Лель) обращаемся к фольклору и носим массивный браслет как манжет-оберег — все внимание на аксессуары Wildhorn и Grani Jewelry. Заодно не забываем про функциональные фэшн-мистификации: в дуэте с кружевным платьем и тихо-роскошным кашемиром кожаный клатч-бублик Jil Sander лихо превращается в объемный шик-браслет (держим себя и все самое ценное в руках). 

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