Пока Наоми Кэмпбелл в мощной цветочно-инопланетной моносерьге открывала осенне-зимний показ Alexander McQueen, аналогичную aliencore-бижутерию примерила Адут Акеч на дебютном шоу Иба Камары в Off-White, а Алейна Фицджеральд — массивные ретро-кольца в комбо с power-dressing образом от Энтони Вакарелло. Тем временем Гленн Мартенс в Y/Project наделил серьги соцповесткой (вместо тысячи слов), а Пьерпаоло Пичолли, напротив, пустился в эскапистские серьги-люстры (из размерной сетки Бробдингнега).

Гигантские украшения креативным директорам по душе: в весенне-летнем сезоне массивные пластиковые цветки украсили прозрачный y2k-наряд Мариякарлы Босконо в Blumarine, футуристичные кольца-сферы дополнили пестрые платья Balenciaga, а моносерьги-розы распустились на показе-прощании Сары Бертон в Alexander McQueen.