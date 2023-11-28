Гранд-браслеты — важный новогодний тренд

Не ограничиваем себя рамками минимализма и отправляемся в продолжительный праздничный трип в звонкой компании массивных браслетов — чем больше, тем лучше.
Зачинщик тренда –Джованна Батталья Энгельберт, она преобразила тяжеловесный люкс Swarovski, выпустив россыпь сказочно-карамельных ожерелий и браслетов прямиком из магической лаборатории (заодно спасибо новому дизайн-директору бренда Марко Панконези). Геометричные леденцы Swarovski вмиг примерили Белла Хадид и Лурдес Леон, а стейтмент-браслеты с ноги вернулись в фэшн-авангард.
В осенне-зимнем сезоне футуристичные шины обвивали запястья героинь Иба Камары в Off-White, а гранд-манжеты из золота дополняли гротескные оммажи наследию Эльзы Скиапаррели от Дэниела Роузберри. По примеру power-dressing шоу Энтони Ваккарелло в Saint Laurent можем смело носить объемные браслеты еще как минимум год: на подиуме SS'24 Saint Laurent продолжил адаптировать аксессуар поверх перчаток, Blumarine экспериментировал с прозрачными моделями, а мастеровитый фэшн-аутсайдер Оливье Рустен миксовал пестро-кидкорные варианты с flowercore-топами и зелеными жакетами.
В преддверии праздника надеваем (или кладем под елку) все самое пестрое и бесценное: от высокоювелирного плетения ALROSA Diamonds из белого золота и бриллиантов до диадемных фантазий Nikos Koulis, сочиненных из оранжевых сапфиров и опалов. Плюс задаем анималистично-драконовский тренд при помощи змеевидных украшений Parure Atelier либо арт-омаров из кладовых Poison Drop.
На волне популярности нарядов в духе Slavic Après-Ski Queen (заслуга Магдалены Бутрим и Кати Лель) обращаемся к фольклору и носим массивный браслет как манжет-оберег — все внимание на аксессуары Wildhorn и Grani Jewelry. Заодно не забываем про функциональные фэшн-мистификации: в дуэте с кружевным платьем и тихо-роскошным кашемиром кожаный клатч-бублик Jil Sander лихо превращается в объемный шик-браслет (держим себя и все самое ценное в руках).
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