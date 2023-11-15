Меняем бейби-пуссеты и минималистичные хупы на гротескный гранд-обвес — этой зимой крупные серьги украсят не только драконовский новогодний наряд, но повседневный офискор (главное — правильный мэтч!).
Пока Наоми Кэмпбелл в мощной цветочно-инопланетной моносерьге открывала осенне-зимний показ Alexander McQueen, аналогичную aliencore-бижутерию примерила Адут Акеч на дебютном шоу Иба Камары в Off-White, а Алейна Фицджеральд — массивные ретро-кольца в комбо с power-dressing образом от Энтони Вакарелло. Тем временем Гленн Мартенс в Y/Project наделил серьги соцповесткой (вместо тысячи слов), а Пьерпаоло Пичолли, напротив, пустился в эскапистские серьги-люстры (из размерной сетки Бробдингнега).
Гигантские украшения креативным директорам по душе: в весенне-летнем сезоне массивные пластиковые цветки украсили прозрачный y2k-наряд Мариякарлы Босконо в Blumarine, футуристичные кольца-сферы дополнили пестрые платья Balenciaga, а моносерьги-розы распустились на показе-прощании Сары Бертон в Alexander McQueen.
Высококутюрные серьги Messika с бриллиантами грушевидной огранки — идеальный ювелирно-художественный мэтч с кастомными вещами из перьев и кружев от бренда Ксении Подвальной, который стилизует для американского Vogue Марни Сенофонте, стилистка Бейонсе. Заодно адаптируем зумерский flowercore при помощи тысячецветников avgvst, а остромодный зеленый — за счет малахитовых планетарных систем Moonka и изумрудных кристаллов Swarovski в серьгах от Амины Муадди (славится не только хрустальными туфельками!).
Помним, что массивные аксессуары — ареал обитания фэшн-авангарда: найдутся и дюшес-груши от Лили Григалашвили (носим под пестрые ugly-свитеры и шоколадный вельветовый тейлоринг Vatnique ), и застывшая лава из экспериментальных цехов Statements (самое то под готические комбинации Osome2some для праздника гедонизма в Cava Disco).
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