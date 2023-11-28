Гранд-браслеты — важный новогодний тренд

Зачинщик тренда –Джованна Батталья Энгельберт, она преобразила тяжеловесный люкс Swarovski, выпустив россыпь сказочно-карамельных ожерелий и браслетов прямиком из магической лаборатории (заодно спасибо новому дизайн-директору бренда Марко Панконези). Геометричные леденцы Swarovski вмиг примерили Белла Хадид и Лурдес Леон, а стейтмент-браслеты с ноги вернулись в фэшн-авангард.

В осенне-зимнем сезоне футуристичные шины обвивали запястья героинь Иба Камары в Off-White, а гранд-манжеты из золота дополняли гротескные оммажи наследию Эльзы Скиапаррели от Дэниела Роузберри. По примеру power-dressing шоу Энтони Ваккарелло в Saint Laurent можем смело носить объемные браслеты еще как минимум год: на подиуме SS'24 Saint Laurent продолжил адаптировать аксессуар поверх перчаток, Blumarine экспериментировал с прозрачными моделями, а мастеровитый фэшн-аутсайдер Оливье Рустен миксовал пестро-кидкорные варианты с flowercore-топами и зелеными жакетами.