18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

Массивные серьги — главное украшение сезона

Поделиться:

Меняем бейби-пуссеты и минималистичные хупы на гротескный гранд-обвес — этой зимой крупные серьги украсят не только драконовский новогодний наряд, но повседневный офискор (главное — правильный мэтч!).

Alexander McQueen FW'23
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'23

Valentino Couture FW'23
Архивы пресс-служб

Valentino Couture FW'23

Alaïa FW'23
Архивы пресс-служб

Alaïa FW'23

Giambattista Valli FW'23
Архивы пресс-служб

Giambattista Valli FW'23

Off-White FW'23
Архивы пресс-служб

Off-White FW'23

Saint Laurent FW'23
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'23

Y/Project FW'23
Архивы пресс-служб

Y/Project FW'23

Balenciaga FW'23
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'23

Nina Ricci FW'23
Архивы пресс-служб

Nina Ricci FW'23

Balenciaga SS'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Blumarine SS'24
Архивы пресс-служб

Blumarine SS'24

Alexander McQueen SS'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen SS'24

Coperni SS'24
Архивы пресс-служб

Coperni SS'24

Пока Наоми Кэмпбелл в мощной цветочно-инопланетной моносерьге открывала осенне-зимний показ Alexander McQueen, аналогичную aliencore-бижутерию примерила Адут Акеч на дебютном шоу Иба Камары в Off-White, а Алейна Фицджеральд — массивные ретро-кольца в комбо с power-dressing образом от Энтони Вакарелло. Тем временем Гленн Мартенс в Y/Project наделил серьги соцповесткой (вместо тысячи слов), а Пьерпаоло Пичолли, напротив, пустился в эскапистские серьги-люстры (из размерной сетки Бробдингнега).

Гигантские украшения креативным директорам по душе: в весенне-летнем сезоне массивные пластиковые цветки украсили прозрачный y2k-наряд Мариякарлы Босконо в Blumarine, футуристичные кольца-сферы дополнили пестрые платья Balenciaga, а моносерьги-розы распустились на показе-прощании Сары Бертон в Alexander McQueen. 

Mercury, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Mercury, цена по запросу

Alrosa Diamonds, 490 000 руб.
Архивы пресс-служб

Alrosa Diamonds, 490 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 104 500 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 104 500 руб.

Amina Muaddi, ДЛТ, 63 650 руб.
Архивы пресс-служб

Amina Muaddi, ДЛТ, 63 650 руб.

Swarovski, ДЛТ, 51 950 руб.
Архивы пресс-служб

Swarovski, ДЛТ, 51 950 руб.

Avgvst, 49 000 руб.
Архивы пресс-служб

Avgvst, 49 000 руб.

Solv, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Solv, 48 000 руб.

Secrets x Ростовская финифть, 46 700 руб.
Архивы пресс-служб

Secrets x Ростовская финифть, 46 700 руб.

Moonka, 46 700 руб.
Архивы пресс-служб

Moonka, 46 700 руб.

Statements, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Statements, 27 000 руб.

Mounser, Viva La Vika, 24 010 руб.
Архивы пресс-служб

Mounser, Viva La Vika, 24 010 руб.

Высококутюрные серьги Messika с бриллиантами грушевидной огранки — идеальный ювелирно-художественный мэтч с кастомными вещами из перьев и кружев от бренда Ксении Подвальной, который стилизует для американского Vogue Марни Сенофонте, стилистка Бейонсе. Заодно адаптируем зумерский flowercore при помощи тысячецветников avgvst, а остромодный зеленый — за счет малахитовых планетарных систем Moonka и изумрудных кристаллов Swarovski в серьгах от Амины Муадди (славится не только хрустальными туфельками!).

Lili Archive, ДЛТ, 21 780 руб.
Архивы пресс-служб

Lili Archive, ДЛТ, 21 780 руб.

Nana, 21 000 руб.
Архивы пресс-служб

Nana, 21 000 руб.

Mossa, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mossa, 20 000 руб.

Copine jewerly, 17 500 руб.
Архивы пресс-служб

Copine jewerly, 17 500 руб.

Poison Drop Lab, 13 800 руб.
Архивы пресс-служб

Poison Drop Lab, 13 800 руб.

Moonswoon, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Moonswoon, 8 900 руб.

alohagaia, 7 700 руб.
Архивы пресс-служб

alohagaia, 7 700 руб.

Elena Saenko, 47 Store, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Elena Saenko, 47 Store, 6 500 руб.

UNOde50, 6 490 руб.
Архивы пресс-служб

UNOde50, 6 490 руб.

Omut, 6 000 руб.
Архивы пресс-служб

Omut, 6 000 руб.

Sergacheva, 5 300 руб.
Архивы пресс-служб

Sergacheva, 5 300 руб.

Before Swine, 8store, 3 800 руб.
Архивы пресс-служб

Before Swine, 8store, 3 800 руб.

Nouvelle Mode, AllTime, 1 620 руб.
Архивы пресс-служб

Nouvelle Mode, AllTime, 1 620 руб.

Помним, что массивные аксессуары — ареал обитания фэшн-авангарда: найдутся и дюшес-груши от Лили Григалашвили (носим под пестрые ugly-свитеры и шоколадный вельветовый тейлоринг Vatnique ), и застывшая лава из экспериментальных цехов Statements (самое то под готические комбинации Osome2some для праздника гедонизма в Cava Disco). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: